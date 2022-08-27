لا تبحث عن المال مبكرا.. 4 أهداف لمشروعك التجاري في عامه الأول

إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك لبدء العمل التجاري وتنميته. وباتباع هذه الإستراتيجيات اليسيرة والفعالة، ستتمكن من بدء أو توسيع مشروعك أو عملك التجاري في سن مبكرة.

نشر موقع "أنتروبرونور" (Entrepreneur) الأميركي المتخصص في ريادة الأعمال تقريرا للكاتب بارويندر سينغ يتحدث فيه عن 4 خطوات تساعدك لبدء العمل التجاري وتنميته.

1- لا تبحث مطلقا عن "كيفية كسب المال"

الإنترنت مليء ببرامج التسويق لمنتجات شركات والخدع وفرص الأعمال المزيفة الأخرى؛ إذ يمكن لعملية بحث واحدة على "يوتيوب" (YouTube) أن تكشف عن ملايين مقاطع الفيديو حول كيفية جني الأموال من المنزل. وللأسف، هكذا يبدأ الجميع. حتى أنني أعترف بالوقوع في بعض الأفكار التي وعدت بربح ما يتراوح بين 100 و500 دولار في اليوم.

ومع ذلك، فإن كل المحتوى الذي يدعي أنه يساعدك في كسب المال هو مجرد حفرة عميقة، حفرها منشئ محتوى يتطلع إلى استخدامك مثل الطعم.

أول شيء تعلمته هو -أنه من أجل كسب المال- عليك تقديم قيمة إلى شركة أو شخص. ابدأ في استخدام يوتيوب لتعلم مهارات جديدة أو تحسين المهارات التي لديك بالفعل، بدلا من مشاهدة مقاطع فيديو ذات مخطط ثري سريع. لقد خلقت الجائحة الجيل القادم من رواد الأعمال الكبار.

2- تعرّف على مواردك

بعد تطوير مهارة أو خدمة، حان الوقت لبدء تسويق هذه المهارة وتقديمها للآخرين. هذه هي النقطة التي تبدأ فيها الأشياء بتكوين هيكل، ونبدأ في وضع أدوات الأساس لبدء مشروعنا المستقبلي.

من المشكلات الشائعة التي يواجهها كثيرون هي التمويل أو الاستثمار؛ فلم يكن لدي أي أموال لشراء بضاعة أو توظيف شخص ما لبناء موقع على شبكة الإنترنت. ربما تواجه المشكلة نفسها، ولكن هناك قدرا هائلا من الموارد التي يمكن أن تساعدك في الحصول على كل ما تحتاجه تقريبا لوضع حجر الأساس لعملك.

3- كيف تحصل على عملائك الأوائل

من أكبر الأخطاء التي يرتكبها الجميع في المرحلة الأولى من بدء تشغيلهم هو استهداف العملاء الذين يصعب الوصول إليهم.

خطأ آخر يرتكبه رواد الأعمال هو تقديم خدمات مجانية. يجب أن يكون عملاؤك الأوائل -سواء كانوا شركات أو أفرادا- لديهم المشكلة التي تحلها بشكل مكثف، فهم مستعدون للدفع والعمل مع الشركات الناشئة.

يمكنك أن تبدأ رحلتك من خلال إنشاء حساب على وسائل التواصل الاجتماعي على "إنستغرام" (Instagram) ومشاركة منشورات حول حل مشكلتك.

من هناك، يمكنك معرفة جمهورك المستهدف. على سبيل المثال، إذا كنت تطور مواقع ويب، فتحقق إذا ما كان لدى المستخدمين موقع ويب أم لا. إذا كانت الإجابة لا، فيمكنك ترك رسالة لهم حول ما تفعله وكيف يمكن لخدمتك أن تؤثر بشكل كبير على أعمالهم. في بعض الأحيان يكون هذا كل ما تحتاجه للحصول على عملائك الأوائل.

4- كيف تحصل على تمويل لبدء مشروعك؟

بالنسبة للشركات الناشئة التي يديرها المراهقون، قد يكون الحصول على تمويل لمشروعك الناشئ مهمة شاقة. ولكن هناك الكثير من الموارد والمنظمات التي تقدم منحا أو قروضا أو أشكالا أخرى من المساعدة المالية لك، ويمكنك البحث من خلال شبكة الإنترنت على العديد من الجهات المتخصصة التي توفر ذلك.