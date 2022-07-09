خطة 50/30/20 أسهل طريقة لتحديد نفقاتك.. تعرف عليها

نشر موقع "فوربس"(Forbes) الأميركي مقال جوردان تارفر يتحدث فيه عن كيفية وضع الخطط المالية، وأساسيات التخطيط المالي.

يقول تارفر إنه وبغض النظر عن حجم أو نطاق أهدافك المالية، فإن الخطة المالية يمكنها المساعدة في جعل هذه الأهداف حقيقة واقعة.

ويعرّف الكاتب التخطيط المالي بأنه عملية النظر إلى الوضع الحالي لأموالك ووضع خطة خطوة بخطوة للوصول بها إلى أهدافك التي تريدها، مضيفا أن ذلك قد يعني وضع خطة لتصبح خاليا من الديون أو معرفة كيفية توفير ما يكفي من المال لدفع دفعة أولى لشراء منزل جديد.

يمكن أن تشمل هذه العملية العديد من جوانب التمويل الشخصي، بما في ذلك الاستثمار وسداد الديون وبناء المدخرات والتخطيط للتقاعد وحتى شراء التأمين.

كما يمكن لأي شخص الانخراط في التخطيط المالي، ولا يقتصر الأمر على الأثرياء فقط. يمكنك البدء في وضع أهداف مالية بنفسك، وإذا اخترت ذلك، يمكنك العمل مع متخصص مالي للمساعدة في وضع أذكى خطة لجعل هذه الأهداف حقيقة واقعة.

5 خطوات لإنشاء خطة مالية

يتم وضع الخطة المالية لأهداف أو مهام أصغر من شأنها أن تساعد في دعمك طوال رحلتك المالية. قم بإنشاء خطة مالية بهذه الخطوات الخمس:

تحديد أهدافك المالية

من خلال تحديد أهدافك المالية، سيكون لديك فكرة واضحة عما تحتاج إليه لتحقيق هذه الأهداف. يجب أن تكون أهدافك واقعية وقابلة للتنفيذ، وتتضمن جدولا زمنيا للوقت الذي تريد تحقيقها فيه.

إن تحديد هدف لسداد ديون بطاقة الائتمان في تاريخ معين، على سبيل المثال، سيكون هدفا ماليا مناسبا سيؤهلك للنجاح.

تحديد الميزانية

إن وجود صورة واضحة عن أموالك سيجعل من السهل تحقيق أي أهداف مالية. يمكن أن تساعدك الميزانية في فهم أين تذهب أموالك كل شهر، أيضا في تحديد المكان الذي قد تنفق فيه أكثر من اللازم، مما يمنحك فرصا لتقليص وتخصيص هذه الأموال في مكان آخر.

واحدة من أسهل الميزانيات للبدء بها هي ميزانية 50/30/20. وتخصص دخلك الشهري في 3 مجموعات: النفقات الإلزامية (50%)، المدخرات وسداد الديون (20%)، الإنفاق التقديري (30%). هذا مجرد نوع واحد من العديد من خطط الميزانية المتاحة.

يجب أن تكون الميزانية دليلا لمساعدتك على فهم أموالك الشهرية، ووضع أهداف أصغر ستقربك من أهدافك المالية طويلة المدى. من المحتمل ألا تتبع ميزانيتك دائما في كل تفاصيلها الصغيرة، سيساعدك وضع ذلك في الاعتبار على البقاء على المسار الصحيح، بدلا من الإحباط والتخلي عن الميزانية تماما.

هناك تطبيقات تجعل وضع الميزانية أسهل بكثير من خلال مساعدتك في تصور خيارات الإنفاق والادخار كل شهر. تمنحك بعض هذه التطبيقات خيار إدخال أهدافك المالية مباشرة في نظامها الأساسي لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح. يتيح لك تطبيق الميزانية المميز بالكامل تتبع الإنفاق وإدارة مدفوعات الفواتير المتكررة، وتحديد أهداف الادخار وإدارة التدفق النقدي الشهري.

بناء صندوق الطوارئ

سيساعد بناء صندوق للطوارئ على التأكد من أن الطوارئ المالية لن تصبح حدثا ماليا كارثيا.

يوصي الخبراء عادة بتوفير نفقات معيشية لمدة 6 أشهر لتخفف عنك، في حالة حدوث ما هو غير متوقع، مثل فقدان الوظيفة. لكن ما قيمته 6 أشهر من المال قد يكون بعيد المنال بالنسبة لأولئك الذين قد يعانون ماليا، أو أولئك الذين يعيشون في ظروف مالية ضيقة كل شهر.

يمكنك البدء في بناء صندوق للطوارئ عن طريق تخصيص بضعة دولارات من كل راتب. يمكنك أن تبدأ بهدف تمويل صغير يتراوح بين 100 و200 دولار لتأسيس صندوقك. من هناك، يمكنك إنشاء أهداف أخرى أصغر من شأنها أن تزيد من حجم السيولة المتوفرة لك بهذا الصندوق. تمنحك بعض تطبيقات الميزانية والادخار أيضا خيار التقريب إلى أقرب دولار في المعاملات وتوجيه التحويل الذي يجنبك التغيير نحو مدخراتك.

تقليل الديون

إن الاضطرار إلى تسديد مدفوعات الديون كل شهر يعني أنه سيكون لديك أموال أقل لتخصيصها لأهداف الشراء الخاصة بك. بالإضافة إلى أن تحمل ديون بطاقة الائتمان يمكن أن يكون مكلفا، كل شهر، تتراكم فوائد متزايدة على رصيدك، مما يجعل السداد يستغرق وقتا أطول.

هناك مجموعة متنوعة من طرق سداد الديون. اثنتان من أكثر الطرق شيوعا هما طريقة كرة الثلج للديون وطرق انهيار الديون. باستخدام طريقة كرة الثلج، ستسدد ديونك الصغيرة أولا، ثم تشق طريقك إلى الديون ذات الأرصدة الأعلى. من ناحية أخرى، يبدأ الانهيار الجليدي للديون مع ارتفاع معدلات الديون أولا.

استثمر من أجل المستقبل

على الرغم من أن الاستثمار محفوف بالمخاطر، إلا أنه يمكن أن يساعد في تنمية أموالك، حتى لو لم تكن ثريا.

ضع في اعتبارك أن الاستثمار ينطوي دائما على بعض المخاطر، قد ينتهي بك الأمر بخسارة الأموال التي تستثمرها. هناك أيضا مستشارون آليون يوصون تلقائيا بالاستثمارات بناء على أهدافك وتحمل المخاطر.

بشكل عام، تتكون الخطة المالية من سلسلة من الأهداف الصغيرة التي ستساعدك على تحقيق هدف مالي أكبر، مثل شراء منزل أو التقاعد بشكل مريح. تتضمن الخطة المالية القوية تحديد أهدافك، وإنشاء ميزانية، وبناء صندوق طوارئ، وسداد الديون ذات الفائدة المرتفعة والاستثمار.