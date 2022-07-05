كيف تروج لمنتجك عبر البريد الإلكتروني؟

يتمحور التسويق عبر البريد الإلكتروني حول إرسال العروض الترويجية والمحتوى الخاص بالعلامات التجارية عبر رسائل البريد الإلكتروني، لمساعدة الشركات على زيادة المبيعات وبناء العلاقات والبقاء في مرمى انتباه العملاء الحاليين والمحتملين.

وفي مقالهما الذي نشرته مجلة "فوربس" (forbes) الأميركية، قالت الكاتبتان كريستا فابريغاس وكيلي مين إنه حتى في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الرقمية التي تتنافس على جذب انتباه المستخدم، لا يزال التسويق عبر البريد الإلكتروني مهمًّا وفعالًا للغاية. ففي المتوسط، يوفر التسويق عبر البريد الإلكتروني عائدًا على الاستثمار يبلغ 36 دولارًا لكل دولار يتم إنفاقه، مما يجعله خيارا اقتصاديا للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة.

موجز عن التسويق عبر البريد الإلكتروني

وتقول الكاتبتان إن التسويق عبر البريد الإلكتروني يُعد أقدم أشكال التسويق الرقمي التي من السهل نسبيًّا تنفيذها والمحافظة عليها، فهو يتكون في جوهره من 5 عناصر فقط:

بناء قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك: حيث يتم الحصول على مشتركي البريد الإلكتروني من خلال أنشطة المبيعات الشخصية وعبر الإنترنت من خلال الكتب الإلكترونية المجانية والندوات عبر الإنترنت والقسائم والاشتراكات التجريبية.

تقسيم قائمة بريدك الإلكتروني: عليك تقسيم مشتركي البريد الإلكتروني إلى فئات، تسمى شرائح، وذلك بناءً على اهتماماتهم ومواقعهم والعناصر المشتراة وتفاعلاتهم على المواقع الإلكترونية والمدونات.

الحفاظ على قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك: حيث يمكن أن تؤدي إزالة عناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين الذين يحظرون الرسائل أو الذين لا يفتحونها بانتظام إلى تحسين معدلات تسليم البريد الإلكتروني.

إرسال محتوى مفيد باستمرار: الاتساق هو مفتاح نجاح إستراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني، وكذلك إرسال محتوى جذاب يقدم قيمة لقرائك.

قياس نتائج حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني: يساعد تتبع نسبة رسائل البريد الإلكتروني المفتوحة ونسبة النقر ومحتوى البريد على تعزيز نجاح حملتك التسويقية.

ووفقا للكاتبتين، يمكن بناء إستراتيجية تسويق ناجحة بسهولة باستخدام أدوات تسويق عبر البريد الإلكتروني فعالة وغالبًا مجانية من خلال الخطوات التالية:

لماذا يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني مهمًا لنجاحك؟

يعد البريد الإلكتروني أحد أشكال الاتصال الرقمي الذي يستخدمه الجميع تقريبًا بشكل مستمر، حيث يمكن أن تصل الوسائط الاجتماعية وغيرها من أشكال الإعلان الرقمي بالفعل إلى جماهير كبيرة جدًا، ولكن لا توجد منصة واحدة تنافس عدد مستخدمي البريد الإلكتروني النشطين. بالإضافة إلى ذلك، يوفر البريد الإلكتروني نقطة اتصال شخصية، حيث يمكنك توجيه رسائل البريد الإلكتروني إلى بعض المستخدمين الذين لهم اهتمامات مشتركة.

كما أن تكلفة التسويق عبر البريد الإلكتروني منخفضة للغاية بالنسبة للشركات الناشئة، فيمكن للشركات الصغيرة الاستفادة من أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأعلى تصنيفًا بأقل من 50 دولارًا في الشهر، ويقدم معظمهم عروضا مجانية حتى تصل إلى مستوى معين من المشتركين. لذلك إذا كنت تنفق أموالًا في التسويق عبر طرق أخرى، ولكنك لا تنشئ قائمة من عناوين البريد الإلكتروني التي ترسل إليها بانتظام، فقد حان الوقت لتجربة هذه الطريقة الفعالة في حملتك.

6 نصائح لتعزيز إستراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني

استخدم الأدوات المخصصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني

لا يمكنك الإشراف على حملة تسويق فعالة عبر البريد الإلكتروني باستخدام خدمة بريد إلكتروني عادية، فعلى الرغم من أنه يمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني مجمعة وسريعة من "أوتلوك" (outlook) و"أوفيس 365″ (Office 365) و"جي ميل" (Gmail)، فإنها لا توفر أدوات إنشاء قائمة البريد الإلكتروني وصيانتها أو تقسيم القوائم أو قوالب بريد إلكتروني جذابة أو إعداد تقارير عن الحملات أو ميزات تصفية القوائم.

ولتحقيق نتائج أفضل، تحتاج إلى أداة بريد إلكتروني مصممة للتسويق عبر البريد الإلكتروني أو نظام إدارة علاقات العملاء يضم ميزات بريد إلكتروني.

بناء قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل استباقي

ابدأ في إنشاء قائمتك عن طريق جمع عناوين البريد الإلكتروني للعملاء في أثناء عملية البيع أو تفاعلات العملاء. ومع ذلك، لا تقتصر فرص إنشاء قوائم البريد الإلكتروني على هذه التفاعلات فقط، إذ يمكنك جذب العملاء المحتملين والعملاء لتقديم عنوان بريدهم الإلكتروني قبل أن يدفعوا أي مال من خلال استخدام تقنية التسويق المغناطيسي للعملاء الذين يهتمون بالحصول على هدايا مجانية ذات قيمة مضافة، مثل الكتب الإلكترونية والندوات عبر الإنترنت والإصدارات التجريبية المجانية وحتى القسائم.

وللحصول على مشتركين جدد في البريد الإلكتروني، قم بالترويج لعناصر التسويق المغناطيسي على الموقع الإلكتروني الخاص بك والصفحات المقصودة، وشبكات التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك، واطلب اشتراكًا بالبريد الإلكتروني حتى يتمكنوا من تحميل الهدية أو تلقيها، فإذا أدرك المستخدم قيمة الهدية، فسيسعده تقديم عنوان بريده الإلكتروني.

قسّم قائمتك حسب نية المستخدم

يعد تقسيم قائمة المشتركين في البريد الإلكتروني حسب اهتمامات المستخدم إستراتيجية أساسية لنجاح التسويق عبر البريد الإلكتروني. وباستخدام التقسيم يمكنك استهداف مجموعات محددة من المشتركين بمحتوى محدد. وتجدر الإشارة إلى أن الحملات التي تستخدم التقسيم تكون معدلات فتح رسائل البريد الإلكتروني أعلى فيها، فضلا عن تراجع عمليات إلغاء الاشتراك مقارنة بتلك التي ترسل رسائل عامة لجميع المشتركين. ويمكنك تقسيم مشتركي البريد الإلكتروني بعدة طرق، مثل سجل الشراء وتفاعلات مواقع الويب وغيرها من العوامل.

تتكامل العديد من أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني مع مواقع الويب ومنصات البيع بالتجزئة الآلية، استنادًا إلى سجل المبيعات وتفاعلات مواقع الويب.

إشراك القراء في كل خطوة

وتوضح الكاتبتان أنه بمجرد إنشائك قائمة للمشتركين في البريد الإلكتروني، ستكون جاهزًا لإنشاء وإرسال محتوى ذي مغزى للمشتركين المقسمين إلى شرائح. والجدير بالذكر أن هناك 5 طرق تساعد على إشراك المشتركين وحثهم على فتح وقراءة رسائل البريد الإلكتروني.

المرسِل: اسم شركتك الذي سيتعرف عليه المشتركون ويثقون به.

سطر الموضوع: ينبغي أن يكون عبارة قصيرة تلفت نظرهم في أثناء فحص البريد الوارد.

سطر إضافي: ينبغي أن يدعم سطر الموضوع ويغري المستخدم على فتح البريد الإلكتروني.

محتوى البريد الإلكتروني: رسالة قصيرة تحتوي على إعلان أو تحديث إخباري.

عبارة تحث المستخدم على الشراء: تساعد الروابط المميزة على زيادة احتمال النقر على صفحات التسوق أو نماذج الاشتراك أو أي إجراء ترغب في أن يقوم به المشتركون.

وتشدد الكاتبتان على أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ينبغي أن تؤثر على نسبة التفاعل والفتح والنقر. ويؤكد معظم الخبراء أن رسائل البريد الإلكتروني ينبغي أن تصل إلى البريد الوارد في الساعة 10 صباحًا أو 2 ظهرًا طيلة أيام العمل. تظهر البيانات أن أيام الاثنين تشهد أعلى معدلات فتح للرسائل حيث بلغت 22% في المتوسط، بينما انخفضت معدلات الفتح في نهاية الأسبوع بحوالي 20%.

قياس نتائج حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني

بعد إرسال رسالة التسويق عبر البريد الإلكتروني، ستتمكن من مراجعة المقاييس الرئيسية بما في ذلك عدد مرات ارتداد البريد الإلكتروني، وعدد المشتركين الذين فتحوا بريدك الإلكتروني، وعدد النقرات على الروابط التي تحث المستخدم على الشراء.

ويساعدك تتبع وقياس فتح البريد الإلكتروني ونقرات الحث على الشراء على تحديد العبارات التي شدت انتباه جمهورك المستهدف.

فرز رسائل البريد الإلكتروني

تعتبر الرسائل الإلكترونية المرتدة جزءًا لا يتجزأ من رسائل البريد الإلكتروني، وللحفاظ على قائمة بريد إلكتروني فعالة وتحسين إمكانية التسليم بشكل عام، عليك الحرص على إزالة رسائل البريد الإلكتروني المرتدة أو حذفها من قائمتك.

وتجعل معظم أنظمة التسويق عبر البريد الإلكتروني هذه الخطوة سهلة، بمجرد اكتمال تنظيف الرسائل الإلكترونية المرتدة، ستكون جاهزًا لإطلاق حملة تسويقية أخرى وفقًا للجدول الزمنى الذي تحدده.

أدوات التسويق الفعال عبر البريد الإلكتروني

تندرج أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني عمومًا ضمن الحلول التي تركز على البريد الإلكتروني أو أدوات الحث على الشراء مع التسويق عبر البريد الإلكتروني الآلي، وتعمل معظم هذه الخيارات بشكل متسق مع أنظمة التجارة الإلكترونية ونقاط البيع بالتجزئة، لذلك يجب التحقق مما إذا كنت تستخدم بالفعل نظامًا أساسيًا للمبيعات.

وتخلص الكاتبتان إلى القول إن التسويق عبر البريد الإلكتروني يرتكز حول إرسال رسائل البريد الإلكتروني ذات المحتوى المفيد والفعال والمصمم خصيصًا لاهتمامات المشتركين للمساعدة في تعزيز التعرف على العلامة التجارية، وكسب ثقة المستهلك والمبيعات. ويظل التسويق عبر البريد الإلكتروني أحد أكثر خيارات التسويق الرقمي التي أثبتت جدواها وفعالية من حيث التكلفة المتاحة للشركات الصغيرة اليوم.