كيف تحصل على دورات تدريبية لتغيير مسارك المهني؟

عندما تكون مستعدًّا لبدء حياتك المهنية أو تغيير مسار عملك، ولكن ليس لديك الوقت أو الموارد المالية الكافية من أجل الحصول على درجة علمية أو مواصلة تعليمك، فإن الوظيفة التي توفر تدريبا مهنيا يمكن أن تساعدك على اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتك.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع "ذا بالانس كاريريز" (Thebalancecareers.com) الأميركي، قالت الكاتبة أليسون دويل إن نقص العمالة في بعض المجالات يجبر أصحاب العمل على تعديل أو إلغاء الشروط المرتبطة بالمؤهلات العلمية، وتقديم برامج تدريب مدفوعة الأجر لسدّ الشواغر في المناصب المطلوبة.

فإلى جانب المهن التقليدية، تشمل برامج التدريب المدفوعة الأجر وظائف الياقات البيضاء، بما في ذلك وظائف الرعاية الصحية وقطاع التكنولوجيا، التي تعاني نقصا في اليد العاملة.

التدريب أثناء العمل

إن المؤسسات التي توفر تدريبًا مهنيا للموظفين الجدد تدفع لهم أجرًا مقابل التعلم أثناء ساعات عملهم، ولا تكون الخبرة مطلوبة لهذا النوع من الوظائف لأن صاحب العمل هو من يدرب الموظف، ويوفر له أيضًا تعليمًا تكميليا يساعده في الحصول على ترخيص أو شهادة.

وهناك مهن وصناعات متنوعة توفر التدريب أثناء العمل للموظفين الجدد، بخاصة في القطاعات التي يصعب فيها سدّ الشواغر.

أنواع برامج التدريب المهني المدفوعة الأجر

هناك مجموعة متنوعة من خيارات التدريب المدفوعة الأجر، ويعتمد نوع التدريب الذي تحتاج إليه على الوظيفة ومتطلباتها، وقد تتمكن أيضًا من الحصول على شهادة أو ترخيص كجزء من برنامج التدريب.

وتشمل برامج التدريب المدفوعة الأجر التلمذة الصناعية، وبرامج منح الشهادات، وبرامج التدريب الخاصة بالشركات، وبرامج التدريب القصيرة الأمد، وبخصوص الطلاب هناك التدريب الداخلي والعمل التعاوني.

التلمذة الصناعية: التدريب المهني المدفوع الأجر متاح في مجالات البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والأعمال التجارية، والتمويل، والرعاية الصحية، والضيافة، والنقل، والصناعات التحويلية، وفي فترة التلمذة الصناعية يتلقى العمال أجورا وتدريبا في الفصول الدراسية.

برامج منح الشهادات: تقدم بعض المؤسسات، في المجال الصحي والطبي بخاصة، تدريبًا مدفوع الأجر وشهادة. فعلى سبيل المثال، قد تقدم المستشفيات ودور رعاية المسنّين وغيرها من مرافق الرعاية الصحية تدريبًا مجانيا للحصول على شهادة مساعد تمريض معتمد من أجل جذب المرشحين.

برامج التدريب الخاصة بالشركات: صُمّمت برامج التدريب أثناء العمل في الشركات لتعليم الموظفين الجدد المهارات والقدرات التي يحتاجون إليها للنجاح في الوظيفة وفي مكان العمل، ويقوم أرباب العمل الذين يقدمون هذا النوع من التدريب بتوظيف مرشحين مبتدئين من دون خبرة ويقدمون لهم تدريبًا رسميا.

برامج التعليم المستمر في الشركات: تقدم بعض الشركات تدريبا مجانيا على المهارات، وتدفع تكاليف الدراسة الجامعية للموظفين.

العمل التعاوني: يُعرف رسميا باسم تجربة العمل التعاوني، ويشمل برامج لطلاب المدارس الثانوية والكليات تمكنهم من الحصول على أجور أثناء تعلّم الوظيفة وحضور الفصول الدراسية، وتقدّم هذه البرامج عبر مكاتب التوجيه بالمدارس الثانوية والخدمات المهنية بالكلية أو أقسام الإرشاد الأكاديمي.

التدريب الداخلي: لا يكون التدريب الداخلي مدفوع الأجر دائمًا، ولكن قد تتاح لك فرصة كسب المال أثناء تعلّم مهنة أو صناعة ما، ويكون هذا التدريب تجربة عمل قصيرة المدى، قد يتمكن المشاركون فيها من الحصول على ائتمان جامعي.

برامج التدريب القصيرة الأجل والمدفوعة الأجر: برامج التدريب القصيرة الأجل هي مجموعة متنوعة من برامج التدريب الخاصة بالشركات، وفي هذه البرامج يكون التدريب أقصر من برنامج التدريب الرسمي. فعلى سبيل المثال، يُطلب من حراس الأمن المشاركة في دورة تدريبية مدتها 8 ساعات قبل تعيينهم، وذلك مع 16 ساعة من التدريب أثناء العمل.

اكتشف الخيارات التي تناسب اهتماماتك

قبل أن تبدأ البحث عن وظيفة، من الأفضل استكشاف الخيارات لأن من المهم أن تتطابق الوظيفة مع اهتماماتك وقدراتك وأهدافك المهنية، وفي هذا الإطار حدد موقع"إنديد" الأميركي المعروف -المتخصص في مساعدة الأشخاص لإيجاد فرص عمل- في هذا التقرير المنشور مجموعة من الخطوات يجب اتباعها حتى تتمكن من اكتشاف الخيارات المناسبة لك.

قم بإجراء اختبار مهني: اختبار القدرات المهنية المجاني يساعدك على تحديد نطاق اهتماماتك.

اختبار القدرات المهنية المجاني يساعدك على تحديد نطاق اهتماماتك. اختر هدفا وظيفيا: ابحث عن وظيفة تستمتع بالعمل فيها.

اكتشف التدريب الذي تحتاج إليه: بمجرد أن تكون لديك بعض الأفكار عما تريد القيام به، استكشف خيارات التدريب لتحديد ما عليك القيام به لتوظيفك.

البحث عن الشركات التي تقدم تدريبا أثناء العمل

توجد طرائق متنوعة للعثور على الشركات التي تقدم تدريبًا للموظفين الجدد، وأسرع طريقة هي البحث عن إعلانات الوظائف، ويمكنك أيضًا استخدام إعلانات الوظائف الحكومية للعثور على فرص عمل إضافية.

مواقع العمل

ابحث في أفضل مواقع العمل باستخدام كلمات رئيسة مثل "التدريب أثناء العمل، الخبرة غير مطلوبة، من دون خبرة، تقديم التدريب، المتدرب، برنامج المتدرب" للعثور على قوائم الوظائف التي تناسب اهتماماتك.

قوائم الوظائف الحكومية

قم بزيارة قوائم الوظائف، وابحث باستخدام كلمات رئيسة مثل التدريب، والتدريب المهني للعثور على الوظائف المتاحة.

قبل التقدم للوظيفة

بمجرد العثور على الشركة التي ترغب أن تعمل بها، أو برنامج تدريب ترغب المشاركة فيه، خذ بعض الوقت لتدرس المعلومات التي تحتاج إليها للتقدم للوظيفة وضمان الحصول عليها.

تحقّق من استيفاء الشروط المطلوبة

لكل وظيفة مؤهلات يبحث عنها صاحب العمل، مثل العمر ومستوى اللغة الإنجليزية، وبعض المهارات مثل المهارات البرمجية.

جهّز الوثائق والمعلومات التي تحتاج إليها

اعتمادًا على الوظيفة، قد لا تحتاج إلى سيرة ذاتية وخطاب تزكية. مع ذلك، يجب أن تكون لديك المعلومات اللازمة بشأن مؤهلاتك العلمية، وخبرة العمل، ومعلومات الاتصال، والمعلومات الأخرى التي ستحتاج إليها لإكمال طلب التقديم في الوظيفة، إلى جانب قائمة بالمهارات التي لديك.

اجمع مراجع عمل

ابحث عن شخصين أو 3 يمكنهم أن يشهدوا على كفاءة مهاراتك ومؤهلاتك. وإذا لم يكن لديك مراجع عمل، فهناك أنواع أخرى من المراجع يمكنك استخدامها لإثبات قدرتك على إنجاز المهمة.