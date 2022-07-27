دليلك المفصل خطوة بخطوة.. كيف تكسب المال على يوتيوب؟

بدأ "يوتيوب" كمنصة لمشاركة الفيديو عبر الإنترنت من قبل 3 موظفين يعملون في شركة "باي بال" (Paypal)، ثم أصبح شركة تجارية تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، ويحتوي نظامها الأساسي على أكثر من 800 مليون مقطع فيديو.

وفي التقرير الذي نشره موقع "إنفستد واليت" (investedwallet) الأميركي، قال الكاتب "رام شكرادار" إن مستخدمي يوتيوب ومنشئي المحتوى والمشاهدين على حد سواء هم من جميع أنحاء العالم، حيث يدخل نصف مستخدمي الإنترنت في العالم إلى موقع يوتيوب كل شهر.

وبحسب الكاتب، استنادا إلى قاعدة المستخدمين ومعايير الشعبية، يُعد يوتيوب أحد أفضل المنصات لكسب المال عبر الإنترنت، فإذا كانت لديك قدرة على إنشاء محتوى وترغب في كسب أموال إضافية من هوايتك، فيجب أن تتعلم كيفية جني الأموال على يوتيوب. في هذا التقرير دليل شامل، يشرح طرقا ونصائح مختلفة لكسب المال على يوتيوب.

إنشاء قناة يوتيوب

أولا ستحتاج إلى إنشاء قناة على يوتيوب تتيح لك أن تنشر عليها المحتوى الخاص بك، لكن عليك ألا تخلط بينها وبين حساب يوتيوب، حيث يمكن لأي شخص أن يمتلك حسابا على يوتيوب، ولكنك تحتاج إلى قناة يوتيوب لتحميل مقاطع الفيديو ومشاركتها.

وسيساعدك إنشاء حساب "جيميل" (gmail) على التسجيل للحصول على حساب يوتيوب، وبمجرد أن يكون لديك حساب على يوتيوب، يمكنك إنشاء قناة.

إنشاء وتحميل مقاطع الفيديو

يُعد إنشاء مقاطع الفيديو وتحميلها أحد الخطوات المهمة لتصبح من مستخدمي يوتيوب الناجحين. وفي الواقع، يُعد المحتوى مفتاحَ نجاحك.

ويعد جدوى المحتوى عنصرا أساسيا في نجاحه، حيث يجد المشاهدون المحتوى من خلال إجراء عملية بحث داخل يوتيوب أو خارجه. لذلك، يجب عليك تحميل مقاطع فيديو محسّنة متوافقة مع محرك البحث باستخدام العنوان والوصف والصورة المصغرة وعلامات التصنيف والفئة ذات الصلة.

قم بإعداد حساب "غوغل أدسنس" (google adsense)

تدير شركة غوغل الإعلانات على مواقع الإلكترونية والمدونات ويوتيوب من خلال "غوغل أدسنس"، لذلك ينبغي عليك ربط قناتك على يوتيوب بحساب "غوغل أدسنس" معتمد لتلقي الأموال، حيث سيقوم "غوغل أدسنس" بتعليق الدفع في البداية ثم الدفع من خلال الإيداع المباشر أو الشيك بالبريد.

اشترك في برنامج شركاء يوتيوب

يعتبر برنامج "شركاء يوتيوب" اتفاقيةَ شراكة بين منشئ المحتوى ويوتيوب لشروط وأحكام الموقع الخاصة بإعلانات الفيديو، حيث ينبغي عليك الانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب لبدء تحقيق الدخل من قناتك، ويمكنك الانضمام إلى البرنامج من خلال أستوديو يوتيوب.

وتجدر الإشارة إلى أن موقع يوتيوب لا يسمح للجميع بالانضمام إلى برنامج الشركاء الخاص به، حيث يجب أن تستوفي قناتك المتطلبات التالية لتكون مؤهلا للانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب:

ينبغي أن تضم قناة يوتيوب أكثر من ألف مشترك.

ينبغي أن تحصل على أكثر من 4 آلاف ساعة مشاهدة خلال آخر 12 شهرا.

ينبغي أن يكون لديك حساب "أدسنس" مرتبط.

ينبغي أن تقبل سياسات تحقيق الدخل في يوتيوب.

ينبغي أن تعيش في بلد أو منطقة يتوفر فيها "برنامج شركاء يوتيوب".

ينبغي ألا تحتوي قناتك على إنذارات نشطة بشأن مخالفات المبادئ التوجيهية.

وبمجرد انضمامك إلى برنامج شركاء يوتيوب، يمكنك السماح بعرض الإعلانات على مقاطع الفيديو الخاصة بك، وستبدأ قناتك في جني الأرباح على الفور.

طرق مختلفة لكسب المال على موقع يوتيوب

ويوضح موقع "يوتيوب أدسنس" (youtube adsense) تفصيل جني الأرباح وكيف يمكن تحقيق دخل حقيقي من خلال يوتيوب.

وعلى الرغم من أن أرباح إعلانات يوتيوب قد تكون هي الطريقة الرئيسية، إلا أن صفحة "أدسنس" تشير إلى أنها ليست الطريقة الوحيدة لكسب المال على الموقع، فهناك العديد من الطرق الإبداعية لكسب المال على يوتيوب.

إعلانات يوتيوب

يقول الكاتب شكرادار إن عائدات إعلانات يوتيوب هي الطريقة الأساسية لكسب المال، فبمجرد أن تصبح مؤهلا لتحقيق الدخل من قناتك، يمكنك البدء في جني الأرباح من خلال عرض الإعلانات، وهناك 4 أنواع مختلفة من إعلانات الفيديو تعتمد على شكل الإعلان وهي:

1- إعلانات الفيديو القابلة للتخطي والتي يمكن للمشاهدين تخطيها بعد 5 ثوانٍ.

2- الإعلانات غير القابلة للتخطي والتي تتراوح مدتها من 15 إلى 20 ثانية مع عدم وجود خيار التخطي.

3- إعلانات الملصقات الصغيرة التي مدتها 6 ثوانٍ.

4- الإعلانات التي لا تظهر إلا على أجهزة الكمبيوتر وتغطي 20% من الفيديو.

ويشير الكاتب إلى أنه بناء على الخوارزمية الداخلية يحدد يوتيوب نوع الإعلان الذي سيتم عرضه على مقاطع الفيديو، ولا يتحكم منشئ المحتوى في الإعلان المعروض إلى جانب طريقة تشغيله أو إيقاف تشغيله لتحقيق الدخل.

ما مقدار المال الذي تحققه لكل ألف مشاهدة على يوتيوب؟

حدد موقع "سي إن بي سي" (cnbc) في تقرير له حجم الأرباح التي يمكن أن تحققها لكل ألف مشاهدة.

وأكد التقرير أن الأرباح تعتمد على طول الفيديو وفئة المحتوى واللغة والموقع الجغرافي، حيث تتراوح الأرباح من بضعة سنتات إلى 15 دولارا، ويمثل العائد لكل ألف مشاهدة إجمالي الأرباح الذي يستند بالأساس على إعلانات الفيديو، وهو ليس المبلغ الذي يتلقاه منشئو المحتوى، حيث يدفع يوتيوب 55% فقط من صافي الإيرادات من خلال الإعلانات ويستحوذ على 45% منها.

ولا يدفع يوتيوب مقابل نسبة مشاهدة الفيديو، فعلى الرغم من أن مقطع الفيديو الذي يحظى بملايين المشاهدات يتمتع بإمكانية تحقيق أرباح أعلى من الفيديو الذي يحظى بعدد مشاهدات أقل، فإن إجمالي عمليات التشغيل هي التي تحدد حجم تحقيق الدخل وأرباح منشئ المحتوى وليس مجرد وقت المشاهدة.

ويؤكد التقرير أن الإعلانات لا تزال هي أسهل طريقة لكسب المال على يوتيوب، فبمجرد رفع محتوى جديد يصبح لديك مصدر دخل إضافي بلا جهد، وستتمكن من كسب المال حتى وأنت نائم.

التسويق بالعمولة

ويوضح موقع "يوتيوب أدسنس" أنه يمكنك البدء باستخدام جني الأرباح من خلال التسويق بالعمولة على الفور من يوتيوب دون الاضطرار لعرض أي منتجات للبيع ودفع اشتراكات. حيث يوفر موقع يوتيوب نظاما أساسيا رائعا لتسويق الروابط التابعة، حيث يمكنك إضافة روابط إلى أوصاف مقاطع الفيديو الخاصة بك في أثناء التحميل على الفور، حتى إذا كانت القناة في انتظار الموافقة على برنامج شركاء يوتيوب.

العضوية في القناة

وتشير صفحة يوتيوب إلى أن العضوية في القناة تُعدّ طريقة جيدة أخرى لزيادة أرباحك على اليوتيوب، وهي ميزة اشتراك في القناة، وتتيح للمعجبين الأوفياء الانضمام لقناتك مقابل رسوم شهرية، وهو ما يمنحك امتيازات ومستويات للمشتركين، ما يمكنهم من الوصول الفوري أينما كانوا، إلى المحتويات الخاصة بالأعضاء حصرا والبث المباشر وبعض التفاعلات الأخرى.

والعضوية تكون متاحة فقط لمُنشئي المحتوى المؤهلين، الذين يمثلون جزءا من برنامج المشتركين في يوتيوب، وهذه العضوية غير متاحة في قنوات الأطفال.

كما يوجد أيضا برنامج "يوتيوب باتريون" (YouTube Patreon)، وهو برنامج عضوية آخر تابع لجهة منفصلة، يتيح إنشاء مستويات عضوية مع امتيازات للاشتراك، ويستخدمه منشئو المحتوى عادة لتلقي الاشتراكات من معجبيهم.

متجر سلع يوتيوب

وحدد موقع "يوتيوب أدسنس" أن متجر سلع يوتيوب يعرض بضائع ذات علامات تجارية مملوكة من طرف مُنشئي المحتوى على قناتهم على اليوتيوب، وهذه الميزة تتيح للمنشئين بيع سلعهم للعملاء المحتملين من دون مغادرة قناتهم، لكنها متاحة فقط للمُنشئ الذي يملك أكثر من 10 آلاف مشترك، ما يجعله مؤهلا لكسب المال. ويمكنك تفعيل خاصية "السلع" ضمن قسم تحقيق العائدات في أستوديو اليوتيوب، ويتيح لك يوتيوب أيضا تنظيم متجرك عبر منصات تابعة لجهات أخرى منفصلة مثل "سبريد شوب" (Spread Shop) و"سبرينغ" (Spring)، وربطها بالمنتجات المعروضة.

تعزيز الأعمال وزيادة المبيعات

ويعد يوتيوب ثاني أكبر محرك بحث، حيث يستعمله أكثر من مليارَي مستخدم في العام؛ لذلك فهو يعتبر منصة مثالية للترويج لمنتجاتك أو خدماتك. وفي هذا الصدد يجذب يوتيوب الشركات لعرض منتجاتها وتثقيف العملاء المحتملين وكسب عملاء جدد، وزيادة المبيعات، حيث تساعد القنوات التجارية على اليوتيوب الشركات على الوصول إلى جمهور أكبر من خلال توجيه الزوار ليصبحوا عملاء.

"يوتيوب بريميم وشورتس" (YouTube Premium and Shorts)

"يوتيوب بريميم" هو برنامج اشتراك مدفوع يستمتع من خلاله المشتركون بمحتوى يوتيوب بدون ظهور الإعلانات الترويجية. والأرباح المجنية من المشاهدات المدفوعة من المشتركين لا يحتكرها يوتيوب لنفسه بل يتشاركها مع صانعي المحتوى، وبذلك يكسب هؤلاء المُنشئون المالَ حتى لو لم يتم عرض إعلاناتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي "يوتيوب بريميم" على العديد من الميزات مثل تحميل الفيديوهات وإمكانية تشغيلها في الخلفية؛ حيث من المعروف أن المشاهد يفضل مشاهدة متواصلة للمحتوى من دون قطعه بواسطة الإعلانات، كما أنه مفيد لمُنشئ المحتوى لأنه يجني أيضا أرباحا من عمليات التحميل والتشغيل في الخلفية.

وتشير صفحة الاشتراطات على يوتيوب إلى أنه تم تخصص صندوق بقيمة 100 مليون دولار لـ"يوتيوب شورت"؛ وهو مقاطع فيديو قصيرة، وذلك لمكافأة منشئي المحتوى على إنشاء مقاطع فيديو على يوتيوب تكون قصيرة وجذابة. ومن مميزات هذا الصندوق أنه لا يشترط أن تكون مؤهلا لبرنامج الشركاء، وذلك بإلغاء الحد الأدنى من المشتركين، ما سهل على أي شخص التنافس على هذا الصندوق، إذ يمكن لمُنشئ المحتوى أن يجني مبلغا يتراوح بين 100 دولار و10 آلاف دولار من خلال "يوتيوب شورتس".