دليلك لاستخدام إنستغرام في العمل التجاري

مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وما تحظى به من شعبية في أيامنا هذه، سيكون من المفيد للغاية لأي مشروع أو شركة أن تخلق حضورا قويا على وسائل التواصل الاجتماعي. وتعد منصة "إنستغرام" (Instagram) من أكثر مواقع الويب والتطبيقات استخداما التي تساعد في إنشاء قاعدة مشترين قوية، خاصة إذا كان الجمهور المستهدف للأعمال من جيل الألفية .

وفي المقال الذي نشره موقع "ستارت أب توكي"(startup talky)، أوضح الكاتب نيكو ماندال أن منصة الإنستغرام المملوكة لفيسبوك تفتخر بوجود نحو مليار مستخدم نشط شهريا وأكثر من 500 مليون مستخدم نشط يوميا. وتعد الفئة العمرية بين 18-24 عاما والفئة بين 25-34 عاما الأكثر نشاطا على المنصة.

مستخدمو الإنستغرام وفئاتهم العمرية

وأوضح الكاتب أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن العلامات التجارية شهدت متوسط مشاركة يصل إلى 4% من متابعيها على إنستغرام، وهو أكثر بكثير من معدل مشاركة المتابعين على "فيسبوك" (Facebook) أو "تويتر" (Twitter)، الذي يبلغ نحو 0.1%. وفي الواقع، تحصل العلامات التجارية على 10 أضعاف المشاركة على إنستغرام مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وبعبارة أخرى يُعد الإنستغرام أفضل من حيث الحضور للعلامات التجارية.

وأكد الكاتب أنه بإنشاء حساب تجاري على إنستغرام يمكنك رؤية البيانات في الوقت الفعلي حول كيفية أداء قصصك ومنشوراتك المروجة، والحصول على البيانات بشأن كيفية تفاعل المتابعين مع المحتوى الخاص بك، ويمكنك كذلك الوصول للميزات المتاحة فقط للشركات التي تسهل الظهور وزيادة المبيعات، ويعد إنشاء حساب تجاري على الإنستغرام مجانيا، ويمكن أن يساعدك كثيرا على فهم جمهورك.

ويشرح الكاتب كيفية استخدام إنستغرام لمساعدتك في أعمالك، كذلك جميع الجوانب التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار عند وضع خطتك، كما سيساعدك على فهم ميزات إنستغرام للأعمال التجارية أيضا.

كيفية استخدام إنستغرام للأعمال التجارية؟

بعد أن أدركنا حجم إنستغرام ومدى أهميته للشركات حان الوقت للتعمق في الخطوات الأساسية التي ستساعدك على استخدام إنستغرام لعملك:

قم بإنشاء حساب إنستغرام للأعمال

إذا كان لديك حساب شخصي بالفعل، خاصة إذا كان محتوى هذا الحساب جذابا ومناسبا لعلامتك التجارية، فيمكنك ببساطة تحويله إلى حساب أعمال. بعد ذلك ستتمكن من الوصول إلى جميع الميزات والأدوات المتاحة فقط لحسابات إنستغرام للأعمال.

يمكنك بسهولة تحويل حسابك الشخصي إلى حساب أعمال باتباع الخطوات الآتية:

في تطبيق إنستغرام للموبايل، انتقل إلى ملفك الشخصي.

انتقل إلى "الإعدادات".

اذهب إلى "الحساب".

انقر فوق "التحويل إلى حساب الأعمال" أو "التحويل إلى حساب صانع محتوي" حسبما تريد.

سيؤدي هذا إلى تحويل ملفك الشخصي إلى صفحة إنستغرام، وهي ميزة مفيدة للشركات الناشئة ورجال الأعمال، الذين يتطلعون إلى استخدام إنستغرام لأعمالهم.

اجعل محتواك جاذبا للأنظار

أغلب مستخدمي الإنستغرام هم من الجيل الجديد، ونظرا لأن إنستغرام هو بالأساس تطبيق لمشاركة الصور، فيحتاج المستخدمون إلى رؤية منتجك قبل زيارة موقع الويب الخاص بك. وبالتالي من المهم تحميل صور عملك ومنتجاتك بطريقة لافتة للنظر، لتتمكن من الظهور وسط كم المحتوى الهائل الذي يتم عرضه على المستخدمين كل يوم.

إلى جانب ذلك، من الضروري أيضا الحفاظ على تخطيط ألوان متسقة وجمالية لتجعل تخطيط صفحة المحتوي جذابا؛ فعندما يجد المستخدمون منشورا أو صورة تجذبهم، فإنهم تلقائيا يقومون بفتح الملف الشخصي والاطلاع على المزيد من المنتجات، وعادة يشاهد المستخدم الصورة لمدة 3 إلى 4 ثوان، أما عندما يجدها جذابة ومثيرة للاهتمام، فسوف يمضي من 6 إلى 7 ثوان إضافية لتصفح ملفك الشخصي، لذلك من المهم الحرص على هذه اللحظات الثمينة.

ونبه الكاتب إلى أن الشخص الذي يرغب في تسويق منتجاته يتوجب عليه الأخذ في الاعتبار الظروف الحالية، خاصة في ما يتعلق بالوباء والفيروسات المنتشرة في جميع أنحاء العالم، لأنها تجلب مشاهدين أكبر، حيث يميل الناس لمشاهدة المنشورات المتعلقة بأحدث الصيحات في عالم التسويق، وهو الأمر الذي يمكّن "الترند" (الموضوعات الأعلى متابعة) من الحصول على المزيد من المشاركات من متابعيها.

ويرى الكاتب أن مقاطع الفيديو، رغم أنها من الممكن أن توفر معلومات أكثر من الصور، فإنها غالبا ما تكون أقل جذبا للمستخدمين مقارنة بالصور، ولذلك فإن إدراج الصور، خاصة ذات الجودة الفائقة، سيؤدي إلى زيادة مشاركاتك، فعادة ما يستغرق المشاهد من 10 إلى 20 ثانية في مشاهدة الفيديو، لذلك يتوجب على الشركات محاولة تنويع المحتوى في بداية مقاطع الفيديو الخاصة بها من أجل الحفاظ على تفاعل المشاهدين لأطول وقت ممكن.

التسويق على الإنستغرام

ويلفت الكاتب إلى أنه يتوجب عليك الأخذ في الحسبان أن صفحتك على الإنستغرام ليست معزولة، لذلك لا تتوان في تحديثها بآخر مستجدات "الهاشتاغ" (الوسم) والترند والمحتوى، وكل هذه الأمور يمكن أن تساعدك على تسويق منتجاتك أو خدماتك.

اكتب تسميات توضيحية

وذكر الكاتب أن التسميات التوضيحية لمشاركاتك وقصصك وفيديوهاتك على الإنستغرام مهمة جدا، لأنها أول ما يقرؤه المتابعون وعلى أساسها يحكمون على أهميتها، لذلك لا تفوت هذه الفرصة للفت انتباههم وتحصل بذلك على نتيجة جيدة.

اجعل منشوراتك رسمية وقصصك عادية

وحسب الكاتب فإن القصص تأتي وتذهب، لذا فإن إضفاء طابع رسمي جدا عليها قد يضجر عملاءك المحتملين، أما إذا قمت بإضفاء بعض المتعة والتنميق، فقد تحصل على فرصة كبيرة وتجذب زبائن أكبر.

استخدم الوسوم

وأكد الكاتب أن استخدام الهاشتاغ يعد من الطرق الرئيسية لجذب المستخدمين، إذ يتم تداوله على نطاق واسع ويمكن أن يشاهده العديد من المستخدمين الذين لهم صلة بأعمالك، ويساعد في ظهور صفحتك لعدد أكبر من المشاهدين. ولا تنس الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وقم بعرضها بطريقة إبداعية، واستخدم التسميات التوضيحية اللافتة للحصول على تفاعل المشاهدين، وهذا كله يساعد في تسجيل نقاط إضافية.

القصص

بالإضافة إلى ذلك، استخدم القصص على الإنستغرام بشكل فعال ومبدع لعرض منتجاتك أو الترويج لأعمالك، من أجل الحصول على إضافات جديدة.

المقتطفات الرئيسية للقصة

من المهم التركيز على النقاط البارزة للقصة وتحديدها بوضوح كجزء من ملفك الشخصي، لأنها أول ما يجذب انتباه الجمهور، لذلك اجعلها تبدو مثيرة للاهتمام واستخدمها لتسليط الضوء على أي عروض في علامتك التجارية.

أضف دعوات أعمال "الحث على اتخاذ إجراء" (CTAs)

إذا كنت تريد أن ينقر أكبر عدد من المستخدمين على موقع الويب الخاص بك أو المنتجات والخدمات التي تقدمها علامتك التجارية، فأنت مطالب بلفت انتباههم بدعوات أعمال، وهي بمثابة إعلانات ترويجية.

اكتب سيرة ذاتية مثيرة للاهتمام

وأوضح الكاتب أن أول ما يشاهده المستخدمون في حسابك عند زيارة ملفك الشخصي هو السيرة الذاتية، لذا اجعل السيرة الذاتية واضحة ومباشرة دائما، عن طريق وصف عملك، ولكن افعل ذلك بأسلوب مبدع من شأنه أن يثير اهتمام المستخدمين لاستكشاف حسابك وموقعك على الويب بشكل أكبر، بالإضافة إلى ذلك ضع رابطا في سيرتك الذاتية، سواء كان رابطا إلى موقعك الإلكتروني، أو رابطا يعرض أحدث منتجاتك أو أكثرها شيوعا، كل هذا يجعل إمكانية الوصول إلى عملك أكثر سهولة بالنسبة إلى مجتمع إنستغرام، واستخدم عناصر لإعطاء معلومات عن نفسك وأضف الرموز التعبيرية الجذابة.

ضع شعار شركتك صورة لملفك الشخصي بدلا من تغييرها مع كل منتج جديد، وذلك لمنح علامتك التجارية مساحة لتصبح معروفة ويسهل التعرف عليها من قبل المستخدمين، حيث غالبا ما تؤدي رؤية الشعار نفسه، مرارا وتكرارا، إلى غرس الشعور بالألفة بين المستخدمين.

استخدم تحديد المواقع الجغرافية

يُعد تحديد الموقع الجغرافي أحد الإمكانيات في تطبيق إنستغرام، فمن خلال تحديد الموقع الجغرافي، يمكنك تحديد موقع كل صورة من صورك، كما يمكنك أيضا تحديد عنوان عملك أو العنوان الذي يقع فيه المقر الرئيسي لشركتك، وهذا يجعل من السهل على متابعيك وعملاء علامتك التجارية معرفة موقع عملك، ولاستخدام تحديد الموقع الجغرافي، يمكنك ببساطة الضغط على زر "إضافة موقع"، وبعد ذلك يمكنك كتابة عنوان أو تحديد عنوان من قائمة عناوين إنستغرام المحددة مسبقا.

الأدوات التي يوفرها إنستغرام لمراقبة الانتشار

يمكنك عرض عدد الأشخاص الذين يزورون ملفك الشخصي من خلال حالاتك عن طريق التمرير سريعا والتحقق من أعداد المشاهدات، يساعدك هذا في عرض طبيعة المحتوى الذي يجذب المستخدمين، مما يساعدك على اكتساب المزيد من الفهم عن العوامل التي ستساعدك على اكتساب المزيد من الشعبية.

مشاهدات المنشورات: يمكنك التحقق من عدد الأشخاص الذين يشاهدون صفحتك، ومعرفة عدد الأشخاص الذين يتابعونك بالفعل، وعدد الأشخاص الذين وصلت إليهم من خلال صفحة الاستكشاف أو الوسوم التي استخدمتها، سيساعد ذلك في تحسين عملك وعلامتك التجارية وحساب إنستغرام الخاص بك، لإنتاج محتوى مستحسن بشكل عام وسيساعدك ذلك على زيادة المبيعات.

الأشخاص الذين زاروا صفحتك: يُظهر إنستغرام أيضا عدد الأشخاص الذين زاروا ملفك الشخصي في أسبوع واحد على صفحتك الرئيسية.

فوائد استخدام إنستغرام للأعمال

قم ببناء سمعة علامتك التجارية بسهولة: إذا كنت تثق بمنتجك أو خدمتك، بغض النظر عن كبر عملك أو صغره، فلديك مفتاح النجاح، فقد سمح إنستغرام للشركات بالنمو بحرية، مع توفير تكافؤ الفرص لكل واحدة منها، كل ما عليك فعله هو فقط الاستفادة من الميزات التي فيه في الوقت المناسب وأنت في طريقك إلى النجاح، بالتفاعل مع المزيد والمزيد من الأشخاص، ونشر محتوى عالي الجودة بانتظام، مع التأكد من استخدام صور عالية الدقة، حيث يفضل إنستغرام الجودة أكثر من الكمية، لذا تأكد من أن المحتوى الخاص بك جذاب بصريا.

احصل على عائدات من إنستغرام بشكل مباشر: قبل بضع سنوات، كانت هناك فرصة محدودة للشركات لتحقيق النجاح على إنستغرام، ولكن سمح إنستغرام الآن للشركات بكسب المال مباشرة من النظام الأساسي نفسه، حيث أُطلقت ميزة جديدة، وهي المنشور القابل للتسوق، والذي يمكنك من إضافة وسوم إلى المنتجات في صورك مع روابط تتضمن وصف المنتج والسعر وزر أو رابط "تسوق الآن"، وبهذا يمكن لجمهورك شراء المنتجات مباشرة من متجرك عبر الإنترنت.

أظهر إبداعك على إنستغرام: إنستغرام هو أفضل مكان يمكنك من خلاله إظهار إبداعك وكذلك مدى جاذبية علامتك التجارية، قم بإظهار حماسك في أثناء نشر المحتوى، واجعله جذابا قدر الإمكان، كما يمكنك أيضا تنظيم بعض المسابقات والهدايا والعروض الخاصة وغيرها، حيث سيساعدك هذا على جذب المزيد والمزيد من الزوار إلى ملفك الشخصي وكذلك إلى متجرك عبر الإنترنت.

روّج من خلال المؤثرين: المؤثرون هم الأشخاص الذين لديهم عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات عبر الإنترنت، لذلك فعندما تبدأ مشروعا وترغب في تسويقه لجمهور كبير، فإن المؤثرين هم الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتك في ذلك، حيث يقوم العديد من المؤثرين بالترويج للعلامات التجارية والمنتجات ليأخذوها إلى طريق النمو، كما أن لديهم جمهورا يتبعهم بإخلاص، ومن هنا تكون لديك الفرصة لبناء سمعة علامتك التجارية.