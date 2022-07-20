خطوة بخطوة.. تعلم كيف يمكنك شراء سهم أمازون من البورصة الأميركية

بدأت شركة "أمازون" (Amazon) كمتجر لبيع الكتب عبر الإنترنت بالتجزئة، لكنها نمت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم وكشركة تجارة إلكترونية عملاقة بقيمة تريليون دولار من خلال استثماراتها المتدفقة التي تتسلل تقريبا إلى كل جزء من حياتنا، مثل العروض المباشرة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السحابية والأجهزة اللوحية.

وحسب ما ذكرت جوانا ليغات وجو غروفز في مقال لهما نشرته مجلة "فوربس" (Forbes) الأميركية، فإنه بقيادة الملياردير جيف بيزوس تعد أمازون واحدة من أكبر 5 شركات أميركية لتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب غوغل (ألفابت)، وآبل وميتا (فيسبوك)، ومايكروسوفت.

وأفادت الكاتبتان بأن أبرز التحديات التي كانت تواجه أمازون على الدوام هي ردة الفعل الضعيفة لتجزئة سهم أمازون الأخيرة والتي كانت 20 مقابل واحد في اليوم الأول من التداول بعد ما تمت التجزئة في يونيو/حزيران الماضي، إذ ارتفع سعر سهمها بنسبة 2%، قبل أن يتراجع مرة أخرى في الأيام التالية.

وأوضحتا أن سعر سهم أمازون قبل التجزئة تجاوز 2400 دولار، مما أثار مخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف لدى صغار المستثمرين الأفراد، وكان الهدف من التجزئة هو جعل أسهم أمازون أكثر سهولة في الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين من خلال زيادة عدد الأسهم وبالتالي تقليل سعر السهم، إذ تم منح كل مساهم قام بالتداول عند الإغلاق في 27 مايو/أيار الماضي 19 سهما إضافيا لكل سهم من أسهم أمازون.

وأفادت الكاتبتان بأنه في الوقت الذي قد يجذب انخفاض سعر سهم أمازون مستثمرين جددا لا تزال هناك مخاوف بشأن توقعات الشركة لسنة 2022 وما بعدها، إذ أعلنت أمازون مؤخرا عن أول خسارة ربع سنوية لها منذ سنة 2015، بسبب تأثير التضخم المرتفع على قاعدة تكاليفها والحرب في أوكرانيا، إذ كانت خسارة سهم أمازون المعلن عنها والتي بلغت 7.56 دولارات بمثابة صدمة نظرا لتقديرات المحللين المتفقة للأرباح الإيجابية للسهم الواحد والبالغة 8.36 دولارات.

وأشارت الكاتبتان إلى أن أمازون واجهت أيضا ارتفاعا في تكاليف الشحن، إذ تضاعفت أسعار الشحن الدولي للحاويات منذ الجائحة وأدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف الوقود، فيما تتخذ أمازون تدابير لتعويض ارتفاع تكاليفها، فقد أعلنت الشركة مؤخرا عن 5% "كرسوم إضافية للوقود والتضخم" من الرسوم المفروضة على البائعين الخارجيين الذين يستخدمون خدمات الشحن من قبل أمازون.

وقدمت الكاتبتان في تقريرهما كل ما يحتاج القارئ معرفته حول شراء وبيع أسهم أمازون:

لماذا تشتري الأسهم؟

يجب أن تسأل نفسك: لماذا تريد شراء الأسهم؟ هل تبحث عن نمو رأس المال أو الدخل من الأرباح أو مزيج من الاثنين معا؟ إذ تقول الكاتبتان إن معظم المستثمرين يبحثون عن أسس سليمة، بما في ذلك سجل حافل من نمو الأرباح، أو تمركز قوي في السوق أو منتجات، أو خدمات ذات إمكانات نمو مستقبلية.

ووفقا للكاتبتين، فبمجرد أن تقرر أي شركة تريد الاستثمار فيها هناك عدة خطوات لشراء الأسهم:

1- افتح حسابا

سواء كنت متداولا متمرسا في الأسهم أو جديدا في الاستثمارات القائمة على سوق الأوراق المالية ستحتاج إلى فتح حساب مع شركة وساطة مالية خاضعة للرقابة لشراء أسهم في أمازون، ولكن قبل فتح حساب ضع في اعتبارك ما يلي:

ضع أهدافك المالية النهائية في الاعتبار.

كن مستعدا للتغلب على تقلبات سوق الأسهم.

حافظ على تكاليف التداول بالحد الأدنى.

وقبل شراء أي أسهم يجب عليك أن تطرح الأسئلة التالية على نفسك:

هل يجب علي أخذ المشورة المالية؟

هل أنا مرتاح لمستوى المخاطرة؟

ما هي ميزانيتي الاستثمارية؟

هل يمكنني تحمل خسارة المال؟

هل أفهم الشركة التي أتطلع إلى الاستثمار فيها؟

2- أين يتم تداول أسهم أمازون؟

ولفتت الكاتبتان إلى أن رمز مؤشر الأسهم الخاص بشركة أمازون هو "إيه إم زد إن" (AMZN)، وهي مدرجة في بورصة ناسداك التي تركز على التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

كما أشارتا إلى أن شراء الأسهم بالدولار الأميركي يتطلب رسوم صرف أجنبي (عادة حوالي 1%) إلا إذا قمت بتمويل الشراء من حساب بالدولار.

3- قم بالبحث

ووفقا للكاتبتين، فإنه من المفيد أيضا مقارنة تقييم أمازون بشركات التكنولوجيا الأميركية المماثلة، وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في النظر إلى السعر مع الأرباح النسبية، إذ إن التداول في الأسهم على أساس نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة له توقعات عالية بنمو كبير في المستقبل.

4- ما هي إستراتيجية الاستثمار الخاصة بك؟

وتبين الكاتبتان أن الناس يميلون إلى الاستثمار بإحدى طريقتين: إما عن طريق شراء دفعة واحدة، أو عن طريق مبالغ أصغر وأكثر ثباتا بمرور الوقت.

وأفادت الكاتبتان بأنه غالبا ما يشار إلى الطريقة الأخيرة على أنها "حساب متوسط التكلفة بالدولار"، وهي وسيلة اقتحام سوق الأسهم التي تساعدك على دفع مبلغ أقل لكل سهم في المتوسط بمرور الوقت في أسواق الأسهم المتراجعة بدلا من الانتظار لتكوين مبلغ من المال، وهذا يعني أنه يمكن استخدام أموال المستثمر في السوق على الفور.

وحذرت الكاتبتان من أن تجزئة استثمارك قد يضحي بنمو رأس المال إذا كان سعر السهم يرتفع، وستدفع أيضا المزيد في رسوم تداول الأسهم.

5- طلب الشراء

بمجرد أن تصبح جاهزا لشراء الأسهم في أمازون سجل الدخول إلى حساب الاستثمار أو تطبيق التداول الخاص بك اكتب رمز مؤشر أمازون "إيه إم زد إن" وعدد الأسهم التي ترغب في شرائها أو مبلغ المال الذي أنت مستعد لاستثماره، كما أن العديد من شركات الوساطة المالية تسمح لك أيضا بإضافة خاصية "وقف الخسارة" بمجرد شراء الأسهم، مما يسمح لك بالحد من خسائرك إذا انخفض سعر السهم.

6- مراجعة أداء أمازون

وحسب الكاتبتين، فسواء كانت حافظة الأسهم الخاصة بك مكتظة بالشركات أو تحتوي فقط على عدد قليل من الأسهم فمن المهم أن تراجع كيفية أداء كل مكون على أساس منتظم: سواء كان شهريا أو ربع سنوي أو سنويا، إذ إن القيام بذلك يمنحك الفرصة لمراجعة الأداء والسؤال عما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تعديلات على حيازاتك للحفاظ على الوضع الراهن، أو شراء المزيد من الأسهم أو بيع الأسهم الحالية.

كيف تبيع الأسهم؟

وكشفت الكاتبتان عن أنه في حال كنت ترغب في بيع ممتلكاتك من الأسهم قم بتسجيل الدخول إلى منصة الاستثمار الخاصة بك، واكتب رمز المؤشر "إيه إم زد إن"، وحدد عدد الأسهم التي تريد بيعها.

كيف تستثمر في أمازون عبر صندوق؟

وأشارت الكاتبتان -في ختام تقريرهما- إلى أنه يمكن أن يكون الاستثمار المباشر في الأسهم الفردية تجربة ممتعة، ونأمل أن تكون مربحة، كما قد يؤهلك ذلك أيضا للحصول على امتيازات المساهمين الخاصة بالشركة المعنية، محذرتين -في الوقت نفسه- من أن الاستثمار المباشر في الشركات الفردية يمكن أن يتركك عرضة لتقلبات سوق الأسهم والتقلبات غير المتوقعة في أسعار الأسهم، ولهذا السبب يوصي الخبراء الماليون بأن يستثمر معظم الأشخاص في مزيج متنوع من فئات الأصول والصناديق التي تمتلك محفظة جاهزة تضم ما يزيد على 50 سهما مختلفا للشركة.