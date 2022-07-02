للحفاظ على أموالك.. إليك أهم 10 منصات للعملات المشفرة تشهد أزمة مالية

في هذا التقرير الذي نشره موقع "أناليتيكس إنسايت" (analyticsinsight) الأميركي، قالت الكاتبة سايانتاني سانيال إن سوق العملات المشفرة شهد هبوطا بأكثر من 60% خلال الأشهر الخمسة الماضية، وخسرت العملات المشفرة الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم و"تيرا" (TERRA) أكثر من نصف قيمتها الإجمالية وتواصل فقدان هيمنتها على السوق في ظل الاختلال الذي يعصف بالأسواق العالمية.

وباتت القيمة السوقية الحالية لجميع العملات المشفرة مجتمعةً حوالي 10 مرات أقل من أعلى قيمة مسجلة في عام 2018. وتراجعت قيمة كل من بيتكوين وإيثريوم بسرعة كبيرة مما أثر بشكل غير مباشر على أفضل عمليات تبادل للعملات المشفرة. ومع استمرار هبوط الأصول الرقمية، تحوّل اهتمام المستثمرين بسرعة من الأصول الرقمية ذات المخاطر العالية إلى الأصول الاستثمارية الأكثر مركزية وتقليدية.

وتراجع حجم التداول إلى حد كبير مما يعرّض بورصات ومنصات العملات المشفرة لمخاطر مالية كبيرة. ومن غير الواضح متى ستنتهي مرحلة سوق العملة المشفرة الهابطة، ولكن يتضح من الظروف الحالية لبورصات العملات المشفرة أن المستثمرين يفقدون ببطء اهتمامهم بالاستثمار في الأصول الرقمية، بينما تستمر أسعار العملات المشفرة في التراجع بشكل كبير.

وفيما يلي، أشهر بورصات العملات المشفرة التي تواجه مخاطر مالية ضخمة وسط تقلب السوق.

سالسيس (Celsius)

واجهت منصة إقراض العملات المشفرة للبيع بالتجزئة "سالسيس نيتوورك" مؤخرا مشكلات سيولة هائلة تسببت في انخفاض كبير في العملات المشفرة. وجمدت المنصة عمليات السحب والتحويلات بين الحسابات أملا في استقرار السيولة.

تجمع "سالسيس" ودائع العملات المشفرة وتستثمرها في سوق العملات المشفرة لتقديم خدمات القروض والتأمين، ولكن حتى هذه الاستثمارات تراجعت ببطء لأن معظم المستثمرين كانوا يخرجون من هذا السوق وتوقفوا عن التقدم بطلب للحصول على قروض العملات المشفرة. ونتيجة لذلك، لم تتمكن الشركة من تلبية طلبات المستخدمين.

بيتباندا (BitPanda)

أعلنت منصة "بيتباندا" مؤخرا عن قرارها خفض قوتها العاملة مما أدى إلى تغيير غير مسبوق في معنويات السوق، التي أثّرت عليها أيضا زيادة التضخم ومخاوف الركود الاقتصادي المقبل. وظفت الشركة أكثر من ألف موظف، ويُعتقد أن هذا العدد تراجع إلى حوالي 700 موظف في الوقت الحالي، كما ألغت الشركة العديد من عروض العمل من أجل التعامل مع المشاكل المالية الحالية.

بلوكفي (BlockFi)

"بلوكفي" واحدة من أكبر مقرضي العملات المشفرة في العالم، وتواجه حاليا مخاطر مالية هائلة. وقد أعلنت الشركة أنها ستسرح 20 % من إجمالي عدد موظفيها، كما تعرضت "بلوكفي" لتغيرات جذرية في سوق العملات المشفرة وتأثرت عملياتها اليومية.

روبن هود (Robinhood)

تقلصت القيمة السوقية لشركة "روبن هود" إلى حوالي 25 مليار دولار أميركي، وتواجه مشاكل كبيرة مع استمرار تفاقم الصعوبات في سوق الأسهم. وتعدّ الظروف سيئة للغاية لدرجة أن الخبراء كشفوا أن القيمة السوقية للشركة في المرحلة الحالية أقل من النقد المتوفر.

كوينباس (Coinbase)

"كوينباس" هي واحدة من كبرى بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة وقد خططت لخفض 18% من الوظائف بدوام كامل أو التخلي عن قرابة ألف موظف بسبب ظروف السوق الحالية.

ويلقي المسؤولون التنفيذيون في هذه الشركة باللوم على احتمال حدوث ركود وتباطؤ في رسوم العملاء، حيث تحاول الشركة توفير المزيد من العمليات النقدية الإضافية.

بينانس (Binance)

لا تزال "بينانس" غير مرحب بها في تكساس ونيويورك وفلوريدا بسبب مخاوف تنظيمية، فعلى الرغم من أن المنصة قد اكتسبت شعبية هائلة في مجال العملات المشفرة، فإنه لا يُسمح للمستثمرين في هذه الولايات بالتعامل معها. ووسط ظروف السوق الحالية، تسببت المشكلات التنظيمية في "بينانس" بمخاطر مالية كبرى للمنصة.

جيميناي (Gemini)

"جيميناي" منصة تداول أخرى أعلنت عن خطط لتسريح جزء كبير من موظفيها بسبب اضطراب السوق، نظرا للظروف الأخيرة لسوق العملات المشفرة الهابطة.

وقالت شركة "جيميناي تراست" إنها خفضت 10% من موظفيها، كما تدعي "جيميناي" أنها ستعيد التركيز على المنتجات الأكثر أهمية حاليا لنمو الشركة.

بيتسو (Bitso)

تواجه بورصة العملات المشفرة الرئيسية في أميركا اللاتينية "بيتسو" مشكلة مماثلة، حيث أعلنت أنها ستسرح حوالي 80 موظفا من أصل 700 قبل أسبوع واحد فقط من استفحال ظروف السوق المالية والاقتصادية العالمية المشددة، وادعت الشركة أنها ستعيد هيكلة عملياتها الداخلية لتلائم ظروف السوق الحالية.

2 تي آم (2TM)

قالت شركة "2 تي آم" إنها ستسرح 12% من إجمالي موظفيها. وتعد هذه الشركة ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في أميركا اللاتينية من حيث حجم السوق، لكن التغييرات الحالية في المشهد المالي العالمي قد أجبرت الشركة على فعل المستحيل لتقليل نفقات التشغيل.

كريبتو.كوم (Crypto.com)

"كريبتو.كوم" هي أيضا واحدة من بين العديد من بورصات العملات المشفرة التي قررت تسريح حوالي 5% من موظفيها.

واتخذت الشركة هذه المبادرة لضمان النمو المستدام على المدى الطويل، حيث يستخدم الفريق أقوى موارده ويستعد للارتفاع المقبل في سوق العملات المشفرة.