5 مصادر لزيادة ثروتك بلا جهد

هل تعلم أن معظم أصحاب الملايين لديهم أكثر من 3 مصادر للدخل؟ إذا كنت ترغب في تنمية ثروتك، فإليك 5 أفكار لتدفق الدخل، يمكنك تجربتها.

حيث نشر موقع "إنتربرينيور" (Entrepreneur) الأميركي مقالا لأحد رواد الأعمال اسمه فراس موسى يتناول أهمية تنويع مصادر الدخل، استهله بالقول إن دراسة المليونيرات أمر رائع للغاية، لأنهم في أغلب الأحيان أناس عاديون يتمتعون بالانضباط والتركيز بشكل ملحوظ ولا يختلفون في ذكائهم أو قدراتهم العقلية عن سواد الناس، لكنهم يعملون بشكل مختلف عن بقية العالم. فمن الأفكار الرائعة عن أصحاب الملايين أنهم يمتلكون عادة تدفقات متعددة من الدخل.

ومن البيانات المثيرة للاهتمام ما يلي:

لدى 65% من أصحاب الملايين 3 مصادر للدخل.

لدى 45% من أصحاب الملايين 4 مصادر للدخل.

لدى 29% من أصحاب الملايين 5 أو أكثر من مصادر الدخل.

ومعظم الناس لديهم مصدر دخل واحد على الأقل، وهو راتبهم من وظيفتهم. يذهبون إلى العمل في أيام الأسبوع، وبعد أيام عمل كافية، يحصلون على راتب. ومع ذلك، فإن أكثر من نصف أصحاب الملايين لديهم 3 مصادر دخل إجمالية. وبالنسبة للبعض، هذه المصادر مضافة إلى وظيفتهم. وبالنسبة لآخرين، قد لا يشمل ذلك الوظيفة على الإطلاق.

ويعد وجود تدفقات دخل متعددة أداة قوية لبناء الثروة، لأن التدفقات الصحيحة يمكن أن تزيد ثروتك "بدون مجهود". فإذا كنت تتطلع إلى تنمية ثروتك كما يفعل الأثرياء، فإليك أهم 5 مصادر للدخل ستعزز صافي أرباحك:

1. مجموعات الاستثمار العقاري

تدفقات الدخل "بدون مجهود" هي إحدى اللبنات الأساسية لبناء الثروة. وإن كل شخص على هذا الكوكب لديه ساعات طويلة فقط في اليوم، وبغض النظر عن مقدار ما يمكنك العمل به بنشاط، ستصل دائما إلى حد أقصى للمبلغ الذي يمكنك كسبه والمبلغ الذي يمكنك توفيره. ويمكنك زيادة ثروتك من خلال الدخل "بدون جهد"، لأنك ستكسب المال حتى وأنت نائم.

وتعد مجموعات الاستثمار العقاري من أفضل مصادر الدخل "بدون جهد"، وهي مجموعة من المستثمرين الذين يشترون عقارا تجاريا أو متعدد الشقق. وتستمر هذه الاستثمارات عادة لمدة 5 سنوات وتتميز بعوائد سنوية تبلغ حوالي 8%. وعلاوة على تلك العوائد، في بعض الحالات يتم بيع المبنى الذي تم شراؤه، مما يوفر للمستثمرين أحيانا عائدا إجماليا بنسبة 30% إلى 50% في نهاية تلك السنوات الخمس.

وبشكل عام، في بعض الأحيان تحقق القروض العقارية ربحا بنسبة تترواح بين 80% و100% على مدى 5 سنوات. وهذا استثمار يضاعف أموالك كل 5 سنوات "بدون جهد"، وهذا هو السبب في أن الاستثمارات العقارية قوية جدا لبناء الثروة.

2. دخل الاستثمار

نوع آخر شائع من تدفق الدخل "بدون جهد" الذي سيزيد ثروتك، وهو أن يكون لديك دخل استثماري من خلال استثمارات مثل أرباح الأسهم والسندات.

حيث لن تدفع هذه الاستثمارات أموالا تغيّر الحياة، ولكن مع نمو ثروتك، يعد سوق الأسهم مكانا رائعا لإيقاف أموالك بأمان في أثناء نموها وتحقيق دخل ربع سنوي أو شهري. ومفتاح بناء الثروة هو التنويع، وسيساعدك القيام باستثمارات مدرة للدخل في الأسهم أو السندات على تحقيق هذا الهدف.

3. دخل الأعمال

إذا لم تكن لديك التزامات تعاقدية مع وظيفتك الأساسية بعدم بدء نشاط جانبي، فيمكنك البدء بذلك، حيث نمت ثروات العديد من أصحاب الملايين من خلال الأعمال الجانبية.

وإن امتلاك شركة -سواء صناعية أو شركة بيع شيء ما أو تقديم خدمات- يفتح عالما من إمكانيات الدخل اللامحدودة. ولنفترض أنك مطور وأنشأت لعبة في أثناء أوقات فراغك. قد تقوم هذه اللعبة بإضافة دخل "بدون جهد" قد يصل إلى 100 دولار إضافي في اليوم.

ويمكنك أخذ هذه الأموال وإعادة استثمارها في الأعمال التجارية لكسب المزيد، أو يمكنك الاستفادة من عملك الجانبي لتوفير المزيد من الأموال المعفاة من الضرائب.

4. دخل من الرسوم والتراخيص

هذه الفئة أقل شيوعا ولكنها ضرورية. إذا كانت لديك الفرصة لإنشاء منتج أو فكرة، فيمكنك أحيانا ترخيصها وتحصيل رسوم في كل مرة يستخدمها الناس.

ويمكن أن تكون هذه الرسوم من مواد فيلمية على إحدى منصات البث. أو يمكنك إنشاء قناة على اليوتيوب وتحقيق دخل "بدون جهد" إلى حد ما من المشاهدات.

5. تأجير سيارتك

أصبح تأجير السيارات من شخص إلى آخر رائجا بشكل ملحوظ، وذلك بفضل نقص المعروض في السوق. فعندما انتشر الوباء (كورونا)، أغلقت شركات كبيرة مثل "هيرتز" (Hertz) وباعت العديد من سياراتها. ومع نقص الرقائق، تجد هذه الشركات صعوبة في مواكبة الطلب المتزايد.

والآن، تقدم شركات مثل "تورو" (Turro) القدرة على تأجير سياراتها للآخرين. وهذا الأكر قد حوله بعض الناس إلى عمل جانبي من نوع ما، وكسبوا قدرا كبيرا من الدخل "بدون جهد". وفي الواقع، تمكن طالب يبلغ من العمر 22 عاما في مدينة تورنتو (في كندا) من تطوير أسطول صغير من 4 سيارات فاخرة.

ولا يقتصر الأمر على العقارات التي يمكنك الاستثمار فيها واستئجارها، فإذا استمرت اتجاهات السوق، فإن تأجير السيارات يتحول بسرعة إلى مصدر دخل قابل للتطبيق.

وإذا كنت ترغب في زيادة صافي ثروتك، فأنت بحاجة إلى مصادر دخل متعددة.

ويعد الاعتماد المفرط على نوع واحد من الدخل (عادة وظيفة) أمرا محفوفا بالمخاطر. فماذا يحدث إذا فقدته؟ وبالمثل، إذا كان تدفق الدخل الفردي يتطلب عملا، فأنت تحدد مقدار ما يمكنك تحقيقه، لأنه لا يوجد سوى ساعات عديدة في اليوم يمكنك العمل فيها.

وجميع مصادر الدخل الخمسة المذكورة أعلاه هي طرق رائعة لتنمية صافي ثروتك. فإذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، ففكر في تنويع محفظتك من خلال تنفيذ مصادر الدخل المقترحة أعلاه.