في ظل الصراع القانوني حول الصفقة.. هل يمكن تحقيق مكسب من بيع أسهم تويتر وشرائها؟

تراجعت قيمة أسهم "تويتر" يوم الاثنين الماضي بعد أن أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" (TESLA)، تراجعه عن صفقة شراء تويتر بمبلغ 44 مليار دولار أميركي.

وفي تقريرهما الذي نشرته مجلة "فوربس" في نسختها الكندية، قال الكاتبان بنيامين كاري وآرون بروفرمان إن محامي ماسك أبلغ مجلس إدارة تويتر يوم الجمعة أن ماسك يريد إلغاء صفقة الشراء لأنه يواجه مشكلة مع عدد الحسابات المزيفة، ولا يزال ماسك يزعم أن شركة تويتر لم تكن صادقة بشأن عدد المستخدمين النشطين.

في المقابل، يقول مجلس إدارة تويتر إنه قدّم لماسك كل المعلومات التي يحتاج إليها لتقييم ادعائهم بأن حسابات البريد العشوائي لا تشكل سوى 5% من إجمالي عدد المستخدمين النشطين يومًّيا. وردّ ماسك على ذلك في تغريدة على تويتر سخر فيها من فكرة أن موقع تويتر يحاول حاليًّا إجباره على شراء الشركة عبر اللجوء إلى المحكمة.

مع ذلك، من المحتمل أن يواجه ماسك الآن معركة قانونية مطولة، وأن يُجبر على دفع رسوم إنهاء اتفاقية الشراء بقيمة مليار دولار أميركي.

وإلى جانب مخاوف ماسك بشأن الحسابات المزيفة على تويتر، هناك تكهنات بين محللي الاستثمار بأن السبب الحقيقي وراء تراجعه عن الصفقة له علاقة برغبته في إعادة التفاوض على سعر السهم الذي وافق عليه البالغة قيمته 54.20 دولارًا أميركيًّا. وفي الثامن من شهر يوليو/تموز الجاري كانت قيمة أسهم تويتر أقل بنسبة 32% مما كانت عليه عندما وافق ماسك على الصفقة في 25 أبريل/نيسان.

في هذه المرحلة من المرجح أن يتطلع مستثمرو تويتر الحاليون إلى البيع بسبب حالة عدم اليقين بشأن ملكية الشركة في الوقت الحالي. ولكن حتى عندما تنهار قيمة الشركة، هناك دائمًا مستثمرون آخرون على استعداد للاستثمار بسعر أرخص للسهم وتحقيق الربح عندما يستقر الوضع، وفي ما يأتي أبرز الخطوات التي يمكن اتباعها لشراء أسهم تويتر.

مراجعة التقارير المالية لتويتر

باعتبارها شركة عامة، يُطلب من تويتر تقديم بيانات مالية وتقارير سنوية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وتقدم إيداعات تويتر ثروة من المعلومات للمستثمرين المحتملين؛ فهي توفر رؤى حول الأداء الحالي للشركة، والمخاطر التي تواجه نموذج أعمالها وخطط التطوير المستقبلي.

حدد مقدار الأموال التي تستثمرها في تويتر

عند التفكير في مقدار الأموال المراد استثمارها في أسهم تويتر، خذ بالاعتبار العوامل الآتية:

السعر الحالي: تبلغ أسهم تويتر نحو 33 دولارًا أميركيا. ومع أن بعض الوسطاء يسمحون لك بشراء أجزاء من الأسهم، فإن اثنين فقط من الوسطاء في كندا "ويلث سيمبل" (Wealthsimple) و"إنتراكتيف بروكرز" (Interactive Brokers) لديهما هذا الخيار. وإذا كان الوسيط الذي تتعامل معه لا يسمح لك بشراء الأسهم المجزأة، سيتعين عليك استثمار أموال كافية لشراء أسهم كاملة.

المحفظة العامة: إن تحديد ما إذا كانت أسهم تويتر مفيدة لك كاستثمار يعتمد على مدى ملاءمتها لمحفظتك الإجمالية؛ يجب ألا تستثمر أموالك في شركة واحدة أو شركتين فقط، بل وزّع أموال الاستثمار الخاصة بك بين مجموعة متنوعة من الشركات المختلفة في عدد من الصناعات، مثل التكنولوجيا أو السلع الاستهلاكية أو الخدمات.

الأهداف: تتمتع شركة تويتر بسجل حافل، ولكن من غير المحتمل أن تكون لديها عوائد كبيرة توفرها أسهم النمو الجديدة. ولأن أداءها أكثر ثباتًا، فإنها تميل إلى أن تكون استثمارًا جيدًا لأهداف الاستثمار الطويلة الأجل بدلًا من الاستثمار القصير الأجل أو التداول اليومي.

قدم طلبًا لشراء سهم تويتر

لبدء شراء أسهم تويتر، افتح حساب الوساطة الخاص بك وأدخل الرمز الشريطي الخاص بتويتر وعدد الأسهم التي تريد شراءها. وبدلًا من ذلك، يمكنك وضع المبلغ التي ترغب في استثماره إذا كان الوسيط الذي تتعامل معه يعرض أسهما بالتجزئة.

كن على علم برسوم الضرائب

ستخضع لضريبة مقتطعة بنسبة 15% إذا كان استثمارك في الولايات المتحدة ينتج أرباحًا، ولن تفرض عليك مصلحة الضرائب أي ضرائب على الإطلاق إذا كانت وسيلة الاستثمار الخاصة بك في إطار خطة ادخار التقاعد المسجلة.

راقب أداء الاستثمار الخاص بك

حتى إذا كنت تنوي الاحتفاظ بأسهم تويتر لأعوام، فمن المهم التحقق الدوري من أداء استثمارك ومراجعته. ويكمن أفضل مقياس في مقارنة أدائها بأداء المؤشرات الرئيسة التي توفر مؤشرا على كيفية أداء سوق الأسهم ككل؛ مثل مؤشر "إس وبي 500".

ما الذي يجب مراعاته قبل بيع أسهم تويتر؟

إذا كنت بحاجة إلى بيع أسهمك، فيمكنك بيعها عن طريق إدخال تويتر في منصة التداول الخاصة بك والمبلغ الذي تريد البيع به. ومع ذلك، نظرًا لأن بيع الأسهم بربح قد يؤدي إلى فرض ضرائب على أرباح رأس المال، فقد ترغب في استشارة اختصاصي ضرائب للتحدث عن الوقت المناسب للبيع والإستراتيجيات التي يمكنك اتباعها لتقليل فاتورتك الضريبية.

كيفية الاستثمار في تويتر باستخدام صناديق المؤشرات والصناديق المتداولة في البورصة

في حين أن الاستثمار في الأسهم قد يكون جذابًا لبعض المستثمرين، إلا أن الاستثمار في شركة واحدة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر. وإذا كنت ترغب في تقليل المخاطر، يمكنك تنويع محفظتك على نحو فوري بالاستثمار في صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة.