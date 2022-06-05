قاعدة 50-30-20 هي الأفضل لتعلم الادخار.. تعرف عليها

رغم صعوبة الأمر فإن ادخار الأموال أصبح ضرورة نظرا للأزمات المتتالية والحالات الطارئة المتكررة التي يمر بها معظمنا، ولهذا يسعى الكثير من الناس إلى الحصول على قروض بنكية أو بطاقات ائتمان أو الاقتراض من المعارف والأصدقاء.

ونشر موقع "فوربس" (forbes) الاقتصادي تقريرا للكاتبين، كونال فارما وآشيكا جاين، اللذين أكدا أن وجود صندوق طوارئ أو مدخرات جيدة يجعل المرء مسترخيا ويعينه في مواجهة أي أزمة مالية قد تظهر له، كما أوضحا أن توفير المال هو مسألة اعتياد تبدأ ببطء ثم تتسارع وتصبح أصلا في حياة الإنسان.

ويؤكد الكاتبان في تقريرهما على أن توفير المال ينشأ بدافع العادة، فبمجرد ما تبدأ لن تتوقف، والطريقة الأكثر بساطة لبدء توفير المال هي وضع قائمة بنفقاتك الشهرية والسنوية، فعندما تريد الإنفاق، اسأل نفسك "هل أحتاج هذا الآن؟" حيث إن هذا يخلق بيئة يمكنك التوفير فيها بنجاح، وتمكنك من تحديد الأشياء التي لا تحتاجها، وفي هذا الصدد، يمكن الاعتماد على قاعدة 50-30-20، والتي تعني أنه يجب أن يشكل الإنفاق على الضروريات 50% من دخلك، ويجب تصنيف الإنفاق على عاداتك واهتماماتك على أنه رغبات ويشكل 30% من دخلك، ويجب استبعاد 20% المتبقية أو أكثر كمدخرات.

ولفت الكاتبان إلى أنه في وقت مضى ليس ببعيد حرص معظم الناس على فتح حسابات توفير لدى البنوك، والتي كانت لها شروط صعبة وليست ميسرة للكل، لكنها اليوم أصبحت تتيح العديد من الاختيارات.

ما حساب التوفير؟

يبين الكاتبان أن حساب التوفير يمنحك الفرصة لتوفير أموالك، كما أنه يندرج تحت بند الاستثمارات السائلة التي يسهل سحبها متى احتجت، حتى وإن كانت بعض حسابات التوفير قد يكون لها قيود على وقت سحب الأموال، إلا أنها غالبًا ما تكون مرنة في سحب المدخرات، إضافة إلى إنها تعتبر خيارا جيدا إذا كنتَ تخطط لبناء صندوق طوارئ، أو الذهاب في إجازة أو ترغب في شراء سيارة.

ويشير الكاتبان إلى أنه يمكنك الاشتراك في حساب توفير عبر الإنترنت، الذي يقدم أسعار فائدة عالية، كما أنه أسرع من حسابات الادخار التقليدية، مشيرين إلى أن حساب التوفير يساعد أيضًا على دفع فواتيرك وحتى القيام باستثمارات، وبشكل عام، يحافظ حساب التوفير على أمان أموالك ويوفر لك طرقًا مريحة لإنفاق هذه الأموال.

أنواع حسابات التوفير

وبحسب الكاتبيْن فإن هناك أنواع عديدة من حسابات التوفير ولكل منها وظيفة خاصة يقوم بها ويوفر فوائد مختلفة:

حساب التوفير العادي: هذا هو حساب التوفير المعتاد الذي يوفر لك فائدة على المبلغ المودع لديك، ولكن هناك حد للسحب من الحساب.

حساب الراتب: لا يحتوي هذا الحساب على حد أدنى من متطلبات الرصيد ولن يكسبك أي فائدة، ويتم تحويله إلى حساب توفير إذا لم يتم سحب راتبك لمدة 3 أشهر على الأقل.

حساب ادخار المرأة: يتم تصميمه خصيصا للنساء اللواتي يباشرن الأعمال الحرة، حيث يقدم لهن فوائد أقل على القروض، كما يحصلن على جميع مزايا حساب التوفير العادي.

حساب توفير الأطفال: وهذا يعمل لتشجيع الأطفال على الادخار، ويتميز بأن لديه متطلبات رصيد صفرية ونفس مزايا حساب التوفير العادي.

حساب التوفير لكبار السن: يستخدمه كبار السن لإدارة معاشاتهم التقاعدية ومدخراتهم، ويأتي مع مزايا خاصة مثل أسعار الفائدة المرتفعة للودائع.

كيف يعمل حساب التوفير؟

ويشرح الكاتبان كيف تعمل حسابات التوفير، حيث يقولان إن البنوك تكسب -بشكل أساسي- من خلال إقراض الأموال للناس، حيث يستخدم البنك حساب التوفير الخاص بك لإقراض المال للآخرين بفائدة أعلى مما يقدمونه لك. ومع ذلك، يمكنك أيضًا سحب أموالك في أي وقت تريده.

فوائد فتح حساب توفير

وضع الكاتبان عدة فوائد لحسابات التوفير، والتي منها:

– يحافظ حساب التوفير على أمان أموالك في نظام مصرفي آمن.

– أسعار الفائدة أكثر استقرارًا من خيارات الاستثمار الأخرى مثل التداول والصناديق المشتركة.

– يساعد على توفير المزيد من الأموال، فعندما يصبح الادخار عادة، فنادرًا ما ستستخدم المال لشراء أشياء لا تحتاجها وستقوم بالتركيز على الإنفاق القائم على الهدف.

– إذا قمت بتوفير ما يكفي في حساب التوفير الخاص بك، فستكون البنوك راغبة أكثر في منحك ائتمانًا في شكل قروض شخصية وقروض إسكان وقروض سيارات وما إلى ذلك.

– من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، يمكنك إعداد ودائع تلقائية وتوفير المال بشكل مطرد كل شهر.

– توفر قلة من حسابات التوفير الخاصة خدمات وتسهيلات قيمة، حيث يمكنك اختيار حساب بناء على متطلباتك ومتوسط الحد الأدنى للرصيد الفصلي الذي يمكنك الحفاظ عليه.

– تقدم بعض البنوك أيضا خصومات على الخزائن إذا كان الحد الأدنى للرصيد الفصلي الخاص بك أعلى من الحد المحدد مسبقًا.

– تعد بطاقات الخصم الدولية والخصومات على المنتجات الذهبية والمزايا للعائلات بعض الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من حسابات التوفير.

– يمكنك دائمًا اختيار حساب رصيد صفري إذا لم تتمكن من الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الرصيد.

– تحصل على نقاط مكافأة لكل معاملة.

افتح أكثر من حساب توفير

يؤكد الكاتبان أنه يمكن لشخص واحد فتح أكبر عدد ممكن من حسابات التوفير، وذلك للأسباب التالية:

– سيساعدك على تتبع مدخراتك وأهدافك بشكل أكثر فعالية.

– سيمنعك الخصم التلقائي للمال على حساب التوفير الثانوي الخاص بك من إنفاق الأموال.

– ستكون أكثر مسؤولية وتبحث عن طرق مختلفة لخلق الثروة.

– تعني الحسابات المتعددة أنه سيكون لديك المزيد من قوة السحب عندما تحتاج إلى نقود.

– توفر حسابات الادخار المختلفة فوائد فريدة، حيث يمكنك اختيار حساب توفير بناء على احتياجاتك.

الفرق بين الحساب الجاري وحساب التوفير

يوضح الكاتبان أن الحساب الجاري وحساب التوفير مختلفان تمامًا، رغم أنهما قد يبدوان متشابهيْن، فحساب التوفير هو للأشخاص الذين يرغبون في توفير المال أو بناء الأموال لحالات الطوارئ أو الأهداف، بينما يتم إنشاء حساب جاري للمعاملات اليومية وغالبًا ما يستخدم كحساب تجاري، وفيما يلي الاختلافات الرئيسية بين الحساب التوفير وحساب التوفير:

الحساب الجاري:

– يُنشَأ للمعاملات العادية.

– تستخدمه عمومًا الشركات والأعمال التجارية والمؤسسات وما إلى ذلك.

– لن تكسب أي فائدة من الحسابات الجارية.

– لا حدود للمعاملات.

حساب التوفير:

– يساعدك على توفير المال.

– يساعدك على كسب الفائدة.

– تحتاج إلى الحفاظ على حد أدنى من الرصيد (يختلف من بنك لآخر).

– مدخل للمزايا والمنتجات المالية الأخرى.