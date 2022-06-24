دليل أصحاب الأعمال للتعايش مع الأزمات المالية

لا أحد حاليا بحاجة لإخباره عن مدى تأثير التضخم والركود الاقتصادي المحتمل على شركته وأعماله التجارية؛ فارتفاع تكاليف السلع وشعور معظم الناس بآثار هذا الانكماش الاقتصادي واضحان للعيان، ومعظم المحللين الماليين يتوقعون حدوث الركود الاقتصادي في عام 2023.

وفي تقرير للكاتب لويس موسكا بموقع "فوربس" (Forbes) الاقتصادي، ذكر الكاتب أنهم في "أميركان مانجشمنت سيرفيزيس" (شركة استشارات مالية) يتشاورون مع أصحاب الأعمال بشأن كيفية تخصيص خطة لحماية أعمالهم خلال أي أزمة مالية.

وأضاف أن الاقتصاد يحاول الخروج من جائحة كوفيد-19، والآن يواجه جميع أصحاب الأعمال التضخم، وارتفاع تكاليف الوقود والغذاء، وزيادة أسعار الفائدة، وقضايا العمل، وتحديات سلسلة التوريد.

وقال إنهم عملوا مع أصحاب الأعمال لتوجيههم خلال كل انكماش اقتصادي وانحدار وكساد لما يقرب من 40 عاما، وتعتمد خطة البقاء هذه على خبرات تراكمت سنوات طويلة.

دليل بقاء أصحاب الأعمال

يستعرض الكاتب 3 مجالات رئيسية أساسية لنشاطك التجاري، ويقدم لك أيضا إستراتيجيات يمكنك تنفيذها فورا.

في البداية، تحتاج إلى التركيز على حماية:

العاملين معك

نزاهة عملياتك

السيولة الخاصة بك

ويجب العمل على هذه المجالات الثلاثة معا، وكل منها يعتمد على نجاح المجالات الأخرى، وتعرف بالحلقة المغلقة.

طوّر نظام القيادة الخاص بك

كن واقعيا مع وضعك الحالي، ثم صمم خططا عملية وقابلة للتحقيق وقم بتطويرها وتنفيذها للتغلب على التحديات التي تواجهك. ويجب أن تكون قائدا وظيفيا ومتسقا من خلال الممارسة، وليس فقط على الورق.

تخطيط القوى العاملة

قم بتطوير خطط مستقبلية للقوى العاملة للتأكد من أن لديك المقدار المناسب من العمالة المتاحة للعمل بكفاءة.

قم بعمل جدول -عادة قبل أسبوعين- حيث يمكنك رؤية الأنشطة والأهداف الخاصة بمشروعات محددة.

تخطيط الاتصال

معظم أصحاب الأعمال يفشلون في التواصل الجيد مع موظفيهم خلال الأزمات ويجب أن تتفادي تلك المشكلة. في بعض الأحيان يمكن أن تسمح بالعمل من المنزل مع التواصل المستمر ومراقبة تحقيق الأهداف.

العمل من المنزل

إذا قررت أن بعض العاملين يستطيعون أداء وظائفهم من المنزل استخدم مقاييس التكنولوجيا والأداء للتأكد من أن موظفيك في المنزل يزيدون إنتاجهم. وستحتاج لتنفيذ متطلبات إعداد التقارير اليومية والأسبوعية لمحاسبة موظفيك على الأهداف التي حددتها.

التوظيف والتدريب والاستبقاء

مع هبوب رياح التضخم، فإن مصيبة شركة ما تكون فرصة لشركة أخرى، وقد تكون لديك فرصة ذهبية للعثور على المواهب الجديدة وتوظيفها.

لديك أيضا فرصة غير عادية لتدريب وتطوير موظفين جدد وحاليين لملء الأدوار والمناصب داخل مؤسستك، ونحثك على الاستفادة من مثل هذه الفرص.

اجعل التدريب في روتينك اليومي، وكذلك تطوير نظام التعويض القائم على الحوافز. ويجب أن تؤمن بالدفع مقابل الأداء، حتى في أفضل الأوقات، وهذا عنصر مثالي في البيئة الاقتصادية الحالية.

وتعد الإنتاجية أمرا حيويا لبقاء شركتك؛ لذلك ضع خطة تعويض قائمة على الحوافز لضمان أقصى إنتاجية؛ وسيجعل ذلك موظفيك متحمسين للغاية لتحقيق النتائج، بغض النظر عن مدى تأثر الإيرادات.