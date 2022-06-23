أهم الدروس المستفادة من انهيار العملات المشفرة

كانت عمليات البيع الأخيرة للعملات المشفرة مفاجئة وقوية، فقد فقدت البيتكوين أكثر من 70% من قيمتها منذ أعلى مستوياتها في نوفمبر/تشرين الثاني، وأعلنت شركة "سيلسيوس"(Celsius) -وهي منصة إقراض- أنها ستتوقف مؤقتًا عن جزء كبير من نشاطها، ويبدو أن تقلبات السوق الأوسع نطاقا ستستمر. وعلى الرغم من أن البيئة المتقلبة لم تنته بعد، فإن هناك دروسًا يمكن تعلمها مما شهدناه حتى الآن.

وقد نشر موقع "فوربس" (forbes) الأميركي مقالا للكتابة إيلونا ليمونتا فولكوفا، قالت فيه إن التعرف على الأنماط يُعد أداة قوية في التحليل المالي، ومع ذلك يقع حتى أكثر المستثمرين مهارة في فخ التفكير الراسخ أو المتكرر الثابت بأن "هذه المرة ستكون كما كانت من قبل". وبالرغم من أن من المفهوم منطقيًا أنه لا يوجد ركود يشبه الذي سبقه، فإن الغالبية العظمى من التخطيط السلبي يعتمد على الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية

وتساءلت الكاتبة عما سيحدث إذا استمر الركود التالي مرتين؟ حيث قالت إن من المستحيل التنبؤ بما إذا كان الانكماش التالي سيكون له نفس الحجم وخصائص طول الزمن، وإن الانخفاض في أسعار العملات المشفرة ليس حتميًّا بأي حال من الأحوال، ومع ذلك فمن الحكمة التذكير بأنه لا ينبغي الاعتماد على نتائج الأمس.

لا تتخلَّ عن الشكوك الصحية

وأشارت الكاتبة إلى أنها التحقت بمدرسة "وارتون" بجامعة بنسلفانيا، ولديها ماجستير في إدارة الأعمال، وأن وظيفتها اليومية في الخدمات المالية، ولديها جميع المؤهلات التي تمكّنها من فهم العملات المشفرة والتمويل اللامركزي، ومع ذلك فقد اعترفت بأنها غالبًا ما توجه صعوبات في تحديد سياق وفهم تعقيدات عالم العملة الرقمية حقًا، وصرّحت أنها في المحادثات مع خبراء في سوق التداول الرقمي تجد نفسها فجأة جاهلة أمام الذين هم على دراية أكثر منها. وأضافت الكاتبة إلى أنه لا بد من وجود ما يعرف بالشك الصحي، والتذكير بأهمية تكوين وجهة نظر مخالفة منطقية.

قد يكون من الجيد الاكتفاء بالمراقبة

وقالت الكاتبة إن مشهد التكنولوجيا المالية يتطور بسرعة، حيث تتطور المنتجات والتعريفات والمقاييس باستمرار، ومن المعقول تمامًا أن تكون مراقِبًا، وليس مشاركًا نشطًا، ولا يتعين عليك تكوين رأي على الفور، أو في الواقع على الإطلاق، ويمكنك أن تأخذ وقتك في التعلم وطرح الأسئلة والتوصل إلى استنتاجاتك الخاصة.

ماذا يأتي بعد ذلك؟

وبحسب الكاتبة، فمن المحتمل أن يكون هذا هو قمة جبل الجليد لانخفاض أسعار العملات المشفرة، ففي الأسبوع الماضي أعلنت شركة "كوينبيس" (Coinbase) أنها ستخفض قوتها العاملة بنسبة 18%. ومع استمرار التقلبات في التسلل إلى السوق الأوسع، يجب على كل واحد منا أن يسأل نفسه بعض الأسئلة الصعبة، ويبدأ في الاستعداد للتعايش مع الواقع الجديد.