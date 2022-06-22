أفضل الطرق لاستثمار أموالك في عام 2022

نشر موقع "أنالاتيكس إنسايت" (analyticsinsight) مقالا عن أفضل الطرق لاستثمار الأموال خلال العام الجاري، ورد فيه أنه رغم توفر العديد من الخيارات، فقد يكون من الصعب معرفة من أين يبدأ المستثمر.

وأضاف أنه في هذا العام، أصبح هناك مزيد من الأماكن التي يمكنك استثمار أموالك فيها أكثر من أي وقت مضى، إذ يمكنك اختيار الأسهم أو شراء قطعة فنية أو وضع أموالك في حساب استثماري. وفيما يلي إليك بعض أفضل الطرق لاستثمار أموالك التي كسبتها بشق النفس.

استثمر مع تقنية الذكاء الاصطناعي

إذا لم تكن جيدا في انتقاء الأسهم أو لم يكن لديك الوقت للقيام بذلك بنفسك، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على اتخاذ قرارات الاستثمار. في الماضي كان بإمكان المؤسسات الكبيرة فقط الوصول إلى هذه التكنولوجيا. ومع ذلك، يوجد الآن عدد من الشركات التي تقدم خدمات استثمارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستثمرين الأفراد، مثل "ديلفن" (Delphin)؛ فمع هذا النوع من منصات الاستثمار تقوم الخوارزمية بالعمل نيابة عنك بحيث لا تحتاج إلى إدارة استثماراتك على أساس منتظم.

كذلك تقدم مثل هذه الخدمات منصة "أكرونس" (Acorns)، وهي شركة أخرى سريعة النمو في مجال التكنولوجيا المالية.

شراء العملات المشفرة

العملات المشفرة رموز رقمية أو افتراضية تستخدم التشفير لتأمين معاملاتها والتحكم في إنشاء وحدات جديدة. تم إنشاء البيتكوين، العملة المشفرة الأولى والأكثر شهرة، في عام 2009، وغالبا ما يكون تداول العملات المشفرة في البورصات اللامركزية ويمكن استخدامها أحيانا لشراء السلع والخدمات.

يعتقد بعض الناس أن العملات المشفرة ستحل محل العملات الورقية التقليدية (مثل الدولار الأميركي) في المستقبل. ففي حين أن هذا لا يزال موضوعا مثيرا للجدل، إلا أن هناك عددا من المزايا التي تتميز بها العملات المشفرة عن العملات الورقية. على سبيل المثال، لا تخضع العملات المشفرة لضغوط تضخمية ويمكن استخدامها بشكل مجهول، والعملات المشفرة لديها أيضا القدرة على توفير عائد مرتفع على الاستثمار.

وعلى الرغم من المخاطر والتقلبات، فإذا استثمرت في العملات المشفرة الصحيحة فقد تزيد قيمة استثمارك أكثر بكثير مما لو استثمرت في الأسهم فقط.

افتح حساب تقاعد فردي ذهبي

حساب التقاعد الفردي الذهبي هو حساب تقاعد يتيح لك توفير المال لمستقبلك. يمكن أن يكون وسيلة للاحتفاظ بالمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين، وكذلك النقد والأسهم. إن حساب التقاعد الفردي الذهبي هو نوع معين من الحسابات يسمح لك بالامتلاك المادي للأصول التي تستثمر فيها، مثل المعادن الثمينة والعقارات.

وعلى غرار الأنواع الأخرى من خطط التقاعد، هناك مزايا ضريبية مرتبطة بحساب التقاعد الفردي الذهبي. فعلى سبيل المثال، يمكن للأموال التي تضعها في حسابك أن تصبح مؤجلة الضرائب، وقد تتمكن من خصم مساهماتك من ضرائبك.

شراء عقار للإيجار

من أفضل الاستثمارات التي يمكنك القيام بها تأجير العقارات، لأنك قادر على تحقيق دخل من المستأجرين لديك مع بناء حقوق الملكية بمرور الوقت. ويمكن أن تكون العقارات المؤجرة طريقة رائعة لتنويع محفظتك الاستثمارية وحماية نفسك من تقلبات سوق الأسهم.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تمكنت من العثور على مستأجر على استعداد لدفع إيجار أعلى من مدفوعات الرهن العقاري فستتمكن من تحقيق دخل ثابت كل شهر. وبمجرد أن تجني أموالا أكثر من سعر الشراء الأولي، سيكون لديك مصدر ثانوي للدخل إلى الأبد.

الاستثمار الجزئي في العقارات

تسمح لك منصات مثل "فند رايز" (Fundrise) و"غراوندفلور" (Groundfloor) بالاستثمار الجزئي في العقارات أو الاستثمار في صناديق المؤشرات العقارية. وهذا يعني أنه يمكنك امتلاك قطعة من عقار، مثل مجمع سكني، من دون حاجة إلى تحديد سعر الشراء بالكامل بنفسك.

تمنحك الملكية الجزئية جميع مزايا امتلاك العقارات، مثل التدفق النقدي الشهري والتقدير، من دون متاعب أو نفقات كونك مالكا للعقار. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك البدء بمبلغ ضئيل لا يتجاوز 10 دولارات ولا توجد رسوم إدارية.

وهناك أيضا العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الناشئة للمستثمرين العقاريين تستحق المراجعة، هذا عدد قليل من أفضل الطرق لاستثمار أموالك في عام 2022، مع توفر العديد من الخيارات، ومن المهم إجراء البحث واختيار الاستثمار المناسب لك. كذلك تذكّر تنويع محفظتك لتقليل المخاطر وعدم الاستثمار في شيء لا تفهمه.