التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي.. أسلوب جديد من الاستثمار تعرف إليه

نشر موقع "كوينت بيس تريدر" (cointbasetrader) التركي مقالاً تحدث فيه عن قصة نجاح رائد أعمال يدعى مراد أجار، أصبح مليونيرًا عن طريق التداول في العملات المشفرة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وإلى جانب مشاركة تجربته، تطرّق أجار إلى نقاط ضعف أسواق العملات المشفرة، والنقائص التي يعاني منها قطاع الخدمات المصرفية في تركيا.

وذكر الموقع أن أجار الذي ظهر في نشرة الأخبار الرئيسية قائلا إنه يستطيع تحويل أي شخص إلى مليونير في وقتٍ قصير، نصح الجميع في تركيا باغتنام هذه الفرصة قبل إغلاق البنوك الكبرى وفوات الأوان.

يقول أجار "ربما سمعت عن منصة تداول العملات المشفرة الجديدة كريبتو تريد (Crypto Trade) التي تساعد الناس في أوروبا وأستراليا وآسيا وأميركا الشمالية على تكوين أرباح بشكل سريع"، ويضيف "أتفهم هذا الأمر لأنني فكرت في نفس الشيء عندما أخبرني صديق موثوق بذلك. ولكن بعد أن رأيت بأمِّ عيني مقدار الأموال التي حصل عليها، كان علي أن أجربها بنفسي".

وأوضح الموقع أن الفكرة الأساسية وراء هذا النوع من الاستثمارات بسيطةٌ للغاية، على عكس ما يعتقده معظم الناس، فهي تسمح للشخص العادي بتحقيق الربح من خلال تداول العملات المشفرة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وحتى لو وصل سعر البيتكوين إلى أدنى من 30 ألف دولار، فإنَّ المستثمرين لا يزالون يستطيعون تحقيق أرباح.

ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك إجراء مبيعات طويلة وقصيرة الأمد تلقائيًا، وجني الأموال على مدار الساعة، حتى أثناء نومك. ويدعم هذا المجال رجال أعمال رائدون في قطاع التكنولوجيا، مثل ريتشارد برانسون وإيلون ماسك وبيل غيتس.

يقول أجار "نحن نمرُّ بأوقات اقتصادية صعبة، وهذا هو الحل الذي ينتظره الناس. فلم يسبق لنا في التاريخ أن حظينا بمثل هذه الفرصة المذهلة التي تمكّن الناس العاديين من اكتساب أرباح بسهولةٍ وفي وقت قصير. يتردد البعض في تجربة الاستثمار باستخدام هذا النوع من التداول لكونه مختلفا تمامًا، وهذا لأن البنوك الكبرى تحاول التعتيم عليه من خلال الترويج لأنواع الاستثمارات التقليدية".

وأشار الموقع إلى أن المستثمرين يمكنهم التداول من خلال حواسيبهم الخاصة من المنزل، ويمكن تعلم آلية التداول الجديدة من خلال مشاهدة بعض الفيديوهات التعليمية.

وأوضح الموقع أن منصة التداول تستخدم خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدّمة وبرامج تعلم آلي للتنبؤ بشكلٍ دقيق بارتفاع قيمة العملات المشفرة وتراجعها، ثمَّ تقوم بناء على ذلك بعمليات الشراء والبيع التلقائية على مدار الساعة.

كيف تبدأ التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

كل ما تحتاج إليه هو حاسوب أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي واتصال بالإنترنت. ولا تحتاج إلى أي مهاراتٍ خاصة غير معرفة كيفية استخدام الحاسوب وتصفح الويب، ولا تحتاج أيضا إلى أي خبرة في مجال العملات المشفرة، لأن البرنامج والمستشار الشخصي سيضمنان لك الحصول على الأرباح، ويمكنك البدء وقتما تشاء وإيقاف البرنامج مؤقتًا متى شئت.

ويقول مراد أجار "الكلُّ يريدُ أن يصبح ثريًا، ولكن لا أحد يعرف كيف. إنَّها فرصة لا تأتي سوى مرة واحدة في العمر، لتتمكن من جمع ثروةٍ تسمح لك أن تعيش الحياة التي تريدها تمامًا. لن تبقى هذه الفرصة هنا إلى الأبد، لذا لا تفوّتها".