مع وقوع العديد من محاولات السرقة في العالم وتعرض مستخدمي بورصات العملات المشفرة إلى الاحتيال، ظهرت أهمية اختيار الوسيط أو السمسار الجيد عند اتخاذك قرار الاستثمار في العملات المشفرة.

أجاب موقع "لورنت لابس" (lorentlabs) التركي في هذا التقرير عن تساؤلات الكثيرين بشأن كيفية اختيار بورصة عملات رقمية موثوقة بالنظر إلى تزايد اهتمام المستثمرين بها وتوفر العديد من بورصات العملات المشفرة المحلية أو الأجنبية.

وقد تطرق الموقع بإيجاز إلى المميزات التي ينبغي توفّرها في بورصات العملات المشفرة.

وأوضح أن بورصات العملات المشفرة هي شركات وساطة، فإذا كنت تقوم بعمل وكان هناك وسيط، ستكون لديك طلبات معينة للتعامل معه أولها الأمان.

عليك اعتماد بورصات العملات المشفرة التي لا تحتفظ بأموالك عند إجراء المعاملات. كما يجب أن تتمتع بورصات العملات المشفرة الموثوقة بتقنية متقدمة واحترازات أمنية عالية وشبكة تطبيقات قوية.

وأضاف الموقع أن وجود خيار "بيع – شراء" أوتوماتيكي عند تداول العملات المشفرة ليس بالأمر الجيد عند اختيار بورصة العملات المشفرة. ومن المهم تفضيل البورصات التي يمكن فيها بسهولة تنفيذ عمليات "بيع – شراء" يدويا.

كيف يمكن اختيار بورصة موثوقة للعملات المشفرة؟

أن تكون حاصلة على ترخيص الدفع الخاص بالاتحاد الأوروبي "بي إس دي تو"

"بي إس دي تو" وجود نظام "اعرف عميلك".

تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال، إذ بفضل هذا القانون، يمكن الحيلولة دون حدوث غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

إذ بفضل هذا القانون، يمكن الحيلولة دون حدوث غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. التمتع بحجم معاملات كبير. وبمعنى آخر، كلما ازداد حجم معاملات تبادل العملات المشفرة، ازدادت مسؤوليتها القانونية أمام العملاء، وهذا من بين الأسباب الجانبية وليس السبب الرئيسي.

وبمعنى آخر، كلما ازداد حجم معاملات تبادل العملات المشفرة، ازدادت مسؤوليتها القانونية أمام العملاء، وهذا من بين الأسباب الجانبية وليس السبب الرئيسي. عدد العملات المشفرة المعروضة، فبقدر ما تعرض السوق عملات مشفرة ستكون لديك خيارات أكثر للاستثمار، وبهذا فإن حُججًا متعددة -مثل "كنت سأستثمر في تلك العملة، لكنها لم تكن موجودة في السوق"- لن تكون موجودة.

فبقدر ما تعرض السوق عملات مشفرة ستكون لديك خيارات أكثر للاستثمار، وبهذا فإن حُججًا متعددة -مثل "كنت سأستثمر في تلك العملة، لكنها لم تكن موجودة في السوق"- لن تكون موجودة. أن تكون العمولة منخفضة، فأنت لا تريد أن تفقد الربح الذي تحققه من الأموال المشفرة بسبب رسوم العمولة المرتفعة.

فأنت لا تريد أن تفقد الربح الذي تحققه من الأموال المشفرة بسبب رسوم العمولة المرتفعة. تجارب الدعم الفني، فقبل اختيار تبادل العملات المشفرة، تحقق مما إذا كان المستخدمون يواجهون مشكلات دعم فني، إذ كلما ازداد الدعم المقدم لك، قلت المشاكل.

اختيارك بورصات عملات مشفرة تلبي كل هذه الشروط سيكون خيارا منطقيا، وبهذا سيكون بإمكانك أن تمنع حوادث الاحتيال التي حصلت في الماضي من أن تقع في المستقبل.