أفضل 8 أفكار لكسب المال من إنستغرام

نعيش في عالم تحكم فيه وسائل التواصل الاجتماعي العالم بأسره، ولن يكون من الخطأ القول إن حياتنا تدور حول وسائل التواصل الاجتماعي من تكوين صداقات إلى التواصل مع الناس ومشاركة حياتنا، كل شيء ممكن ويتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويعد "إنستغرام" (Instagram) أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي.

يمكن استخدام إنستغرام لأغراض أكثر من مجرد مشاركة الصور، بداية من الإعلان إلى تقديم مشورة الخبراء والتحفيز أو إدارة المسابقات وبناء العلاقات مع متابعيك. هناك نطاق واسع من الأعمال على إنستغرام إذا كنت تحلم دائما ببدء مشروعك التجاري الخاص ولكنك لا ترغب في الذهاب إلى ذلك النوع من الأعمال التجارية التقليدية.

إنستغرام تطبيق مجاني لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو على الهاتف المحمول مع أكثر من 80 مليون مستخدم. وكثير من الناس لا يعرفون -أو يقللون من- قوة إنستغرام مع استخدام شهري يزيد على 700 مليون مستخدم نشط، وهو أداة قوية للغاية إذا تم تسخيرها بشكل جيد. لهذا السبب، نقدم في ما يلي بعض الأفكار التجارية الرائعة والفريدة من نوعها عن هذا التطبيق لرواد الأعمال:

المؤثرون

واحدة من أفضل أفكار الأعمال على إنستغرام وطرق كسب المال منه هي أن تصبح مؤثرا. المؤثرون في إنستغرام هم المستخدمون الذين بفضل شهرتهم وجدارتهم بالثقة قادرون على إقناع المستخدمين الآخرين باتخاذ إجراء ما. للقيام بذلك، تحتاج إلى تكوين جمهور ثم العمل مع العلامات التجارية لمشاركة المحتوى المتعلق بمنتجاتها أو خدماتها.

إذا كنت تعمل في مجال التسويق بالعمولة، فستدرك أن جوهره الأساسي هو توجيه أكبر قدر ممكن من الزيارات إلى موقعك عبر أكبر عدد ممكن من القنوات. لدى إنستغرام أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريا، وعلى هذا النحو، فإنه يوفر فرصة رائعة لتحقيق مبيعات لمنتجك. يمكنك الانتقال إلى مواقع مثل "كليكبانك" (Clickbank) أو "أمازون" (amazon) حيث يمكنك أن تصبح مسوقا تابعا.

العقارات

من الواضح أن قطاع العقارات صناعة بملايين الدولارات. ومع ذلك، يميل الناس إلى عدم التعرف على القوة التي يمكن أن تتمتع بها وسائل التواصل الاجتماعي عند تسخيرها بشكل صحيح. يمكنك استخدام صفحتك للترويج للممتلكات الموجودة ضمن محفظتك العقارية من أجل توعية ودعاية أفضل من خلال عرضها على صفحتك. انشر صورا للغرف والمنازل التي قمت ببيعها وتلك التي لديك للبيع، وبالطبع جهة الاتصال الخاصة بك.

مصور فوتوغرافي

يُعد إنستغرام أيضا منصة رائعة للمصورين لبناء أعمال تجارية حولها. بغض النظر عما إذا كنت مصورا محترفا أو هاويا، فلا يزال بإمكانك بيع صورك. إذا كان لديك الكثير من الصور على هاتفك، فيمكنك بيع الصور على التطبيقات أو يمكنك الترويج لها على حسابك على إنستغرام.

إذا كنت مصورا لحدث، فإن إحدى أعظم أفكار الأعمال في إنستغرام هي مشاركة الصور من الأحداث التي تعمل عليها ثم تضمين عنوان بريد إلكتروني في سيرتك الذاتية حتى يتمكن العملاء الجدد من التدفق إلى صفحتك والاتصال بك.

بيع الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية

بدأ كثير من الناس على إنستغرام في بيع أشياء كانوا يفعلونها عادة من باب الهواية، إذ قد تكون منتجات فنية أو مطبوعات أو تصوير فوتوغرافي أو منحوتات أو مجوهرات مصنوعة يدويا وغيرها. يمكنك إدراج منتجاتك ثم الاستفادة من صفحة إنستغرام الخاصة بك للدعاية والترويج. ويمكنك الحصول على صور للمنتجات التي قمت بإنشائها في ملفك الشخصي، ونشر التعليقات من العملاء المحبين والراضين عن هذه المنتجات.

تقييم المنتجات

تعد مراجعة المنتج خيارا آخر يمكنك من خلاله تحقيق كسب لا يقتصر على المال فقط، ولكن يشمل أيضا العديد من الفوائد الأخرى. غالبا ما يقوم الأشخاص بفحص مراجعات المنتجات قبل شرائها؛ يمكنك بناء شعبيتك وتصبح قوة لا يستهان بها في المراجعات عبر الإنترنت إذا كنت جيدا في تقديم مراجعات الفيديو، وكان لديك عدد كبير من المتابعين، فستود الشركات أن تقدم لك منتجاتها لإخراجها من العلبة ومراجعتها حتى تكتسب المزيد من الشعبية.

المدونات الغذائية

إذا كنت من عشاق الطعام، فستحب هذه الفكرة حيث يمكنك استكشاف الأطعمة المختلفة وكسب المال أيضا. يمكنك نشر جميع أطباقك المفضلة في المطاعم والحانات والمقاهي وإعطاء معلومات عن أحدث وأفضل أماكن تناول الطعام بالخارج، ثم العمل مع تلك العلامات التجارية للأطعمة لكسب دخل مباشر من حسابك على إنستغرام.

مدونات الموضة

إذا كنت تحب الموضة، فإن إنستغرام هو أفضل منصة لمشاركة حبك للأزياء وكسب المال من خلالها. يمكنك مشاركة الملابس التي ترتديها على المنصة والتعاون مع العلامات التجارية المختلفة. ازداد تدوين الأزياء في الآونة الأخيرة وأدركت العلامات التجارية القوة التي يحملها إنستغرام، لذا فهي تتعاون مع المستخدمين للوصول إلى المزيد من الأشخاص.

خبراء "افعلها بنفسك"

تتزايد شعبية محتوى "افعلها بنفسك" (DIY or Do It Yourself) على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ يحب الناس هذه الأفكار التي يمكن أن تجعل حياتهم أسهل وأكثر راحة. يمكنك نشر مشروعك حول أي فكرة "افعلها بنفسك" والبرامج التعليمية على صفحتك، وبالطبع ينجذب متابعوك إلى مجموعات مشروعك ويحصلون على الكثير من المساعدة من خلال هذه الفيديوهات، ويمكنك التعاون مع علامات تجارية مختلفة، ومن ثم تنمي أعمالك.

بمساعدة منصات وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن للمرء الآن فعل أي شيء تقريبا، ولم يعد الربح بمساعدتها أمرا صعبا، الآن إنستغرام عبارة عن منصة لا يمكن لعملك أن يفوتها. إنه تطبيق مليء بالأدوات التي تسمح لك بالإعلان وبناء العلاقات مع العملاء وإظهار أنك الخبير في مجالك وأكثر من ذلك. حان الوقت لاختبار إبداعك وإظهاره للعالم وتحقيق الأرباح من خلاله أيضا.