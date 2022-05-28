كيف يمكن أن تستثمر في الرموز غير القابلة للاستبدال وهل هو استثمار آمن؟

لا تنفك شعبية الرموز غير القابلة للاستبدال عن الازدياد، وقد أصبحت وجهة الكثير من المستثمرين الذين يبحثون عن شراء وبيع هذه الأصول الرقمية الساخنة ذات الأسعار المتقلبة والخيالية. ولكن هذه الرموز الفنية الرقمية الفريدة من نوعها غير القابلة للاستبدال تسببت في تعطيل الأسواق وتُباع حاليا بملايين الدولارات.

وفي تقريرها الذي نشره موقع "إنفستيد واليت" (investedwallet) الأميركي، قالت الكاتبة تيريزا بيدفورد إن الكثير من الشركات والعلامات التجارية الكبرى مثل "إيه إم سي" (AMC) و"أندر آرمر" (Under Armour) و"نايكي" (Nike) و"أديداس" (Adidas) انخرطت في عالم الرموز غير القابلة للاستبدال، التي باتت رمزًا للمكانة المرموقة بالنسبة للعديد من الرياضيين والمشاهير.

وذكرت الكاتبة أن الاستثمار في الرموز غير القابلة للاستبدال ليس أمرا صعبا بوجود العديد من المنصات لإنشاء وشراء وبيع هذه الأصول الافتراضية التي زادت نسبة الإقبال عليها. ومع ذلك، ينبغي أن يفهم المشترون والبائعون طريقة عمل الرموز غير القابلة للاستبدال ويكونوا ملمين بمنصات التداول الخاصة بها.

ما الرموز غير القابلة للاستبدال؟

لا تعد الرموز غير القابلة للاستبدال حديثة العهد وإنما هي موجودة منذ إطلاق البيتكوين في عام 2009. والرموز غير القابلة للاستبدال عبارة عن مجموعة رقمية من أعمال فنية أو صور رمزية افتراضية أو فيديو أو تغريدة أو موسيقى أو تسجيل صوتي، وتمثل عناصر ملموسة وغير ملموسة لا يمكن نسخ توقيعها الرقمي. وفي عام 2021 بلغت مبيعات هذه الرموز 2.5 مليار دولار.

ما تقنية البلوكتشين؟

منذ سنوات، تعمل قواعد البيانات اللامركزية على تأمين البنية التحتية للبلوكتشين. وباتت المؤسسات المالية والطبية والأمنية وبورصات العملات الرقمية تستخدم تقنية البلوكتشين للأعمال اليومية. وتُسهّل تقنية البلوكتشين العامة بيع العملات المشفرة الشائعة مثل بيتكوين و"إيثيريوم"(Ethereum) و"لايتكوين" (Litecoin).

منصات تداول الرموز غير القابلة للاستبدال

"أوبن سي" (OpenSea)

"أوبن سي" هي منصة لتداول الرموز غير القابلة للاستبدال مشهورة أسسها ديفين فينزر وأليكس عطا الله في عام 2017، تتميز بواجهة سهلة الاستخدام للمبتدئين للتنقل وإجراء الصفقات بسهولة. وتسمح هذه المنصة للمستخدمين بإصدار وشراء وبيع أسماء النطاقات والأراضي الافتراضية وبطاقات التداول والتغريدات والمقتنيات الأخرى.

يمكن إنشاء حسابات على منصة "أوبن سي" مجانًا، وهي تحتضن العديد من محافظ العملات المشفرة، بما في ذلك "بيتسكي" (Bitski) و"ميتاماسك"(MetaMask) و"أوثيريوم" (Authereum) و"كوين بايز" (Coinbase) و"تراست والت" (TrustWallet) وغيرها، ناهيك عن أنها تقبل أكثر من 150 عملة مشفرة.

"راريبول" (Rarible)

تُمهّد منصة "راريبول" الطريق للفنانين الرقميين والمبدعين لإصدار وبيع أعمالهم الفنية كأصول تم التحقق منها. وتربط المنصة المبدعين الرقميين والبائعين عبر نظام "إيثيريوم"، حيث سيجد المستخدمون المقتنيات والموسيقى ومقاطع الفيديو وعناصر أخرى. بالإضافة إلى ذلك، لا يفرض موقع الويب قيودًا على الدخول، ويمكن لجميع المبدعين بيع القطع الفنية دون موافقة مسبقة.

"لوكسرير" (LooksRare)

"لوكسرير" منصة تداول قوية لبيع وشراء الرموز غير القابلة للاستبدال. ويوفر إطارها البسيط الأمان وقابلية التوسع والسرعة. كما يكافئ موقع "لوكسرير" المتداولين والمبدعين بنسبة 100% من رسوم التداول والنشاط على المنصة.

"درافتكينغز" (DraftKings)

يعد "درافتكينغز" من المواقع حديثة العهد في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال. ويشتري المستخدمون ويبيعون ويتاجرون في الرموز غير القابلة للاستبدال على المنصة. يقوم هذا السوق على عملة "إيثريوم" ولكنه يقبل الدفع بالعملات الورقية أيضًا، وهذا يعني أن المشترين ليسوا مضطرين لامتلاك العملات المشفرة لشراء الرموز غير القابلة للاستبدال.

"بينانس" (Binance)

تعتبر "بينانس" منصة شائعة وسهلة لاستخدام الرموز غير قابلة للاستبدال. تقبل البورصة عملات "بينانس" و"إيثيريوم".

ويجد المستخدمون على المنصة أراضي افتراضية وقطعا فنية وعناصر ألعاب وغيرها مقابل دفع رسوم تداول ثابتة تبلغ 1%.

"لافا لابز" (Larva Labs)

تشتهر منصة "لافا لابز" بمشروع الرمز غير القابل للاستبدال "كريبتو بانكس"(CryptoPUnks). ومنذ أن سمحت المنصة بتقديم الرمز "كريبتتو بانكس" مجانًا، تم بيع النسخة الأصلية ولكن يمكن شراؤها عبر أسواق الطرف الثالث.

"إن بي إيه توب شوت ماركت بلايس" (NBA Top Shot Marketplace)

إذا كنت تبحث عن الرموز غير القابلة للاستبدال المتعلقة بالرابطة الوطنية لكرة السلة والاتحاد الوطني لكرة السلة للسيدات، فستجد ما تنشده على هذه المنصة، حيث يتم شراء وبيع الرموز غير القابلة للاستبدال مثل مقاطع الفيديو. وتُعرض الرموز غير القابلة للاستبدال على المنصة مقابل بضعة دولارات.

"منتابل"(Mintable)

حظيت المنصة بدعم الملياردير مارك كوبان لإصدار وشراء وبيع الرموز غير القابلة للاستبدال. وتقدم هذه المنصة "مقياس الندرة" (rarity meter) لتقييم مدى ندرة الرمز غير القابل للاستبدال عند توفر البيانات. وينبغي أن يمتلك المستثمر محفظة خاصة بالعملة المشفرة "إثيريوم".

"نيفتي" (Nifty)

تعتبر "نيفتي" منصة تداول متطورة للرموز غير القابلة للاستبدال. وهي موطن للعديد من الرموز غير القابلة للاستبدال للمشاهير وتقدم مبيعات محدودة الإصدار. ويشتري المستخدمون الرموز غير القابلة للاستبدال بالعملات الورقية، بما في ذلك بطاقات الائتمان.

"سوبررير" (SuperRare)

تركز المنصة على الأعمال الفنية الرقمية الفريدة ذات الإصدار الوحيد التي أنشأها عدد قليل من الفنانين. كما تعد منصة مثالية للبيئات الاجتماعية وتوفر شبكة اجتماعية مدمجة. ويتم تأمين المقتنيات الرقمية عن طريق العملات المشفرة على البلوكتشين كما ينبغي أن تكون لدى البائعين والمشترين محفظة تشفير خاصة بعملة "إثيريوم".

أكدت الكاتبة أن الرمز غير القابل للاستبدال ليس أصلاً ماديًّا، حيث يتم تحميل الملف الرقمي (سواء كان صورة أو فيديو أو ملفا صوتيا وما إلى ذلك) إلى النظام الأساسي ويربط برمز قائم على تقنية البلوكتشين. وينبغي على المشترين التحقق من حقوقهم في الأصل الأساسي. كما ينبغي عليهم توثيق نقل الملكية ومراعاة أسماء الرموز غير القابلة للاستبدال ونسبة تشابهها للتأكد من أن مالكها لديه الحقوق الفكرية والأذونات لاستخدام الأصل كما يشاء.

كيف تشتري الرموز غير القابلة للاستبدال؟

تذكر أن شراء الرموز غير القابلة للاستبدال يعد أمرًا غير ضروري، وقيمته طويلة المدى تخمينية. لهذا السبب، أنت بحاجة إلى وضع خطة مالية قوية تضمن قدرتك على أن تكون مستقلاً ماليًّا. ثم، يمكنك الشراء والاستثمار في الرموز غير القابلة للاستبدال.

قم بإنشاء محفظة للعملات المشفرة تضم أموالا رقمية. وينبغي على المشتري شراء عملة رقمية مشفرة تقبلها منصة تداول الرموز غير القابلة الاستبدال التي يريد التعامل معها. قم بربط محفظة عبر الإنترنت بمنصة التبادل التي اخترتها. ثم تصفح المنصة وقم بالشراء.

وأخيرًا، يمكنك تخزين الرموز غير القابلة للاستبدال التي اشتريتها في محفظتك المشفرة. ولحماية مشترياتك، ينبغي تخزين الرموز غير القابلة للاستبدال التي اشتريتها بأمان لمنع التعرض للاختراق. ثم ضع في اعتبارك استخدام محفظة تخزين أجهزة مثل "ليدغر" (Ledger) أو "تريزور" (Tresor).

هل ينبغي عليك شراء الرموز غير قابلة للاستبدال؟

تحوم حول مستقبل الرموز غير القابلة للاستبدال الكثير من الشكوك، لأن شعبيتها الحالية ليست أمرا مؤكدا، وقد ظلت منعدمة القيمة تقريبًا لسنوات عديدة وتعد قيمتها دائما رهينة المشترين والبائعين. كما أن الطلب هو الدافع لصعود قيمتها وسعرها. ونتيجة لتقلبات السوق، يمكنك بيعها بأكثر أو أقل مما دفعته. ومن المحتمل أيضا ألا تتمكن من بيعها.

ونصحت الكاتبة بأنه عليك كمستثمر أن تأخذ وقتك في البحث وفهم المخاطر التي تنتظرك وأن تكون مستعدا للخسارة في أي وقت، ذلك أن مستقبل الرموز غير القابلة للاستبدال غير مؤكد.