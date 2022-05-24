الامتياز التجاري متعدد الوحدات للشركات الناشئة أقصر الطرق للثراء السريع

يعرف أصحاب الامتياز التجاري الأذكياء أن ملكية الامتياز متعدد الوحدات هي الطريق إلى الثروات. والمثير للدهشة أن ملكية الامتياز متعدد الوحدات أقل خطورة من المتاجر ذات الوحدات الفردية.

فعندما يشتري مستثمر ما امتيازا تجاريا لوحدة واحدة فإنه يكون قد اشترى لنفسه وظيفة، ولكن عندما يصبح مستثمر ما مشغلا لامتياز تجاري متعدد الوحدات، يكون قد بنى لنفسه إمبراطورية.

المشغل الاستثماري متعدد الوحدات هو صاحب الامتياز الذي يمتلك أكثر من موقع امتياز واحد لنفس العلامة التجارية. والسبب الوحيد الذي يجعل أي شخص يفكر في حق الامتياز هو كسب المال، بكل بساطة الطريق الأكثر ربحا في الامتياز هو أن تصبح مشغل امتياز متعدد الوحدات.

غريغ فلين مستثمر أميركي يمتلك الآن أكثر من 2400 مطعم امتياز. في عام 2012، أصبح أول صاحب امتياز أميركي يصل إلى مليار دولار. بدأ فلين مثل أي مستثمر آخر عندما اشترى أول امتياز تجاري له في سلسلة المتاجر المعروفة "أبلبي" (Applebee) في عام 1999.

كيف تصبح ثريا بالامتياز متعدد الوحدات؟

طريقة الثراء في الامتياز هي القفز بالعوائد المركبة لصالحك، حيث يستمر أصحاب الامتياز مثل فلين في النمو باستخدام أموال العقار المشترى، مما يعني أن الأرباح المكتسبة من الموقع الأول تستخدم لتمويل الموقع التالي.

بمجرد أن يكون لديك عدد قليل من المتاجر، يمكنك العيش على أرباح أحدها وإعادة استثمار الأرباح من الأخرى لتنمية أعمال الامتياز التجاري الخاصة بك. بمجرد أن يصبح نشاطك التجاري كبيرا بما يكفي، ستكون لديك إدارة إقليمية بينك وبين متاجرك، مما يؤدي إلى إنشاء نظام يربحك المال سواء كنت في موقع العمل أو على الشاطئ.

خورام بورني مستثمر ثان صاحب امتياز متعدد الوحدات للعلامة التجارية "ذا حلال غايز" (The Halal Guys)، قام بتنمية أعماله بهذه الطريقة، وأسفه الوحيد حاليا هو أنه لم يفكر بشكل أكبر منذ البداية. يقول: "ما كنت سأفعله بشكل مختلف هو بالتأكيد امتلاك مساحة أكبر. لدي 5 متاجر وأتمنى أن أكون قد اشتركت في 10- 15 وحدة".

ويقول بورني يستطيع مشغلو الامتياز متعدد الوحدات المتميزون تحديد الوحدات ذات الأداء الضعيف في المناطق المجاورة وشراء هذه المتاجر مقابل صفقة، فمن المؤكد أن المستثمر صاحب الامتياز متعدد الوحدات قادر على تغيير هذه المتاجر ذات الأداء الضعيف في وقت قصير.

كلما فتحت وحدات أكثر نجاحا، زادت الفرص المتاحة، فمانحو الامتياز يبحثون دائما عن مشغلين ناجحين متعددي الوحدات. وهذا يعني أنه يمكن استدراجك لفتح امتيازات أخرى غير منافسة في منطقتك، مما يساعد أيضا على تنويع محفظة الامتياز الخاصة بك والمساهمة بشكل أسرع في الثراء. كان هذا هو الحال مع فلين الذي أضاف 3 امتيازات جديدة هي "بانيرا بريد" (Panera Bread) و"أربيز" (Arby’s) و"تاكو بيل" (Taco Bell) إلى استحواذه الأصلي لعلامة التجارية "أبلبي".

عند الدخول في حق الامتياز لأول مرة، غالبا لا يفكر المستثمر في نهاية اللعبة. إذا كنت صاحب امتياز متعدد الوحدات، فهناك ما يعرف بـ"اللقمة الثانية من التفاحة"، مما يعني أنه في كثير من الأحيان، سيعيد صاحب الامتياز شراء المواقع الناجحة بسعر أعلى. وحتى لو لم يحدث ذلك، فعندما تكون لديك وحدات متعددة ناجحة، يكون لديك عمل يمكن بيعه عندما يحين وقت التقاعد.

قلل من المخاطر مع الامتياز متعدد الوحدات

في حين أن الكثير من الناس يرون أن ملكية الامتياز متعدد الوحدات تنطوي على مخاطر أكبر من ملكية وحدة واحدة، فإن العكس هو الصحيح في الواقع.

مع مواقع الامتياز المتعددة، تنتشر مخاطرك ولا تتركز. وعلى سبيل المثال، أثناء الوباء، إذا كان لديك مطعم واحد في موقع بوسط المدينة، فمن المحتمل أن تكون هناك مشكلة بسبب إغلاق المكاتب. ومع ذلك، خلال تلك الفترة نفسها، ارتفعت الطلبات الخارجية من مطاعم الضواحي بشكل كبير. وإذا كانت لديك محفظة امتياز متنوعة، فستوازن مواقعك المختلفة بعضها بعضا وتتغلب على العاصفة.

امتياز متعدد الوحدات = تكاليف أقل + المزيد من الرافعة المالية

يبدأ خفض تكاليف التشغيل لمشغلي الامتياز متعدد الوحدات من البداية، حيث يقوم معظم أصحاب الامتياز بخصم رسوم الامتياز عند شراء مواقع متعددة.

وتعد ملكية الامتياز متعدد الوحدات أيضا تحوطا ضد النقص الحالي في العمالة. وتتيح المواقع المتعددة للمالكين القدرة على نقل الموظفين حسب الحاجة لتغطية أي مشكلات تتعلق بالتوظيف على المدى القصير.

بالإضافة إلى ذلك، تقلل المنافذ المتعددة من تكاليف العمالة. ولا يجب أن توفر اليوم مديرا عاما في كل موقع ويمكن أن توظف مديرا متميزا في عدد قليل من المتاجر. يعني أنه يمكن عمل هيكل إداري لتعيين مدير عام متميز براتب 75 ألف دولار للإشراف على 3 مواقع بدلا من مدير بـ50 ألف دولار لكل موقع.

كلما زاد عدد المواقع لديك، زاد نفوذك مع الموردين. ولا يؤدي هذا إلى تقليل تكلفة البضائع فحسب، ولكن كعميل أكبر، ستتمتع بقدرة أكبر على المساومة للحصول على الإمدادات الخاصة بك في الوقت المناسب، وهي ميزة مهمة بشكل خاص بالنظر إلى قيود سلسلة التوريد الحالية.

ومع وجود مواقع متعددة، ستتحمل أيضا تكاليف التسويق، لأن تكاليفك هي نفسها للترويج لمتجر واحد أو مواقع متعددة في منطقة ما.

العلامات التجارية المناسبة لمنح امتياز متعدد الوحدات

بالنسبة لأي مستمر يتطلع إلى أن يصبح مشغلا متعدد الوحدات، فإن الخطوة الأولى هي العثور على العلامة التجارية المناسبة. وعلى الرغم من أنه قد يكون من المغري اختيار علامة تجارية مشهورة مثل "ماكدونالدز" (McDonald’s) أو "صبواي" (Subway)، فإن الوقت المستغرق للتربح من العلامات التجارية الناضجة عملية طويلة، ومن الصعب تعويض استثمارك الأَوّلي بشكل سريع ناهيك عن تحقيق الربح.

ويجب على مشغلي الامتياز متعدد الوحدات الذين يتطلعون إلى الثراء التفكير في العلامات التجارية الجديدة والناشئة. وتذكر أن ماكدونالدز وغيرها من العلامات التجارية الشهيرة بدأت بموقع واحد فقط قبل أن تنمو. بصفتك صاحب امتياز، فأنت تريد ركوب موجة النمو هذه مع علامة تجارية منذ البداية.

بإختصار إذا كنت تفكر في الامتياز باعتباره طريقا للثراء، فمن الضروري التخطيط على المدى الطويل والبدء كمشغل امتياز متعدد الوحدات. ادخل مبكرا مع علامة تجارية ناشئة قوية، والتزم بفتح مواقع متعددة، وإعادة استثمار الأرباح الأولية وإنشاء إمبراطورية امتياز يمكن بيعها في المستقبل.