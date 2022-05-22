هل يعتبر شراء عملة "يو إس دي" استثمارا وكيف يمكن شراؤها وتخزينها؟

عملة "يو إس دي" (USD) هي عملة مستقرة مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة مقابل الدولار الأميركي، ولا تعتبر العملات المستقرة مثل عملة "يو إس دي" استثمارًا، ولكنها تقدم السيولة لمتداولي العملات المشفرة الذين يتطلعون إلى شراء عملات رقمية أخرى بسلاسة في البورصات.

وفي تقريرهما، الذي نشرته مجلة "فوربس" (forbes) الأميركية، شرحت الكاتبتان إيريكا نابوليتانو وفاران باول تحليلا لماهية هذه العملة الرقمية وكيف يمكن شراؤها والاستفادة منها.

ما عملة "يو إس دي"؟

تقول الكاتبتان إنها عملة مستقرة مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة مقابل الدولار الأميركي، وهي تقدم السيولة لمتداولي العملات المشفرة الذين يتطلعون إلى شراء عملات رقمية أخرى بسلاسة في البورصات، وهي عملة تدعمها منصة "إيثريوم" (Ethereum)، وترتبط قيمتها بالدولار الأميركي، وهذا يعني أن العملة الواحدة منها يجب أن تساوي دائمًا دولارًا واحدًا.

وتضيف الكاتبتان أنه توجد أكثر من 19 ألف مشروع للعملات المشفرة، لكن عملة "يو إس دي" تعتبر أحد أكبر المشاريع.

في الواقع، تعتبر عملة "يو إس دي" ثاني أكبر عملة مستقرة بعد "تيثر" (Tether) حيث بلغت قيمتها السوقية أكثر من 51 مليار دولار، كما أنها تمتلك رابع أكبر قيمة سوقية بين جميع العملات المشفرة.

وصدرت عملة "يو إس دي" في عام 2018 من قبل اتحاد "سنتر" (Centre) الذي أسسته كل من شركة "سيركل"(Circle) و"كوينباس" (Coinbase)، وقد تم إنشاؤها لتكون عملة مستقرة منظمة "تعمل ضمن قوانين ولوائح تحويل الأموال الأميركية" أثناء العمل على تقنية "بلوكتشين" (Blockchain) (سلسلة الكتل).

وعلى غرار المخاوف التي أثيرت بشأن عملة "تيثر"؛ تم تسليط الضوء على عملة "يو إس دي" العام الماضي لعدم دعمها كل عملة دولارية بأصل أو ما يعادلها بالدولار، ورد اتحاد "سنتر" على هذه الاكتشافات في أغسطس/آب 2021، قائلا إنه سيغير تركيبة احتياطي عملة "يو إس دي" وإن الركائز الأساسية للعملة سيحتفظ بها في خزائن أميركية نقدية بالكامل وقصيرة الأجل.

وتعني هذه الخطوة الآن أن كل دولار واحد أو ما يعادله من الأصول يدعم كل عملة من "يو إس دي".

من جانبه، يقول فابيو بيزوتي، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المشفر "إكنيوم" (Iconium)، إن "عملة "يو إس دي" تهدف إلى توفير جميع مزايا العملة المستقرة باعتبارها شفافة تمامًا للمستخدمين، وذلك في ظل صدورها في أعقاب المخاوف التي أثيرت بشأن افتقار عملة "تيثر" للشفافية.

عملة "يو إس دي" في الاقتصاد الرقمي

وتكشف الكاتبتان عن أن مستثمري عملة "يو إس دي" يستخدمون عمومًا احتياطاتهم لكسب دخل سلبي، ويمكنك إقراض عملة "يو إس دي" مباشرة عبر شركة "سيركل" أو باستخدام محفظة مثل "ليدغر" (Ledger)، كما يمكن لحاملي عملات "يو إس دي" أيضًا كسب دخل سلبي إضافي من خلال حسابات التوفير المتخصصة عبر الإنترنت المصممة حصريًّا للعملات المستقرة.

ويقول الخبراء إن العملات المستقرة غالبًا ما تحصل على أعلى عوائد لأنها تحافظ على قيمتها المتوقعة، وأيضًا يمكن كسب فائدة كبيرة على عملة "يو إس دي" الخاصة بك، أعلى بكثير من حساب التوفير العادي عبر الإنترنت. ويمكن لحاملي عملة "يو إس دي" استخدام موقع "بيت كومبير" (Bitcompare) للعثور على العوائد الأكثر جاذبية المعروضة حاليًا.

أين يمكن شراء عملة "يو إس دي"؟

يمكن شراء عملة "يو إس دي" من عدة بورصات تشفير مختلفة، كما يمكن استبدال الدولار الأميركي مقابل عملة "يو إس دي" عبر منصة "كراكين" (Kraken) أو "جيميني" (Gemini).

ونظرًا لأن عملة "يو إس دي" عملة مستقرة، فهي ليست "مقترنة" بالمعنى الحقيقي بغيرها من العملات المشفرة الأخرى. ولكن هناك بعض المنصات التي تتيح لك شراء عملات مشفرة أخرى مثل "بيتكوين" و"إيثريوم" باستخدام عملة "يو إس دي"، وتشمل هذه المنصات: "بينانس. يو إس" (Binance.US) "بيتستامب" (Bitstamp) أو"كيوكوين" (KuCoin).

وإذا كنت ترغب في استخدام عملة "يو إس دي" الخاصة بك لشراء عملات تشفير أخرى مثل "لايتكوين" (Litecoin) أو "دجكوين" (Dogecoin)، فيمكنك تحقيق ذلك على منصة "كيوكوين" (KuCoin).

كيف يمكنك شراء عملة "يو إس دي"؟

إذا كنت مستعدًا لشراء عملات "يو إس دي" وتحمل مخاطر الاستثمار في العملة المشفرة، فلن يستغرق الأمر سوى بضع خطوات للبدء:

اختر منصة تبادل العملات المشفرة

لشراء عملة "يو إس دي" ستحتاج إلى استخدام منصة لتبادل العملات المشفرة والتي يمكنك من خلالها شراء وبيع العملات المشفرة. ويجب عليك مراجعة بعض المنصات المختلفة للعثور على أفضل تبادل للعملات المشفرة لاحتياجاتك.

شراء عملة "يو إس دي"

بمجرد العثور على المنصة المثالية، سوف تكون مستعدًا لشراء عملة "يو إس دي". وعلى الرغم من أن عملة "يو إس دي" حافظت على استقرار قيمتها حتى الآن، فإنها تظل عملة مشفرة وتخاطر بفقدان قيمتها، لذلك تأكد من تمويل حسابك فقط بالمال الذي لن تحتاجه لتغطية النفقات الشهرية أو حالات الطوارئ.

تخزين عملة "يو إس دي"

بمجرد شراء عملة "يو إس دي"، هناك الكثير من محافظ التشفير المختلفة التي يمكنك استخدامها لتخزين عملاتك.

"المحافظ الباردة" (cold storage) : ويمكنك تنزيل التشفير من الويب على محركات الأقراص هذه وتخزينها، وتدعم كل من منصة "ليدغر" (Ledger) و"أركولوس" (Arculus) عملة "يو إس دي".

: ويمكنك تنزيل التشفير من الويب على محركات الأقراص هذه وتخزينها، وتدعم كل من منصة "ليدغر" (Ledger) و"أركولوس" (Arculus) عملة "يو إس دي". "المحافظ الورقية" (Paper Wallets) : تتيح لك المحافظ الورقية طباعة مجموعة من المفاتيح العامة والخاصة ورموز الاستجابة السريعة، والتي تحافظ على أمن بياناتك وحمايتها من الاختراقات المحتملة.

: تتيح لك المحافظ الورقية طباعة مجموعة من المفاتيح العامة والخاصة ورموز الاستجابة السريعة، والتي تحافظ على أمن بياناتك وحمايتها من الاختراقات المحتملة. "محافظ البرمجيات" (Software Wallets): يمكنك أيضًا تنزيل برنامج محفظة التشفير مثل "آكسدس" (Exodus) أو "فايبز" (Vibes) مباشرة على جهاز الحاسوب أو الجهاز المحمول لتخزين عملات "يو إس دي" الخاصة بك.

يمكنك أيضًا تنزيل برنامج محفظة التشفير مثل "آكسدس" (Exodus) أو "فايبز" (Vibes) مباشرة على جهاز الحاسوب أو الجهاز المحمول لتخزين عملات "يو إس دي" الخاصة بك. "منصات العملات المشفرة" (Crypto Exchanges): تقدم العديد من المنصات للعملاء محفظة تشفير مدمجة لإدارة مقتنياتهم من العملات المشفرة على الموقع.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تخزين عملات "يو إس دي" الخاصة بهم باستخدام حساب "سيركل" (Circle).

هل يجب عليك شراء عملة "يو إس دي"؟

تعرضت العملات المستقرة لضربة مؤخرًا، مما تسبب في تقلبات عبر سوق العملات المشفرة، وعلى الرغم من هذه التقلبات في خضم انهيار عملة "تيرا يو إس دي" (TERRA USD) المستقرة في مايو/أيار الجاري، تمكنت عملة "يو إس دي" من الحفاظ على قيمتها مقابل الدولار.

ولكن لا ينبغي على متداولي العملات المشفرة التفكير في عملة "يو إس دي" باعتبارها استثمارًا، على الرغم من أنها تتمتع ببعض المزايا.

ويقول أكسل نوسباومر، نائب رئيس إدارة الأصول الرقمية في شركة "بلوك ميتريكس" (Blockmetrix) للعملات المشفرة "إن (يو إس دي) ليست أداة استثمارية بطبيعتها، ولكنها تخدم الغرض المقصود بشكل جيد".

وتختتم الكاتبتان تقريرهما بالقول إنه نظرًا لأنه قد يُنظر إلى عملة "يو إس دي" باعتبارها أكثر أمانًا وموثوقية للتغلب على تقلبات العملة المستقرة مقارنة بالعملات الأخرى، يجب مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية، ولأنه لا يوجد استثمار دون مخاطر، لذلك عند شراء عملات "يو إس دي"، يتعين عليك مراعاة أهدافك المالية ومعرفة ما إذا كانت المخاطر توفر لك عملية الشراء المناسب.