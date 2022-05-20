تعرف على أهم 10 عملات مشفرة بديلة للبيتكوين يمكنك الاستثمار فيها

نشر موقع "أنالاتيكس إنسايت" (Analatyics Insight) تقريرا كتبه سايانتاني سانيال عن انهيار العملات المشفرة الحالي وعن العملات البديلة للبيتكوين (آلتكوينز- Altcoins)، التي يجب شراؤها خلال هذا الانهيار الذي أدى إلى تثبيط عزيمة المستثمرين.

وقال سانيال إنه نظرا لأن البيتكوين ليست خيارا استثماريا في الوقت الحالي، فسيتعين على العملات البديلة تعويض بقية إستراتيجيات الاستثمار في العملة المشفرة.

وفيما يلي أهم العملات البديلة التي يجب أن يكون المستثمرون على دراية بها في 2022، ولكن تأكد من أنك مستعد لتحمل أي خسائر.

"إيثيريوم" (Ethereum)

شهدت "إيثيريوم" انخفاضا ملحوظا عندما لامست بيتكوين أدنى مستوياتها ثم تعافت "إيثيريوم" وأخيرا استقرت عند 2000 دولار. ورغم أنها لا تزال في مكان متقلب بشكل كبير في الوقت الحالي، إلا أنها ستكون خيارا أفضل بكثير للاستثمار من البيتكوين.

"يو إس دي كوين" (USDC)

عندما انخفض سعر "تيرا يو إس تي" (TERRA UST)، أصبح معظم المستثمرين متشككين في الاستثمار في العملات المستقرة. لكن عملة "يو إس دي كوين" قد تكون استثمارا أفضل من عملة "تيرا يو إس دي"، لأن قيمتها لا تزال ثابتة عند الدولار. يمكن استخدام عملة "يو إس دي كوين" لعدة أغراض. فإنها لا توفر الحماية ضد التقلبات فحسب، بل يتم قبوله أيضا في العديد من البورصات لأغراض الدفع.

"كاردانو"(CARDANO)

حتى بعد تقلبات السوق، لم تفقد "كاردانو" سمعتها كمشروع نشط في مجال "البلوكتشين" (blockchain). إنها واحدة من أسرع العملات المشفرة نموا والتي تمتلك أيضا أكبر "بلوكتشين" لاستخدام آلية إجماع "إثبات الحصة" بنجاح والتي تكون أقل استهلاكا للطاقة من خوارزمية إثبات العمل.

"أكس آر بي" (XRP)

"إكس آر بي" الرمز الأصلي لشبكة ريبل (Ripple) وتقدم بديلا أرخص وأكثر كفاءة لنظام سويفت (SWIFT) الشهير لمعالجة المعاملات الدولية. وتعمل بشكل مستقل عن اقتصاد الريبل، رغم أن الريبل تستخدمها لأغراض مختلفة.

عملة بينانس كوين (BINANCE USD)

هي العملة الأصلية لواحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. وتركز على جعل بورصات العملات المشفرة في طليعة النشاط المالي على أساس عالمي. ورغم أنها تبدو كأنها تعاني حاليا بسبب أن جميع بورصات العملات المشفرة تقريبا تعاني بسبب انخفاض قيم التشفير، فقد أثبتت أنها استثمار أكثر ربحية من العديد من العملات المشفرة الأخرى في السوق.

"أبيكوين" (Apecoin)

يتجه معظم المستثمرين نحو سوق "الرموز غير القابلة للاستبدال" (NFT) وسط ظروف سوق التشفير المتضائلة. وتمثل "أبيكوين" واحدة من أشهر مجموعات "إن إف تي" في العالم، وهي اختصار لـ (Bored Ape Yacht NFT). خلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت أبيكوين زيادة هائلة في المعاملات حيث بدأ المزيد والمزيد من المستثمرين في الانضمام إلى سوق "الرموز غير القابلة للاستبدال".

"دي سنترالاند" (Decentraland)

أصبحت هذه العملة اسما شائعا في سوق التشفير بعد أن أصبحت "ميتافيرس" (metaverse) معروفة على نطاق واسع.

على مدار اليومين الماضيين، ارتفع عدد مستخدمي "دي سنترالاند" بنسبة 3300%، مما أدى إلى زيادة هائلة في السعر.

"دي سنترالاند" هي واحدة من أكبر العملات المشفرة في عالم "ميتافيرس".

"ساندبوكس" (Sandbox)

هي عملة أخرى من عملات ميتافيرس المشفرة. وارتفعت بشكل لافت مؤخرا. ورغم أن سوق العملات المشفرة في حالة ضعف في الوقت الحالي، فقد حافظت هذه العملة على سعر ثابت لكونها استثمارا مربحا بسبب تزايد شعبية الميتافيرس.

"أفلانش" (Avalanche)

كانت "أفلانش" النجم الصاعد لسوق العملات المشفرة قبل أن تبدأ الانهيار. ففي عام 2021، سجلت هذه العملة المميزة نموا هائلا بنسبة 4500% على الأقل، متفوقة على العديد من العملات المشفرة الرئيسية. ونظرا لأنها في وضع مماثل أيضا لبقية العملات المشفرة، فإنها لم تشهد أي انخفاضات هائلة. ومع ذلك، كان موقعها الحالي متوقعا منذ هبوط سوق التشفير بالكامل.

"دوجكوين" (Dogecoin)

ارتفعت هذه العملة لفترة قصيرة من الوقت عندما أعلن إيلون ماسك استحواذه على تويتر. إنها عملة مشفرة متقلبة تماما، بالنظر إلى أن اشارة واحدة من ماسك تجعلها تشهد تحركات عنيفة، ولأن ماسك قد يضيفها لنظام المدفوعات على تويتر، فقد تستعيد هيمنتها في السوق قريبا.