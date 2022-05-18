كيف تشتري البيتكوين ببطاقة الائتمان؟ وكيف تبيعه؟

شهدت قيمة البيتكوين تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة، وشهد أداؤها في مايو/أيار 2022 انخفاضًا في قيمتها إلى أقل من 30 ألف دولار، مسجلة تراجعًا مذهلًا عن قيمتها التي تجاوزت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 60 ألف دولار.

وفي مقاله في مجلة "فوربس" (forbes) الأميركية، قال الكاتب مارك هوسون إنه إذا كنت تفكر في الاستثمار في البيتكوين، فينبغي أن تعلم أنه لا يوجد ضمان بأنك ستشهد عائدًا كبيرًا أو نقطة التعادل.

ونشرت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة -التي تعرف باسم هيئة السلوك المالي- تحذيرا لمشتري العملات المشفرة خلال مناسبات عدة أن يكونوا مستعدين لخسارة استثماراتهم بالكامل.

ويقول الكاتب إنه إذا كنت على دراية بالمخاطر التي تواجهها هذه الصناعة وما زلت ترغب في شراء البيتكوين، ففي هذا التقرير كيفية القيام بذلك باستخدام بطاقة الائتمان.

اشترك في بورصة عملة مشفرة

وينوه الكاتب إلى أنه لشراء بيتكون ستحتاج إلى استبدال بعض العملات بها، وفي حال إذا كنت تريد الدفع مقابل عملات البيتكوين الخاصة بك فستحتاج إلى اللجوء لبورصة العملات المشفرة التي تقبل التبادل بعملات مثل: "كوين باز" (Coinbase) و"بينانس" (Binance).

كما أنه عليك -حسب الكاتب- اختيار بورصة بمحفظة بيتكوين، وبالتالي لن تضطر إلى التسجيل للحصول على محفظة في بورصة أخرى، وإذا كنت تريد الاحتفاظ بعملاتك المشفرة في محفظة خارج البورصة التي اخترتها فتأكد من أنها تسمح بعمليات السحب، وتحقق من الرسوم التي تفرضها، إن وجدت.

وإذا كنت تنوي شراء بيتكوين ببطاقتك الائتمانية، فتحقق مما إذا كانت البورصة تقبل العلامة التجارية المسجلة على البطاقة الائتمانية الخاصة بك.

الدفع ببطاقة ائتمان

بمجرد التسجيل للحصول على حساب في بورصة للعملات المشفرة، ستحتاج إلى إضافة أموال إليه، وتفرض بعض البورصات رسومًا على طرق دفع معينة. على سبيل المثال، لا تفرض "كوين بايز" أي رسوم عند إضافة أموال إلى حسابك عبر التحويل المصرفي، ولكنها تتقاضى 3.99% عند استخدام بطاقة ائتمان.

كما عليك أن تدرك أنه عند استخدام بطاقة ائتمان لشراء بيتكوين فإن جهة إصدار بطاقتك ستتعامل معها كسلفة نقدية، لذلك لن تدفع رسومًا للصرف فحسب، بل ستدفع معدل فائدة. ومن المحتمل أن يتم تحصيل فائدة منك منذ اللحظة التي أجريت فيها عملية الشراء، بغض النظر عما إذا كنت قد سددت رصيدك لاحقًا أم لا.

ويذكر الكاتب أنه رغم عدم شيوعها، فإن هناك بطاقات ائتمان تتقاضى 0% على السلف النقدية. ومع ذلك، لا يُنصح بشراء بيتكوين عن طريق بطاقة ائتمان، لأنه إذا اشتريت بيتكوين ببطاقة ائتمان فينبغي أن تحاول سداد رصيدك في أقرب وقت ممكن لتقليل نسبة الفائدة التي ستُفرض عليك.

التقدم بطلب شراء

داخل النظام الأساسي الذي تستخدمه، انتقل إلى خيار "بيتكوين"، وأدخل المبلغ الذي ترغب في استثماره، فإذا كنت ستستثمر في 30 ألف دولار، فستشتري وحدة واحدة من بيتكوين، وإذا كانت قيمة وحدة بيتكوين تبلغ 30 ألف دولار واستثمرت 100 ألف دولار، فأنت تمتلك 3.33% من عملة البيتكوين.

قم بتخزين عملاتك بشكل آمن

يمكنك تخزين عملات البيتكوين الخاصة بك في محفظتك المدمجة في البورصة، أو محفظة مقدمة من طرف ثالث، إذا كنت تفضل ذلك والبورصة تسمح لك بذلك.

ولكن إذا كنت تحتفظ بالبيتكوين الخاص بك في محفظة "ساخنة"، أي عبر الإنترنت، فيمكنك بدلًا من ذلك استخدام محفظة "باردة"؛ التي تكون عبارة عن جهاز تخزين غير متصل بالإنترنت.

ويقول الكاتب ضع في اعتبارك أنه قد تكون هناك رسوم يجب دفعها مقابل سحب البيتكوين الخاص بك من البورصة، وإذا اخترت استخدام محفظة باردة فستحتاج إلى عدم نسيان رمز الوصول الخاصة بك بأمان أو ستخاطر بأن تفقد ممتلكاتك الخاصة.

كيف تبيع البيتكوين الخاص بك

ويشير الكاتب إلى أنه يمكنك بيع البيتكوين الخاص بك عن طريق بورصة العملات المشفرة عندما ترغب، أو عندما تصل إلى سعر معين. وبمجرد بيعها يمكنك إعادة تحويل الأموال إلى حسابك المصرفي، رغم أنه في بعض الحالات سيتعين عليك الانتظار يومين قبل أن تتمكن من سحبها.