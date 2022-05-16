هل أصبحت البرتغال "جنّة" البيتكوين والعملات المشفرة؟

في البرتغال، يمكن لمستثمري العملات المشفرة أن يجدوا جنتهم الأرضية الجديدة هناك، إذ أصبحت تستقطب جميع أنواع هواة العملات المشفرة.

وفي تقرير نشره موقع "كوين تريبون" (cointribune) الفرنسي، يقول الكاتب غريغور مورات إن البرتغال تستفيد من عدم وجود تشريعات شاملة لاستخدام العملات المشفرة، ويبدو أنها أصبحت ملاذًا للعديد من المستثمرين، لكنه وضعٌ يمكن أن يتغير في السنوات القادمة.

ويوضح الكاتب أنه منذ مدة طويلة تتمتع البرتغال بأحد أكثر التشريعات مرونة في أوروبا. فإلى جانب مالطا، فهي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تسمح للمستثمرين في قطاعات العقارات والبنوك والعملات المشفرة بعدم دفع أي ضرائب، ولكن وزارة المالية البرتغالية أكدت أنها تدرس الوضع حاليا، وعبّرت عن رغبتها في وضع إطار أوروبي جديد مشترك.

من دون ضرائب

ويكشف الكاتب أن معاملات العملات المشفرة في البرتغال لا تخضع للضريبة لأنها لا تعتبر عملات أو أصولا مالية، مثلما حكمت إدارة الضرائب في البلاد في عام 2016، مبينًا أن النائبة اليسارية في البرلمان ماريانا مورتاجوا ترى أن بلادها "أصبحت ملاذًا ضريبيًّا"، وهو الأمر الذي عبّرت عن أسفها الشديد بشأنه، ورغبتها في تغييره بسرعة.

هل سيكون هذا الوضع دائما؟

ويشير الكاتب إلى أن هناك فئة لا تشاطر العديد من المستثمرين تفاؤلهم بخصوص استمرار هذا الوضع، خاصة مع نهج التشريعات الأوروبية التي يمكن أن تقلب الطاولة في أوروبا وخاصة في البرتغال.

على ضوء ذلك، أوضح محامي ضرائب في لندن، فضل عدم الكشف عن هويته، أن البرتغال هي إحدى الوجهات التي تجذب الأوروبيين، مع نظام ضريبي سلس للغاية بشأن العملات المشفرة.

وأضاف "أراهن أنه في غضون 10 سنوات، ستكون لندن أكثر تساهلًا من البرتغال مع هذا النوع من العملات". بالتالي، ليست هناك توقعات متفائلة بشأن مستقبل "جنة" العملات المشفرة البرتغالية.

باختصار، كما يقول الكاتب، في الوقت الحالي يبدو أن البرتغال تقود الدول الأوروبية في جذب مستثمري العملات المشفرة، لافتًا إلى أن هذا الوضع لا ينبع من إستراتيجية حكومية بل من فراغ قانوني من المرجح ألا يستمر، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار التشريعات الأوروبية التي سيتم إطلاقها بشكل حتمي، ورغبة المملكة المتحدة في تكريس نفسها مركزا جديدا للعملات المشفرة.