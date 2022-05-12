ماذا تعرف عن الفوركس؟ وهل هو موثوق به؟

مع تطور التكنولوجيا وانتشار استخدام الإنترنت، أصبحت الأجهزة الذكية جزءًا من حياتنا، وانتقل مفهوم الاستثمار والتجارة والتبادل إلى أبعاد أخرى متجاوزًا حدود الروتين. وقد شهدنا في الآونة الأخيرة انتشار العملات المشفرة وما يصاحب ذلك من مصطلحات جديدة على غرار "فوركس" (Forex). وفي هذا التقرير، يجيب موقع "هازر بيلغي" (hazirbilgi) التركي عن كل ما يتعلق بعالم الفوركس.

ما الفوركس؟

الفوركس -بمفهومه العام- هو سوق صرف العملات، ويتم فيه الاستفادة من التغير في سعر الصرف بين عملة ونظيرتها. يتيح الفوركس التداول باستخدام الرافعة المالية، أي إيداع مبلغٍ صغيرٍ من المال ثم التداول بالائتمان. ورغم أن الفوركس يعني تبادل العملات الأجنبية، فإن التداول لا يقتصر عليها ويشمل عشرات الأصول الأخرى، مثل الذهب والنفط والسلع.

كيف يتم التداول في الفوركس؟

التداول في سوق الفوركس سهل للغاية. وأول ما عليك القيام به هو تحديد شركة وساطة آمنة وإنشاء حساب. وبعد إيداع الضمان الذي حددته للاستثمار لدى الشركة الوسيطة، يمكنك بدء التداول مباشرةً وإجراء مختلف هذه العمليات باستخدام جهاز حاسوب أو جهاز لوحي أو أي جهاز محمول متصل بالإنترنت. ويمكنك إجراء جميع المعاملات في سوق فوركس للأوراق المالية.

هل الفوركس آمن؟

أصبحت موثوقية التداول في سوق الفوركس أكثر إثارة للتساؤل، خاصةً بعد الانهيار الذي شهده سوق العملات المشفرة. وترجع المشكلة في سوق التشفير إلى المؤسسة الوسيطة. والحاجة إلى شركة وسيطة لإجراء المعاملات في سوق الفوركس، فتحت باب التشكيك في هذا المجال أيضًا.

تم تقنين الفوركس منتصف عام 2011 وقد حاز على موثوقيته بعد هذا التاريخ. وكانت عمليات التدقيق والبيانات الصادرة عن "مجلس أسواق رأس المال" عاملًا مهمًا في كسب ثقة المستثمرين.

ما مواقع فوركس الأكثر ثقة؟

للأسف، ليس بالإمكان تقديم أي نصيحة بخصوص مدى أمان مواقع الفوركس، إذ إن جميع المجالات التي تستخدم التكنولوجيا تنطوي على مخاطر. لذلك، لا بد من التحقق من ضوابط معينة عند أخذ القرار، والتثبت من الشركة التي سيتم التعامل معها.

الاستثمار في الفوركس

إن أهم طريقة للنجاح في الاستثمار في الفوركس هي أن تكون لديك طريقتك الخاصة. إن وجود منهجية مكتوبة هو مفتاح النجاح، وبغياب المنهجية لن يكون هناك مفر من الخسارة.

ما ميزات تصميم منهجية استثمار جيدة في الفوركس؟

قيِّم مهاراتك. جهز نفسك ذهنيًا. حدِّد مستوى الخطر. حدِّد أرباحك. قم بأداء واجبك. كن مستعدًّا للاستثمار. ضع تكتيك خروج. قم بإنشاء قواعد دخول. قد تخسر أرباحك.

فوركس الذهب وفوركس النفط

سوق الفوركس ليس للعملات الأجنبية وحسب، بل يتم فيه أيضًا شراء وبيع العديد من منتجات الذهب والنفط ومشتقاته والتداول فيها.