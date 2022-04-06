هل منصات التواصل كافية لتسويق منتجك أم يجب إنشاء موقع إلكتروني؟ الخبراء يجيبون

رغم انتشار المتاجر الإلكترونية منذ فترة طويلة، فإن تفشي جائحة "كوفيد-19" جعلها ضرورة حياتية. وقد شجّع النمو الكبير الذي حققته صناعة التجارة الإلكترونية، خلال السنوات القليلة الماضية، الكثير من المستثمرين على إطلاق شركات ناشئة جديدة في هذا المجال.

ونشر موقع "ستارت آب تالكي"(startuptalky) الهندي تقريرا يقول إن إطلاق منصة ناجحة للتجارة الإلكترونية يتطلب إنشاء موقع آمن وسهل الاستخدام. وهناك ميزات معينة تضمن النجاح على غرار خدمات العملاء والمعلومات التفصيلية وقسم المراجعات وخيارات الدفع المختلفة.

نظرة عامة على مواقع التجارة الإلكترونية

تلعب التجارة والتبادل التجاري دورًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي. وعمليات البيع والشراء موجودة تقريبًا منذ وجود الجنس البشري، لكنها اكتست في الوقت الحالي طابعًا حداثيًا بفضل تطور التكنولوجيا والرقمنة الذي أدى إلى ظهور التجارة الإلكترونية. فعلى ماذا يرتكز هذا النوع من التجارة؟

تتم العملية برمتها عبر موقع ويب يمنح الأشخاص القدرة على شراء وبيع مختلف السلع والخدمات عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى التنقل.

وتمكّن مواقع التجارة الإلكترونية الشركات من تلقي الطلبات والمدفوعات وإدارة عمليات الشحن، وتوفير خدمة التوصيل إلى المنزل.

أهم ميزات مواقع التجارة الإلكترونية

يعتمد تأسيس الشركة الناشئة على فكرة تُساهم في حلّ مشكلة وتضفي قيمة للمجتمع. ومما لا شك فيه أن مشكلة توصيل السلع والخدمات إلى المنزل حُلت بفضل بعض المنصات الرائدة مثل "أمازون" و"فيبكارت"(Flipkart). ولكن هذا لا يعني أن الشركات الناشئة لا تستطيع دخول هذه السوق. وحتى تتمكن من خوض غمار تجربة ناجحة في التجارة الإلكترونية، تحتاج إلى وضع خطة إستراتيجية وتنفيذها.

وتتمثل الإستراتيجية الأساسية والأهم، في إنشاء موقع إلكتروني فعّال يمكنه مساعدتك، في كسب مكانة في السوق.

فيما يلي بعض الميزات المهمة التي تحتاج إلى إضافتها إلى موقعك التجاري الإلكتروني:

تصميم موقع يسهل الوصول إليه

أهم جانب ينبغي على أي شركة ناشئة الاهتمام به هو تصميم الموقع، الذي ينبغي أن يكون بسيطًا وغير معقّد وسهل الاستخدام. قد تبدو كثرة الخيارات ممتعة وجذابة لبعض المستخدمين، لكنها قد تكون معقدة للبعض الآخر.

الاستخدام على الهاتف

أثناء تطوير موقع إلكتروني، تأكد من أنه مناسب للهواتف أيضًا. ينبغي أن يكون التصميم ملائما لشاشات الحاسوب والهاتف على حد سواء، بحيث يتلاءم مع حجم الشاشة المعروض عليها.

خيارات دفع مختلفة

هذه أهم ميزة تضمن إنهاء صفقة الشراء. قد يحب العديد من الأشخاص النظام الأساسي ويملؤون عرباتهم بمنتجاتك وخدماتك، ولكن عندما يمرون بمرحلة الدفع ولا يجدون خيار الدفع المفضل لديهم سيضطرون لإلغاء عملية الشراء. لذلك، من المهم تضمين خيارات دفع متنوعة وإضافة خيارات بطاقات الخصم والائتمان و"نات بانكينغ "(Net banking) و"باي بال"(PayPal) وما إلى ذلك. وإذا كان ذلك مناسبًا، يمكنك أيضًا إضافة خيار: اشترِ الآن وادفع عند الاستلام.

التوصيف ومعلومات الشحن

ينبغي على صاحب الشركة الناشئة تضمين ميزة أخرى على الموقع الإلكتروني تشمل وصف المنتج ومعلومات الشحن. من المهم أن يكون لكل منتج أو خدمة وصفها، وتوفير معلومات عن موعد الشحن المتوقع والرسوم الإضافية (إن وجدت). من شأن هذه الميزة أن تضفي على موقعك الإلكتروني المزيد من الموثوقية والمصداقية.

التصفية والفرز والبحث

تجعل هذه الميزة عملية الشراء سهلة وفعالة للعملاء. يتيح هذا الخيار للعملاء البحث عن المنتجات والخدمات دون الاضطرار إلى تصفح كامل الموقع. وتضمن ميزة التصفية استهداف تفضيلات العملاء بشكل دقيق، بينما يساعد الفرز على تحديد معيار لإدراجه في قائمة البحث. وللحصول على تجربة مستخدم منظمة، من المهم تضمين هذه الميزة.

عربة التسوق وقائمة الرغبات

هذه أهم ميزة مطلوبة في أي موقع تجاري إلكتروني، وهي تتيح للمستخدمين إضافة جميع العناصر الخاصة بهم في سلة واحدة. ومع أن العديد من المواقع الإلكترونية تتخلى عن إضافة خاصية قائمة الرغبات معتقدة أنها غير مهمة، فإنه من الضروري التفكير من منظور المستخدم.

هناك أوقات يرغب فيها العميل بشراء 6 منتجات ولكن ميزانيته لا تكفي سوى لـ 4 فقط. في هذه الحالة، تسمح له قائمة الرغبات بالاحتفاظ بالعناصر المتبقية لبعض الوقت والعودة لاحقًا من أجل إكمال عملية شرائها. وتعد هذه الميزة حيوية لضمان تجربة جيدة للمستخدمين.

قسم المراجعة

هذه الميزة مفيدة من نواح كثيرة، فهي ستساعدك في الحصول على تعليقات حول المنتجات الجيدة وغيرها ومعرفة تفضيلات العملاء بينما ستساعد العملاء على بناء ثقة أكبر في موقعك. ونظرًا لأن العملاء لا يمكنهم رؤية المنتج بشكل فعلي، فإنهم يكتسبون الثقة بهذه المراجعات.

لذلك، تأكد من تضمين ميزة مراجعات المستخدم على موقعك.

خدمة العملاء

ينبغي على أصحاب المواقع الإلكترونية توفير خدمة العملاء للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم ومعرفة التحديات التي يواجهونها عند الولوج إلى الموقع، وهو ما يظهر مدى الحرص للحفاظ على رضى العملاء.

العروض والخصومات

إنها ميزة مهمة لجذب المزيد من العملاء المحتملين. ومما لاشك فيه يرغب جميع المستخدمين في الحصول على خصم أثناء الشراء.

ويمكنك إضافة هذه الميزة على الصفحة الرئيسية للموقع حتى تكون أول ما يراه المستخدم عندما يدخل لموقعك. يمكنك إرسال عروض ورموز معينة للمستخدمين عبر قنوات تسويق مختلفة، أو إضافة ميزة "مربع الرمز" عندما يكون العميل بصدد استكمال عملية الشراء.

تعتبر النقاط المذكورة أعلاه من أهم الميزات التي ينبغي تضمينها في موقع التجارة الإلكتروني. وعليك التأكد من أن موقع الويب يتمتع بوقت تحميل وجيز لأن الانتظار الطويل يقلص اهتمام المستخدمين بالمنصة.