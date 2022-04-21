9 طرق لاكتشاف أسرار الشركات المنافسة

هناك كثير من التغييرات التي تحدث في بيئة الأعمال كل يوم، حيث لم تعد الأساليب والتقنيات التقليدية قادرة على جعل الشركة تنمو وتنجح؛ فالسياسات الاقتصادية الجديدة، وكذلك التغير في عقلية المستهلك من التحديات التي تواجهها الشركات يوميا.

لذلك، ولضمان الاستمرارية، يتعين على الشركة ترقية نفسها وإجراء تغييرات مناسبة، وإلا فسيكون من الصعب عليها البقاء والاستمرار.

نشر موقع "ستارت أب توكي" (startuptalky) الهندي مقالا شرح فيه الدور المهم الذي يقوم به محللو الأعمال في نمو المؤسسات، وقدم تعريفا لهم، فذكر أنهم يقومون بالتحقق باستمرار من أداء المؤسسة ومكانتها وتحديد جميع المجالات الرئيسية التي تتطلب تغييرات أو تعديلات.

يساعد محللو الأعمال مؤسساتهم على التكيف مع الإستراتيجيات بفعالية وكفاءة. وذكر المقال أن محللي الأعمال آخذين في التزايد في عالم الأعمال، وأن كل مؤسسة تحتاج في داخلها إلى محللي أعمال لمساعدتها على البقاء بنجاح في عالم الشركات الذي يتسم بالتنافسية الشديدة، ثم يعدد الكاتب 10 طرق لاستكشاف أسرار الشركات المنافسة، وبالتالي الحفاظ على وضعية جيدة للشركة ضمن مضمار التنافس، ويختتم الكاتب بالقول إن محللي الأعمال يدركون متطلبات العمل ويساعدون في التنبؤ بالمشاكل في المستقبل، وإنهم يعملون من أجل تطوير المؤسسة من خلال بناء إستراتيجية تسويقية، والبحث في الطريقة الفعالة لإدارة الأعمال وتفسير البيانات، وبالتالي يعد محللو الأعمال مهمين للنمو المؤسسي.

من محلل الأعمال وما دوره؟

محللو الأعمال هم محترفون وخبراء في تحليل التغييرات، وكذلك في إنشاء عمليات لوضع التغييرات الحادثة في الأعمال موضع التنفيذ.

في عصر الأعمال الراهن، تكون المنافسة بين العلامات التجارية على مستوى عال وأصبحت استمرارية الأعمال وبقاؤها من الأمور الصعبة إلى حد ما بالنسبة للشركات، مما أدى إلى الحاجة إلى تحليل الأعمال.

لذلك أصبح محللو الأعمال المهنيين في تزايد في دنيا الشركات؛ فكل شركة تحتاج في داخلها إلى محللي أعمال لمساعدتها على البقاء بنجاح في عالم الشركات شديد التنافسية.

يقوم المحترفون بالتحقق باستمرار من أداء المؤسسة ومكانتها وتحديد جميع المجالات الرئيسية التي تتطلب تغييرات أو تعديلات. ويساعد محللو الأعمال الشركات على التكيف مع الإستراتيجيات بفعالية وكفاءة.

الأدوار المهمة لمحلل الأعمال

تختلف أدوار ومسؤوليات محلل الأعمال من مؤسسة إلى أخرى. وتتطلب المؤسسات في مختلف القطاعات تحليلا متغيرا للأعمال، ولكن هناك أدوارا ومسؤوليات مشتركة يتعين على محلل الأعمال القيام بها في أي مؤسسة وأهمها هو كيف تستكشف أسرار منافسيك؟

الوجود في مجال الشركات الناشئة يعني الكثير من المنافسة، ولكن كيف تعرف إذا ما كانت الشركة المنافسة لك أفضل أو أسوأ من شركتك؟

في ما يلي 9 طرق تمكنك من استكشاف أسرار منافسيك.

استمرارية الأعمال

يركز محللو الأعمال بشكل كامل على فهم الأعمال وسير العمل ومركز الشركة في السوق والكفاءة؛ إذ يفهمون قدرة الشركة على الحفاظ على نفسها وإمكانياتها؛ فبمجرد جمع المعلومات والمعرفة، يركزون على جميع النقاط المترابطة والمرتبطة بالشركة، ويحرصون على التحقق من العوامل في مثل هذه النقاط، لضمان استمرارية الأعمال والعمليات الأكثر سلاسة.

تحليل السوق

يقوم محللو الأعمال بتحليل سوق المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة. ويتم النظر في العديد من العوامل المرتبطة بتحليل السوق، مثل المنتج والتسعير ومكانة الشركة والترويج وما إلى ذلك من قبل المحللين. كما يتم إجراء التحليل للتأكد من أن المنتج أو الخدمة التي تقدمها الشركة قادرة على تحقيق أهدافها.

ويقوم محللو الأعمال بإجراء تقييم كامل لجميع عوامل التسويق التي يمكن أن تؤثر على أعمالهم. وفي المؤسسات الكبيرة، فإن محللو السوق هم الذين يؤدون مثل هذه الوظائف، ولكن في معظم المنظمات محللي الأعمال هم الذين يركزون على الجزء الخاص بالسوق.

وضع الإستراتيجيات

محللو الأعمال هم أيضا صانعو الإستراتيجيات في المؤسسة؛ إذ يضعون إستراتيجيات مختلفة لمساعدة الشركات على مواصلة عملياتها وتحقيق أهدافها. وللقيام بذلك، ينشئون العديد من الإستراتيجيات مثل إستراتيجية النمو وإستراتيجية السوق وإستراتيجية الفريق وما إلى ذلك.

تحليل التغييرات القادمة

التنبؤ بالتغييرات القادمة يساعد المنظمة على إعداد نفسها للموقف. ويعطي فكرة عن كيفية تغيير الأشياء لنقل العمل ووضعه في الاتجاه الصحيح.

تحليل البيانات

يجمع محللو الأعمال المعلومات المرتبطة بالأعمال بطرق مختلفة؛ فهم يجمعون البيانات ويحتفظون بسجل لها، وتستخدم هذه البيانات للقيام بمزيد من التخطيط. ويحدد المحللون العديد من البدائل لجمع المزيد من النتائج. ومن بين كل هذه البدائل، يركزون على تلك التي يمكن أن تعطي أقصى قدر من الإنتاج للأعمال. على سبيل المثال، يمكنهم اختيار البديل الوحيد الذي يعطي أقصى قدر من العوائد بموارد أقل.

نمو الشركات مقارنة بالنمو في القطاع

يقوم محللو الأعمال بإجراء تحليل كامل للصناعة التي تشارك فيها الشركة؛ فإذا كانت الشركة تتعامل في صناعة الألبان، يقومون بإجراء تحليل كامل لهذه الصناعة. وبعد التحليل، يقارنون نمو الأعمال التجارية بالمقارنة مع الصناعة، وإذا كان العمل يفتقر إلى نمو الصناعة المعتاد، فإنهم يتأكدون من المشكلة ومن ثم يقومون بحلها.

وضع خطط فعالة من حيث التكلفة

تركز الأعمال التجارية دائما على الحصول على المزيد من الإنتاج بأقل التكاليف الممكنة. لذلك يقوم محللو الأعمال بإنشاء خطط فعالة من حيث التكلفة لتنفيذ التغييرات المطلوبة. وغالبا ما يكون هناك الكثير من الطرق والخطط، ولكن تلك الأقل تكلفة وتأثيرا ستكون أكثر إنتاجية للمنظمة، فهي ستوفر للمنظمة نفقات إضافية. لذلك، يركز المحللون على وضع خطط فعالة من حيث التكلفة لتنفيذ تغييرات الأعمال.

تحليل مشاكل العمل وحلها

يشارك محللو الأعمال كثيرا في حل مشاكل الأعمال الحقيقية؛ فيحددون المهددات ويحللونها ثم يحاولون حل المشكلات. ويتعين عليهم الحفاظ على سرعتهم في حل المشاكل قبل حلول الوقت. ويهتم المحللون كثيرا بضمان صحة الأعمال؛ لذلك، يحاولون حل مشاكل الأعمال في أقرب وقت ممكن.

تحليل الأهداف المستقبلية المتوقعة

لدى الشركة العديد من الخطط والأهداف المستقبلية المتوقعة، ويتم تحليل كل هذه الأهداف والخطط من قبل محللي الأعمال لإنشاء عملية وطريقة لتحقيق الأهداف المتوقعة بكفاءة. وهم يركزون على تقليل المدة الزمنية، والاستفادة المثلى من الموارد، وتحليل التكلفة. عادة ما يتم تحليل التكلفة للتأكد من أن الشركة يمكنها تحقيق أهدافها المتوقعة في المستقبل في إطار التكلفة المقدرة.

يعمل محللو الأعمال بشكل أكبر على البيانات والتقارير ويتخذون القرارات بناء على هذه التقارير. والمنافسة المتزايدة في السوق تزيد من الحاجة إلى المزيد من محللي الأعمال في عالم الشركات. وهذا يجعل تحليل الأعمال مهنة متنامية في عالم الشركات.