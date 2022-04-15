إيلون ماسك.. الدروس المستفادة من نجاح أغنى شخص على وجه الأرض

حاز إيلون ماسك مؤخرًا على لقب أغنى شخص على وجه الأرض، لكن الشهرة التي اكتسبها ليست محض مصادفة، لأنه سعى جاهدًا إلى تحدي كل المعايير وكسر كل التوقعات.

وفي مقالها الذي نشرته مجلة "أنتربرونور" الأميركية، قالت الكاتبة ليليانا بيرتينافا إن هناك 5 إستراتيجيات عمل يمكنك الاستعانة بها من كتاب قواعد رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك لكتابة قصة نجاحك الخاصة. ورغم اختلاف الموارد المالية لكل رائد أعمال، فإن الإستراتيجية الإعلامية المدروسة هي من الأدوات المهمة للنجاح.

الإستراتيجية الأولى: صب البنزين على النار

سطع نجم ماسك خلال طفرة فقاعة الإنترنت. في عام 1995، أسس شركة زيب 2، وهي شركة إنترنت متخصصة في مساعدة وسائل الإعلام والصحف على التطور داخل عالم الويب. وبعد 4 أعوام أصبح مليونيرًا، ثم باع شركة زيب 2 مقابل 307 ملايين دولار، واشترى منزلا بحوالي 22 مليون دولار.

مع تنامي ولع المستخدمين بتكنولوجيا وادي السيليكون، دعا ماسك الكاميرات لإلقاء نظرة مباشرة على نجاحه. فعندما بدأ في جني الملايين، رحّب بشبكة سي إن إن CNN على الساعة السابعة صباحًا ليصوروا تسلّمه سيارته الرياضية الجديدة مكلارين إف 1 التي تبلغ قيمتها مليون دولار.

الدرس المستفاد: إذا كنت رائد أعمال، لا سيما في صناعة معقدة، ففكر في كيفية مواكبة موجة الثقافة الشعبية السائدة في مجتمعك.

الإستراتيجية الثانية: اربط عملك بشخصيتك

رغم أن الحكمة التقليدية تشير إلى أن العمل ليس أمرا شخصيًا، فإن شخصية ماسك أصبحت جزءا لا يتجزأ من شركتي "تسلا" و"سبيس إكس". هذا ليس من قبيل المصادفة. في مشاريعه المبكرة فقد ماسك السيطرة على شركاته الخاصة، وهذا ما جعله يتعلم أنه في مجال الأعمال يمكن استبدال الجميع.

في شركة زيب 2، عيّن مستثمروه مكانه قائدا أكثر خبرة، وهو ريتشارد سوركين. بعد أن أصبحت شركته الثانية "إكس.كوم" تحت اسم "باي بال" عُزل مرة أخرى من منصبه كمدير تنفيذي عندما كان بعيدًا عن المكتب.

وعندما أسس "سبيس إكس" و"تسلا"، حاول ماسك ربط أهدافه الشخصية مع أهداف عمله، وربط شخصيته العامة بأداء الشركتين من أجل حجز مكان له في القمة. حتى أنه ذهب إلى حد تغيير مسمّى وظيفته في تسلا من المدير التنفيذي إلى "تكنوكينغ" أو ملك التكنولوجيا.

الدرس المستفاد: ما عليك أن تعرفه في مجال الأعمال أنه يمكن استبدال الجميع. لذلك، فكر في كيفية ربط شخصيتك العامة بأهداف شركتك للحفاظ على مقعدك في مجلس إدارة شركتك.

الإستراتيجية الثالثة: ضع أهدافا غير واقعية

بدلاً من التركيز على طرق تحقيق المزيد من الأرباح، أعلن ماسك للعالم عن رغبته في تحقيق أهداف مستحيلة، مثل نقل البشرية إلى المريخ قبل وفاته. وقد نالت طموحاته وأفكاره إعجاب الكثير من الناس.

الدرس المستفاد: بصفتك رائد أعمال، عليك أن تضع أهدافا تتجاوز المستوى المالي والتشغيلي، وتحرص على صياغة أهداف قادرة على تحفيز القوى العاملة أو جذب المستثمرين أو إشراك عملائك.

الاستراتيجية الرابعة: تجاهل مسارك

يدرك رواد الأعمال أن سرّ النجاح هو الاستمرار في التركيز على تحقيق أهدافهم والوصول إلى غاياتهم. رغم أن أجندة أعمال ماسك مزدحمة للغاية لدرجة أنه ينام على أريكة غير مريحة في المكتب، فإنه دائمًا ما يكون لديه وقت للأضواء.

باستثناء بيل ناي، لا يميل معظم العلماء إلى الشاشات والأضواء. ولكن ذلك لا ينطبق على ماسك الذي شاهده الجميع مع توني ستارك في فيلم "آيرون مان 2" وغيره من الأعمال الشهيرة. وبالنسبة لشخص يركز على تقدم البشرية، يقضي ماسك وقتا لا يستهان به في ترسيخ صورته الذهنية.

الدرس المستفاد: بصفتك قائدًا لشركة، فإن دورك يتجاوز تنظيم العمليات، حيث عليك البحث عن السبل التي يمكن أن تدفع شركتك إلى دائرة الأضواء التي بدورها سوف تعود عليك بفرص أكبر.

الإستراتيجية الخامسة: قل ما يدور في ذهنك

تمتد أعمال ماسك المثيرة حتى إلى الأسماء التي اختارها لأبنائه مثل تسمية ابنه المولود في 2020 "إكس إيه إي 12" وابنته "إكسا دارك سيدرال" المولودة في عام 2022.

كما يستخدم ماسك "تويتر" كملعب شخصي يساهم في التأثير على أسعار أسهم شركاته وأسهم الشركات الأخرى باستخدام أقل من 280 حرفًا. بدءا من مقارنة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بهتلر، إلى التذكير بأن بيرني ساندرز لا يزال على قيد الحياة، ولا أحد يفلت من تعليقات ماسك.

تتراوح تغريدات ماسك من نشر "ميمات" عشوائية (صور كوميدية) إلى توجيه رسالة إلى قادة العالم والإعلان عن أخبار مهمة بشأن شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، مثل قرار عدم قبول التعامل بعملة البيتكوين.

الدرس المستفاد: كرائد أعمال، تذكر أن كل ما تنشره هو انعكاس لك ولعملك. عندما ينشر ماسك ميمات عجيبة، فإنه يؤكد أنه جزء من ثقافة فرعية يرتبط بها العديد من عملائه. عندما يقدم مساعدة طارئة لأوكرانيا، فإنه يسلط الضوء على جدوى أهداف عمله. عندما ينشر تحديثات حول عمله، فإنه يؤكد للعالم وموظفيه بأنه شخص مسؤول.

وما يبدو عشوائيًا هو جزء من إستراتيجية إعلامية أكبر. فكر في الصورة والإشارات التي تريد نقلها، وسخّر المنصات الاجتماعية في خدمة أغراضك.

جميع رواد الأعمال يكسرون القواعد

أي شخص تمكن من الوصول إلى مكانة مرموقة، فذلك يُعزى لتحدّيه القواعد وخوضه لمغامرة محفوفة بالمخاطر أو قدرته على ابتكار شيء جديد. عليك تحديد هدفك النهائي أو المكان الذي ترى نفسك فيه. من هناك، يمكنك تحديد القواعد التي عليك كسرها والطرق التي ستستخدمها لتطويعها حسب مصالحك.