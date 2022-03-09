أفضل برامج تصميم مواقع الويب للشركات الناشئة

نحن نعيش في عالم رقمي حيث يعتبر امتلاك موقع على شبكة الإنترنت أمرا ضروريا لأي نوع من الأعمال التجارية مهما كان حجمه. وإذا كان لديك عمل تجاري ولكن لا تمتلك موقع ويب مناسبا أو لم تروج له على الإنترنت، فقد تفوّت على نفسك العديد من الفرص.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع "ستارت أب تالكي" (startuptalky) الهندي، يقول الكاتب نيكو ماندال إن موقع الويب أداة مهمة للترويج للأعمال ولكن يتعيّن عليك اختيار الموقع المناسب. ومن ميزات موقع الويب التجاري الجيد أنه عملي وسهل الاستخدام وحديث ويوفر أداءً جيدًا وممتعًا للمستخدمين.

ويوصي الكاتب بالبحث عن مصمم موقع ويب محترف أو برنامج تصميم مواقع ويب مشهورة من شأنها أن تخدم الغرض من إنشاء مثل هذه المواقع سهلة الاستخدام والمريحة للغاية.

وفيما يلي، أبرز برامج تصميم الويب التي يمكنك الاستعانة بها لإنشاء موقع الويب الخاص بك لإنجاز إستراتيجيات تسويقية متنوعة لتنمية أعمالك حسب رغبتك.

غودادي (GoDaddy)

يعتبر هذا الموقع الأكثر شهرة في السوق. ويمتلك أكثر من 18.5 مليون عميل، ويشتهر بإعلاناته التي تظهر على التلفزيون وفي الصحف.

أسس هذه الشركة بوب بارسونز في عام 1997، ويقع مقرها الرئيسي حاليًا في سكوتسديل في ولاية أريزونا الأميركية.

وإذا كنت ترغب في إنشاء موقع ويب باستخدام موقع "غودادي"، فعليك استخدام بعض الخدمات الأخرى مثل الاستضافة، ولكن من أجل تصميم وإدارة موقع الويب الخاص بك، يجب عليك استخدام نظام إدارة محتوى تابع لجهة خارجية مثل "ووردبريس".

ويكس (WIX)

"ويكس" تطبيق شائع آخر لمصممي الويب يمكن استخدامه لإنشاء مواقع الويب الشخصية والتجارية والتجارة الإلكترونية، وتبلغ تكلفة الاشتراك الشهري فيه 100 دولار. ويتمتع بشعبية كبيرة، حيث تم استخدامه في 190 دولة من قبل أكثر من 150 مليون مستخدم.

ويعتبر موقع "ويكس" سهل الاستخدام للغاية، مما يسهل على المبتدئين والخبراء استخدامه. ويحتوي على أكثر من 600 تصميم ونماذج مسبقة الصنع. كما يسمح موقع "ويكس" بالتطبيق الفوري للرسوم المتحركة للنصوص والصور والعناصر الأخرى بسهولة شديدة ويعتمد على الذكاء الاصطناعي في التصميم، لمساعدة المستخدمين على إنشاء مواقع وصفحات الويب.

ووردبريس (WordPress)

يعد "ووردبريس" أحد أشهر أنظمة إدارة المحتوى في العالم، وتبلغ تكلفة الاشتراك الشهري فيه 300 دولار. وقد تم استخدامه لإنشاء أكثر من 10 ملايين موقع ويب، مما يجعله أشهر نظام إدارة محتوى لتصميم مواقع الويب.

"ووردبريس" متاح في كل من الإصدارات المجانية والمدفوعة. ويحتوي على مجموعة من الميزات بما في ذلك تمكين المستخدمين من التحكم بشكل كامل في مواقع الويب الخاصة بهم بما في ذلك المحتوى والتحكم في البيانات.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الآلاف من النماذج المعدة مسبقًا للاختيار من بينها والوصول أيضا إلى 55 ألفا من العناصر الإضافية للاختيار من بينها واستخدامها.

ويبلي (Weebly)

يُسهّل موقع "ويبلي" إنشاء مواقع الويب على الإنترنت مع تكلفة اشتراك شهرية تبلغ 12 دولارا. ويمتلك "ويبلي" أكثر من 50 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم. وهو شائع بين أي نوع من الشركات والمتاجر التي ترغب في الترويج لخدماتها على الإنترنت.

ويدعم موقع "ويبلي" خدمات استضافة الويب. بالإضافة إلى أن نماذج مواقع الويب قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة كما أنها مناسبة للهاتف الجوّال. وتعطي مواقع "ويبلي" أيضًا الأولوية لتحسين محركات البحث وتقدم أفضل مركز مساعدة ودعم. ويمكن للمستخدم إنشاء موقع على شبكة الإنترنت مجانا وموقع إلكتروني مهني مقابل مبلغ ضئيل.

أدوبي دريم ويفر (Adobe Dreamweaver)

يبلغ ثمن الاشتراك في "أدوبي دريم ويفر" 29.99 دولارا شهريا، ويعد البرنامج الأكثر شعبية نظرًا لطبيعة عمله حتى عندما لا يكون متصلا بالإنترنت. ويشتهر البرنامج بتصميم الويب وتطوير التطبيقات. وتم إنشاء البرنامج في عام 2005 ويتعين على المستخدمين الدفع مقابل الانتفاع بميزاته التي تشمل برمجة سريعة ومرنة، مما يسمح بإدارة مواقع الويب بسهولة. كما يسمح هذا البرنامج باستخدام ميزات أدوبي الأخرى مثل "أدوبي إليستريتور" (Adobe Illustrator) و"أدوبي إنديزاين"(Adobe InDesign) و"أدوبي فوتوشوب" (Adobe Photoshop).

ويب فلو (Webflow)

إن موقع "ويب فلو" عبارة عن منصة كاملة الميزات لإنشاء مواقع الويب، ويبلغ ثمن اشتراكه الشهري 12 دولارا. ويقوم الموقع بإنشاء الجوانب الأساسية لتطوير الويب مما يجعل تصميم موقع الويب عملية سهلة للمستخدم. وتشمل ميزات هذا الموقع نظام إدارة لمحتوى كامل ونظاما متقدما لتحسين محركات البحث وغيرها.

رابيد ويفر 8 (RapidWeaver 8)

برنامج "رابيد ويفر 8" هو برنامج آخر شائع لتصميم مواقع الويب، وهو مصمم لنظام "ماك أو إس"(Mac OS). ويتم استخدامه لإنشاء مواقع ويب جميلة بدءًا من المواقع البسيطة إلى المعقدة.

وهذا التطبيق مفيد لأي شخص مهما كانت درجة معرفته بالبرمجة. ولا توجد نسخة مجانية من البرنامج، وإنما يجب على المستخدم دفع 99 دولارا لكل ترخيص. ويتميز بسهولة الاستخدام ويسمح بتعزيز المواقع بميزات التجارة الإلكترونية والتحليلات وتسجيلات الدخول الفردية والتخطيطات الإضافية، كما أنه سهل الاستخدام على الهاتف، ولديه ميزات تحسين محركات البحث.

غوغل ويب ديزاينر (Google Web Designer)

يعد تطبيق "غوغل ويب ديزاينر" أحد منتجات غوغل وهو متاح للجميع ومجاني، وقد استُعمل في إنشاء أكثر من 7679 موقعًا. وهو تطبيق مستقل لأنظمة "ويندوز" (Windows) و"ماك" (Mac) وأيضا "لينكس" (linux). ويسمح للمستخدمين بتصميم الإعلانات عبر الإنترنت باستخدام واجهة مرئية مشفرة متكاملة، حيث يمكن لأي شخص استخدام أدوات الرسم والنصوص والمواد ثلاثية الأبعاد.

سكتش (Sketch)

"سكتش" من الأدوات الرائدة في تصميم المواقع الإلكترونية ويبلغ سعر اشتراكه 99 دولارا شهريا. ومنذ إطلاقه في عام 2009، كان تطبيقًا شائعًا بين المستخدمين. وهو مصمم لنظام "ماك" ولديه إصدارات مجانية ومدفوعة. ويتيح "سكتش" للمستخدمين اختبار نموذج تصميم الويب على أجهزة متعددة بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية وغيرها، ويعد بديلا جيدا لـ"أدوبي إليستريتور".

أدوبي فوتوشوب (Adobe Photoshop)

يساعد "أدوبي فوتوشوب" في تصميم مواقع ويب رائعة وجميلة وتبلغ تكلفة اشتراكه الشهري حوالي 20 دولارا وهو أداة تصميم ويب تحتوي على مجموعة من الميزات التي يمكن أن تساعد في إنشاء نماذج ويب. وهو جيّد في معالجة الصور وإنشاء رسم تصميمي لموقع الويب.