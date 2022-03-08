كيف تجذب انتباه وسائل الإعلام نحو شركتك الناشئة؟

تتصدر الشركات الناشئة عناوين الصحف الآن. لقد أصبحوا دعما كبيرا لبلدهم بشكل بطيء ولكن بثبات. فعندما تؤسس شركة جديدة، فإنك تحتاج إلى الظهور والانتشار حتى تتمكن من الحصول على عملاء محتملين وبيع منتجاتك وخدماتك لهم بشكل أساسي وتتمكن بذلك شركتك من البقاء والاستمرار.

إن وسائل الإعلام تدير العالم، وبالتالي يمكنها في الواقع أن تجعل شركتك الناشئة مرئية أمام الناس. ويمكن لوسائل الإعلام أن تجعل شخصا ما مليارديرا، ويمكنها إعلان وفاة شخص ما ويمكنها أن تجعل شخصا ما بطلا. وبغض النظر عن مدى كراهيتك أو حبك لوسائل الإعلام، فإن الأمر يتساوى بالنسبة للجميع عندما يتعلق الأمر بالأعمال.

ويمكن للمؤسسات الإعلامية خلق فرص كبرى للشركات، ليس فقط بالنسبة للشركات الكبيرة والراسخة ولكن للشركات الناشئة أيضا. في هذه المقالة، سنتحدث عن كيفية جذب انتباه وسائل الإعلام نحو شركتك الناشئة، لذلك دعنا نبدأ.

نشر موقع "ستارت أب توكي" (Startuptalky) مقالاً كتبه "برناس غوشبارناس غوش" بيّن فيه فوائد وسائل الإعلام بالنسبة للأعمال التجارية والشركات الناشئة، وأورد عددا من الوسائل التي يمكن لأصحاب الشركات الناشئة استخدامها لجذب وسائل الإعلام، منها التواصل مع الصحفيين والمدونين وبناء علاقات جيدة معهم، واستغلال الأخبار، وكتابة مدونات لصالح الشركة، وتوظيف أحد المشاهير بالشركة، وإقامة حفل تدشين تقدم الدعوة إليه للمشاهير والبارزين في السياسة ونجوم المجتمع، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للشركة، والاستفادة من وكالات الأنباء بالتواصل الجيد معهم وإنشاء روابط معهم.

غير أن الكاتب ينبه إلى أن التغطية الإعلامية ليست دائما صحيحة، وليس كل الصحفيين يهتمون بصورتك، فقد يكتبون شيئا يمكن أن يؤدي إلى صورة سلبية عن شركتك، وينصح بالاعتناء بصورة العلامة التجارية.

ولخص الكاتب فوائد الإعلام للأعمال التجارية والشركات الناشئة كما يلي:

إعلان مجاني

لن تضطر إلى دفع ثمن إعلان للمؤسسات الإعلامية إذا جاؤوا إليك لتغطية قصة شركتك الناشئة. ووسائل الإعلام ستجعل شركتك أكثر ظهورا.

زيادة عدد المستخدمين

نظرا لأنك تحصل على ترويج مجاني لشركتك الناشئة، سترى تغيرا في قاعدة المستخدمين بعد كل تغطية إعلامية عنك، لأن المزيد من الأشخاص سيقرؤون أخبارهم، وسيشترك المزيد من الأشخاص من أجل الخدمة التي تقدمها وسيرغبون في تجربة منتجاتك.

جلب الاستثمار

قد ينتهي بك الأمر إلى الحصول على تمويل من المستثمرين إذا قرؤوا عنك وكانوا مهتمين بشركتك الناشئة ويعتقدون أنها يمكن أن تكون مربحة لهم. عليك فقط التأكد من أن الأخبار التي تغطيها وسائل الإعلام إيجابية بكل الطرق بما يمكّن المستثمرين من الشعور بالحماس والاهتمام بمشروعك التجاري.

جودة التوظيف

إن الظهور الإيجابي في وسائل الإعلام هو دلالة على وجود شركة حقيقية ومحترمة. ويمكن لشركتك جذب بعض المهنيين المؤهلين والماهرين الذين يرغبون في العمل معك لأن شركتك لديها صورة إيجابية. والموظفون هم أساس أي شركة، فبمجرد ظهور شركتك في وسائل الإعلام، سيأتي إليها الموظفون الجيدون بالتأكيد.

كيف تجذب الصحافة؟

هناك العديد من الأدوات التي من الممكن أن تستخدمها لتجذب الصحافة ووسائل الإعلام.

بيان صحفي

يمكنك إرسال بيان صحفي مباشرة إلى مؤسسات الأخبار. وستقدر معظم المؤسسات الإخبارية جهدك وقد يتم عرض نشاطك التجاري على قناتها أو موقعها على الويب.

اجعل الوصول إليك سهلا

قدم معلومات الاتصال المناسبة على موقع الويب الخاص بك أو على حساباتك في وسائل التواصل الاجتماعي. حدد أوقات التواصل معك، وقم بالاستجابة لطلباتهم وكن منفتحا عليهم أيضا.

استغلال الأخبار

هذا يمكن أن يكون محفوفا بالمخاطر. ويجب عليك عدم القيام بذلك في المرحلة المبكرة من بدء تشغيل شركتك الناشئة. واستغلال الأخبار تعني إنشاء أخبار عاجلة أو لعب دور فيها. ومن الواضح أنك ستبذل قصارى جهدك لإبقاء هذه الأخبار إيجابية قدر الإمكان ولكن وسائل الإعلام تكتب ما تريد كتابته. وتتعرض العديد من الشركات للانتقاد حتى بعد القيام بعمل جيد. ولهذا النوع من الخيارات، هناك حاجة لاستخدام مهنيين ذوي خبرة وجهات اتصال ذات نفوذ في هذا المجال.

أظهر خبرتك

يمكنك إظهار خبرتك في مجال معين لجذب انتباه وسائل الإعلام، إذ غالبا ما تتصل القنوات الإخبارية بالخبراء لمناقشة الأخبار العاجلة.

وإذا لم يكن لديك الوقت في القيام بذلك، فيمكنك أن تطلب من أي من موظفيك القيام بذلك لصالح الشركة، وبهذه الطريقة ستتمكن شركتك من الاستحواذ على العناوين الرئيسية.

تواصل مع الصحفيين

الصحفيون هم عيون الجماهير، وإذا كان لديك أي شيء تريد إبرازه، فيمكنك الاتصال مباشرة بالصحفيين ومطالبتهم بتغطية قصتك.

تواصل مع المدونين

يوجد العديد من المدونات الإخبارية، فيمكنك بسهولة أن تطلب من أي مدون تغطية قصتك.

التدوين كضيف

إذا كانت لديك مهارات كتابة جيدة، فيمكنك استخدام موهبتك من خلال أن تصبح مدونا ضيفا والكتابة لبعض المدونات.

حفل التدشين

قم بإقامة حفلة رائعة عند إطلاق منتجك الجديد. وقدم الدعوة للمؤثرين لجذب وسائل الإعلام. وكن مبدعا في إضفاء موضوع جيد على الحفلة، لجعلها تبدو مذهلة، وبالتالي جذب انتباه وسائل الإعلام.

توظيف أحد المشاهير

يمكنك دعوة أحد المشاهير لحضور حفل الإطلاق الخاص بك. وسيكون معظم مراسلي الأخبار هناك لأن هذا النجم المشهور وجه معروف.

المشاركة في حدث محلي

إذا لم تكن لديك الميزانية الكافية لإقامة حفلة كبيرة للترويج لعلامتك التجارية، قم بالمشاركة في الفعاليات المحلية. واحصل على قائمة بالفعاليات المحلية المقبلة وحاول المشاركة في تلك الفعاليات. ويمكنك رعاية الفعالية أو استضافتها فقط.

روج قصتك الخاصة

يمكن لقصتك الخاصة الترويج لمنتجك، فالجميع يحب قراءة قصص الأشخاص الناجحين. وقد لا تكون ناجحا جدا، لكن الناس سيرونك كشخص ناجح بمجرد بدء أعمالك. استغل الفرصة وتحدث عن قصتك لمراسلي الأخبار.

استخدام نفوذ وسائل التواصل الاجتماعي

استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء بعض الحملات القوية للتميز عن الآخرين واستخدم ذلك لجذب الصحافة، فالصحافة الحديثة تدور حول وسائل التواصل الاجتماعي وتتجلى هناك.

ليس من السهل الحصول على التغطية الإعلامية، لكن الأمر يستحق العناء. ومع ذلك، عليك أن تعتني بصورة علامتك التجارية.

فالتغطية الإعلامية ليست دائما صحيحة، وليس كل الصحفيين يهتمون بصورتك، وقد يكتبون شيئا يمكن أن يؤدي إلى صورة سلبية عن شركتك لا تستطيع تغييرها بسرعة، لكن بمجرد حدوث ذلك، اذهب إلى بعض الصحفيين الجيدين فقط وقم ببناء علاقات جيدة معهم، وبهذه الطريقة يمكنك نيل الاعتراف المستحق لأعمالك.