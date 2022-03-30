9 تطبيقات لا يتخلى عنها رواد الأعمال لتطوير مشاريعهم

في العصر الرقمي، حقق رواد الأعمال أحلامهم في إدارة مشروعاتهم بشكل مربح وفعال بمساعدة التكنولوجيا، ولكن لسوء الحظ، فإن بعض التطبيقات باهظة الثمن.

في تقريرها، تقدّم مجلة "إنتروبرونر"(Entrepreneur) الأميركية قائمة بأهم التطبيقات التي يمكن لأصحاب المشاريع الاستعانة بها لتطوير أعمالهم التجارية، والتي منها:

خط هاتف "هاشد" الخاص

هل لديك الكثير من الأصدقاء والعملاء؟ يمكنك إضافة خط هاتف خاص إلى جهازك دون الحاجة إلى الحصول على خط جديد؛ حيث يسمح لك خط "هاشد" (Hushed Private Phone Line) بتجزئة عملك وحياتك الشخصية حتى تتمكن من الاحتفاظ برقمك الأصلي للأصدقاء والعائلة ورقم عملك لاستقطاب العملاء المحتملين.

برنامج "ماي درو" للرسم التخطيطي: ترخيص مدى الحياة

يُسهل برنامج الرسم التخطيطي "ماي درو" (MyDraw Advanced Diagramming Software)، إنشاء مخططات بديهية سهلة الاستخدام ورسوم بيانية للتنظيم وخرائط ذهنية ومخططات للشبكة ومخططات طوابق وغير ذلك بكثير، وسواء كنت بحاجة إلى التفكير في مشروع أو تنظيم شركتك، يمكن أن يساعدك "ماي درو" في تصور ذلك.

مكتبة الكتب المصغرة التي تبلغ مدتها 12 دقيقة

إن الاطلاع على قائمة كتبك بالكامل في الوقت المناسب ليس أمرًا عمليًّا، هذا ما لم تكن تلك الكتب موجودة في مكتبة الكتب المصغرة التي تبلغ مدتها 12 دقيقة (12min Micro Book Library).

في الواقع، تقوم مكتبة الكتب المصغرة هذه بتحويل الكتب الشائعة إلى صيغ نصية أو صوتية مصممة للاستماع في 12 دقيقة فقط، ويمنحك اشتراك بريميوم ترخيصا مدى الحياة.

مدقق المحتوى "إنستوريد" الذكي

يمكنك تطوير مستوى من كتابتك باستخدام مدقق المحتوى "إنستوريد" (Instoried AI Content Checker)؛ حيث يحلل هذا التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي النص ويساعدك على تحسين المحتوى لجعله أكثر تأثيرًا وجاهزًا للبيع.

حزمة اشتراك متعلم اللغة "يو توك" (uTalk)

إذا كنت ترغب حقًّا في تعلم لغة جديدة، فإن تطبيق "يو توك" -الحائز على جائزة كوينز- يمكن أن يساعدك على ذلك في وقتك الخاص من خلال توفير التدريب المناسب.

آد غارد في بي إن

يُعد تطبيق "آد غارد في بي إن" (AdGuard VPN) حلًّا لتجنب ظهور الإعلانات في أثناء تصفحك؛ حيث يقوم بتشفير حركة المرور الخاصة بك أثناء تسريع التصفح عن طريق حظر الإعلانات وأجهزة التتبع.

برنامج مونتاج الفيديوهات "بي كت"

يمكن لبرنامج "بي كت" (BeeCut) أن يساعدك إذا ما كنت ترغب في الانضمام إلى عالم تسويق الفيديو دون أي مهارات تقنية؛ حيث يمكنك تحميل برنامج تحرير الفيديو البسيط هذا بميزات بديهية لمساعدتك على إنشاء مقطع فيديو مثالي في دقائق دون أي مهارات تحرير سابقة.

حزمة منشئ مواقع الويب "بيلدر بندل"

لا يتطلب إنشاء موقع ويب أي مهارات تقنية عندما يكون لديك "بلوكس فورماك" (Blocs for Mac) الذي يسمح لك بتثبيت الأقسام المبنية مسبقًا فوق بعضها بعضا لإنشاء موقع ويب سريع الاستجابة دون استخدام أي من تعليمات البرمجة، وتأتي هذه الحزمة أيضًا مع 3 إضافات لتعزيز إمكانات موقعك.

سبيكلي

يساعد تطبيق "سبيكلي" (Speakly) أولئك الأشخاص الذين يرغبون في تعلم قواعد لغة جديدة في وقت قصير، نظرًا لأنه يجمع بين العلم والخوارزميات الحسابية الكافية لتعليمك أكثر من 4 آلاف كلمة ذات صلة إحصائيًّا بلغة معينة، وهو ما يمنحك قاعدة للعمل منها.