رايان رينولدز.. نجم هوليود ورجل الأعمال الذي يحوّل التراب إلى ذهب

لا يكتفي مشاهير الفن بنجاحاتهم في المجال الفني فقط، لكنهم يجدون متعة في إضافة لقب "رجل أعمال" إلى قائمة ألقابهم، إلى جانب إضافة الأصفار أيضا إلى ثرواتهم، فقد استثمر كثير منهم في الأعمال التجارية والشركات الناشئة مدة طويلة بخاصة أن شهرتهم وثروتهم تعينهم على اكتساب ميزة في المنافسة. ومن هؤلاء المشاهير الممثل والمنتج الكندي الشهير رايان رينولدز.

يشتهر رايان باستثماراته الذكية في الشركات الناشئة وإستراتيجيات التسويق المبتكرة حيث صنع لنفسه اسمًا في عالم رجال الأعمال من خلال الاستثمار في هذا النوع من الشركات قبل نقلها إلى مستويات أكبر.

وقد ألقى تقرير نشره موقع "ستات أب توكي" نظرة على جميع استثمارات رايان رينولدز:

"ماكسيموم إيفورت"

في عام 2018 أطلق رايان رينولدز وجورج ديوي شركتهما الخاصة لإنتاج الأفلام ووكالة للتسويق الرقمي "ماكسيموم إيفورت" (Maximum Effort). تتكون الشركة من جزأين، واحد خاص بالإنتاج والثاني بالتسويق، شاركا بشكل تعاوني في بعض الأفلام الجيدة حقا والبرامج التلفزيونية وأشكال أخرى من الترفيه بالفيديو.

"أفيايشن دجين"

اشترى رايان شركة "أفيايشن دجين" (Aviation Gin) التي أنشئت عام 2006 في 21 فبراير/شباط 2018، وقبل ذلك التاريخ لم تكن الشركة معروفة، وحدث معظم نموّها عندما صارت تحت إدارة رايان، حيث أسهم مجهود التسويق والترويج من شركة رايان الإعلانية "ماكسيموم إيفورت" في تطويرها بشكل كبير، وبعد عامين فقط باعها بقيمة 610 ملايين دولار.

"ريكسهام إيه إف سي"

يعدّ نادي "ريكسهام إيه إف سي" (Wrexham AFC) لكرة القدم أقدم فريق في ويلز، وثاني أقدم فريق كرة قدم محترف في العالم، فقد أُسّس عام 1864.

في عام 2020 اشترى رايان وصديقه المنتج والممثل روب ماكهيلني الفريق، ووفقًا للمالكين الجدد فإن الغرض من قيادتهم للنادي هي المضي به قدما في تعزيز مُثُل ريكسهام والعرفان بدعم الجماهير وإيمانها بالنادي.

"مينت موبيل"

يعدّ رايان رينولدز سفير العلامة التجارية ومالك شركة الاتصالات "مينت موبيل" (Mint Mobile) بعد أن استحوذ على حصة الملكية فيها عام 2019.

شهدت الشركة نموا وشعبية هائلة بعد انضمام رينولدز بوصفه واجهة عامة للعلامة التجارية، وأنشأت شركته التسويقية حملات إعلانية مرحة لكنها جذابة لشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك أدى إلى حصول الشركة على كثير من الجوائز وتقييم المعجبين.

"1 باسوورد"

"1 باسوورد" (1Password) شركة برمجيات لإدارة كلمات المرور أُسّست عام 2006، وبلغت أرباح الشركة نحو 620 مليون دولار أميركي هذا العام، وذلك جذب إليها كثيرا من الاهتمام. وقد استثمر العديد من المشاهير وقادة الأعمال المعروفين في الشركة، بمن فيهم رايان رينولدز، حيث أصبح أخيرا وجه الشركة لإعلانها الأول على الإطلاق الذي ظهر أول مرة في 24 مارس/آذار الجاري.

"ويلث سيمبل"

"ويلث سيمبل" (Wealthsimple) شركة إدارة مالية أُسّست في عام 2014 بمدينة تورنتو الكندية، وهي عبارة عن منصة تداول حيث يمكن للمستخدمين الاستثمار في الأسهم المالية وتداولها وحتى تقديم ضرائبهم. في عام 2021 حصلت الشركة على استثمار بقيمة 750 مليون دولار أميركي واستثمر فيها العديد من النجوم بمن فيهم رايان رينولدز.