أصبح سوق الأسهم في العقود الأخيرة مجالا مربحا للمستثمرين المخضرمين والجدد الطامحين لبناء الثروة، ولا سيما بعد أن أصبح تداول الأسهم عبر الإنترنت متاحا، إذ يتمكن المستثمر من الشراء والبيع.

في تقرير سابق بعنوان "سوق الأسهم طريقك لبناء الثروة.. كيف تختار منصة تداول الأسهم؟" تناول مقال للكاتب جوناثان سانشيز على موقع "إنفيستد واليت" (Invested Wallet) كيفية اختيار أفضل منصة لتداول الأوراق المالية، وفي ما يلي يرشح الكاتب مجموعة من منصات تداول الأسهم.

هناك الكثير من الخيارات لأفضل منصات تداول الأسهم للمبتدئين بلا أي رسوم، ولا يوجد حد أدنى للحساب، والاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة.

ونتحدث في ما يلي عن أكبر وأشهر 4 تطبيقات تقدم ميزات مختلفة.

قد يعرف معظم المستثمرين هذه الشركة التي تأسست عام 1946، وهي مملوكة للقطاع الخاص وواحدة من أهم مديري الأصول لحسابات التقاعد.

ووفقا للموقع الإلكتروني، لدى الشركة ما يقارب 40 مليون مستثمر وأكثر من 11 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.

تشتهر الشركة أيضا بمنصة تداول الأسهم الخاصة بها، يدفع المستثمرون الذين يشترون ويبيعون الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة عبر الإنترنت صفر دولار مقابل العمولات، وتكاليف التداول الأخرى منخفضة، وبالإضافة إلى ذلك لا يوجد حد أدنى للحساب.

هاتان النقطتان وحدهما تجعلان "فيديليتي" خيارا جيدا للمستثمرين الجدد.

وبالإضافة إلى ذلك تحتوي "فيديليتي" على الكثير من المواد التعليمية التي تتيح للمبتدئين التعرف على الاستثمار، تكمل العروض التعليمية أدوات البحث والفرز مع الرسوم البيانية وعروض الأسعار والأخبار والأفكار والمزيد، مما يجعلها واحدة من أفضل منصات تداول الأسهم للمبتدئين.

تتمتع منصة تداول "فيديليتي" بمزيد من المميزات والقدرة على تداول فئات الأصول الأخرى، مما يجعلها خيارا جيدا للمستثمرين والمتداولين الأكثر تقدما.

ومع ذلك، فهي لا تقدم حاليا العملات المشفرة أو العقود الآجلة.

تأسست "فانغارد" (Vanguard) في 1983 من قبل جون بوغلي، وهي معروفة بصناديق المؤشرات السلبية التي كانت رائدة فيها.

ومع ذلك، تقدم الشركة حساب وساطة مع منصة تداول قوية نسبيا، إنها ليست معروفة مثل العروض المقدمة من الشركات الأخرى، ولكنها يمكن أن تكون منصة تداول أسهم جيدة إذا كنت مستثمرا في الشراء والاحتفاظ في الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة.

وعلى غرار المنصات الأخرى لا توجد عمولات على الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة، وبالإضافة إلى ذلك لا يوجد حد أدنى للحساب.

تتمتع فانغارد بميزة كونها مديرة أصول مع العديد من الصناديق المشتركة الخالية من المعاملات، وتقدم الشركة أيضا الأقراص المدمجة والسندات والخيارات.

علاوة على ذلك، فإن صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المشتركة التابعة لشركة فانغارد لها نسب نفقات منخفضة للغاية.

أحد العيوب هو أن فانغارد لديها رسوم خدمة سنوية للحسابات الأصغر حجما، وبالإضافة إلى ذلك فإنها لا تقدم الكثير من أدوات البحث والفحص مقارنة بمنافسيها، ومع ذلك، فإن تركيز هذه المنصة هو الاستثمار طويل الأجل وليس التداول.

"تي دي أميريتريد" (TD Ameritrade)

اليوم، تعد هذه الشركة واحدة من أكبر منصات تداول الأسهم، ويمكن القول إنها واحدة من أفضل منصات التداول، إذ تقدم العديد من الميزات والإمكانيات التي لا توفرها الأنظمة الأساسية الأخرى بالإضافة إلى التكاليف المنخفضة، كما أنها مدرجة في أفضل قائمة للعديد من تقييمات منصات تداول الأسهم، إحدى الحقائق الحاسمة هي أن تشارلز شواب استحوذ عليها، لكنها لا تزال تعمل ككيان منفصل.

ومثل المنصات الأخرى لا توجد عمولة أو رسوم على تداولات الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة، كما أنه لا يوجد حد أدنى للحساب.

تقدم أميريتريد مجموعة واسعة من فئات الأصول للشراء والبيع إلى جانب الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة.

وتشمل قائمة فئات الأصول الصناديق المشتركة والسندات والأقراص المدمجة والخيارات وأسهم الاكتتاب العام والفوركس والسلع والأسهم النقدية وعقود البيتكوين الآجلة، وتتطلب القدرة على تداول بعض هذه الأوراق المالية موافقة المتداولين المتقدمين.

تشتهر "تي دي أميريتريد" بمجموعة واسعة من الخيارات التعليمية للمستثمرين، وهناك ورش عمل وبث عبر الإنترنت ودورات تدريبية ومقاطع فيديو ومجلات وأحداث حية.

المبتدئون الذين يحاولون معرفة المزيد عن الاستثمار أو التداول لا يحتاجون إلى مزيد من البحث، وللمتداولين الأكثر تقدما هناك أدوات بحث وفحص.

"روبن هود" هي أحدث منصة تداول للأسهم في هذه القائمة، تأسست الشركة عام 2013، وأحدثت اضطرابا في هيكل الرسوم لمعظم شركات السمسرة والمنصات.

أطلقت روبن هود تطبيقها في عام 2015، وقدمت صفر عمولات وتداولات مجانية وبدون حد أدنى للحساب.

ونتيجة لذلك، أصبحت المنصة مشهورة جدا بين جيل الألفية. وبحسب ما ورد، تحتوي المنصة على أكثر من 22 مليون حساب بمتوسط ​​عمر في الثلاثينيات.

كما ذكر أعلاه، روبن هود ليست لديها عمولات ولا يوجد حد أدنى للحساب، ولا توجد أيضا رسوم سنوية أو رسوم عدم النشاط، وإلى جانب الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة تقدم المنصة خيارات وعملات مشفرة.

الميزة الأخرى هي أن "روبن هود" تسمح للمستثمرين بشراء أسهم كسور، وتكون هذه النقطة مفيدة عند شراء الأسهم ذات السعر المرتفع للسهم على سبيل المثال أمازون، والميزة الرئيسية لهذه المنصة هي الأسلوب البسيط والمباشر.

لا تقدم روبن هود الصناديق المشتركة أو السندات أو العملات الأجنبية أو العقود الآجلة، ومع ذلك فإن الخيارات كافية لمعظم المستثمرين الجدد، ومن المرجح أن ينتقل المتداولون الأكثر تقدما إلى منصة أخرى.

هناك عدد قليل من أدوات البحث والفحص المتاحة، وعلى الرغم من ذلك يمكن للمستخدمين الذين يدفعون مقابل خدمة "روبن هود غولد" (Robin hood Gold) المتميزة عرض بيانات السوق والوصول إلى التقارير البحثية من موقع "مورننغ ستار" (Morningstar).