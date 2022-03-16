أفضل 9 منصات إعلانية رقمية للشركات الناشئة

أصبحت المنصات الإعلانية ضرورة حتمية للترويج عن منتج أو خدمة ما مهما كان حجمها، حيث تُصنف الإعلانات عبر الإنترنت كأكثر الأنواع شيوعًا، والتي تمكن المرء من استهداف عدد كبير من الجماهير ومواكبة العديد من الفرص.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع "ستارت آب تالكي" (startuptalky) الهندي قالت الكاتبة بحورانية هدى حفظ الرحمن إن هناك العديد من المنصات المختلفة المتاحة التي يمكن الإعلان من خلالها، وفيما يلي أفضل 9 منصات إعلانية لأي شركة ناشئة.

1. غوغل (Google)

يُعتبر "غوغل" أحد أكثر محركات البحث شيوعًا ونظامًا أساسيًّا معروفًا يستخدمه غالبية الناس، حيث تُعد إعلانات غوغل -التي عُرفت سابقًا باسم "غوغل أدوردز" (Google AdWords) النظام الأساسي الإعلاني الذي تم اختراعه بقصد الترويج المدفوع، والذي يعمل استنادًا إلى مزاد الكلمات الرئيسية وفقًا لنموذج الدفع بالنقرة.

تكلفة إعلانات"غوغل": متوسط تكلفة النقرة بين دولار ودولارين.

الإيجابيات:

منصة احترافية سهلة تساعد على الترويج للأعمال، وبيع المنتج، وزيادة حركة المرور إلى موقع الويب.

تتوفر إعلاناته بأشكال متعددة مثل الصور ومقاطع الفيديو. وتتوافق مع أجهزة الجوّال وأجهزة الحاسوب المكتبية. وتوفر إعلاناته حزمًا متعددة للمستخدمين للاختيار من بينها، حيث لا تمثل الميزانية عائقا للتمتع بالخدمة.

السلبيات

يتطلب وجود محترفين ومعرفة إضافية من أجل الاستخدام السليم لبرنامج إعلاناته وأدواته. إعلانات غوغل تستغرق وقتا طويلا من أجل الحفاظ على الإعلان وتقييمه.

2. بينغ (Bing)

تُعد إعلانات بينغ من خدمات الإعلانات المدفوعة التي تقدمها مايكروسوفت، والتي يُشار إليها أيضا باسم "إعلانات مايكروسوفت" (Microsoft Advertising)، وتعتبر مصدرًا رائعًا آخر للترويج لخدمة أو منتج ما، وهي تتشابه مع برنامج إعلانات "غوغل" نظرًا لعملها بنموذج الدفع بالنقرة وتصنيف الكلمات الرئيسية، ويمكن عرض إعلانات "بينغ" على منصات متعددة مثل محركات البحث "بينغ" و"ياهو".

تكلفة إعلانات بينع:

متوسط تكلفة النقرة 1.24 دولار.

الإيجابيات

أثناء استخدامها، يمكن للمرء التحكم بشكل أفضل في الكلمات الرئيسية للبحث بسبب قيود محركات البحث المتوافقة. ويمكن أن يكون بينغ بديلًا رائعًا لاستبدال إعلانات غوغل بسبب أوجه التشابه بينهما، أو يمكن استخدام كليهما في وقت واحد للحصول على نتائج أفضل.

السلبيات

يمكن للمرء أن يعطي إعلانات لمحركات البحث مثل ياهو وبينغ فحسب، وهو ما يجعل الوصول الإجمالي أقل والذي ينتج عنه فقدان العملاء بسبب النطاق المحدود.

3. بينتريست (Pinterest)

تتيح المنصة المتخصصة "بينتريست" لمستخدميها إنشاء مجموعاتهم المخصصة التي تحتوي على العديد من المنشورات المشتركة، وهو ما يجعلها خيارًا جيدًا للإعلانات المدفوعة، وتستخدم "بينتريست" أسلوب ما يعرف بـ"الدبابيس" (pins)، حيث يحتاج المرء إلى شراء الدبابيس أو تعيين ميزانية خاصة لعرض الإعلانات.

تكلفة إعلانات بينتريست: من دولارين إلى 5 دولارات لكل ألف ظهور.

الإيجابيات

يتم إعطاء "بينتريست" اسم أداة الاكتشاف المرئي، حيث يمكن أن يصل الترويج لنشاط تجاري هناك بسهولة إلى الجماهير المستهدفة دون الكثير من العوائق.

السلبيات

لا تشارك "بينتريست" جميع فئات المستخدمين، بل تقتصر مشاركتها على فئات معينة، وهو ما لا يُعدُّ جيدًا لكل الأعمال.

4. "يوتيوب" (YouTube)

تُوفر منصة "يوتيوب" التي تُستخدم بشكل شائع في الحياة اليومية أيضا إمكانية عرض الإعلانات على نظامها الأساسي.

وتُعد طريقة فعالة أخرى للترويج لشركة ناشئة، وعادة ما تكون الإعلانات على يوتيوب في شكل مقاطع فيديو قياسية، يتعين على المعلنين الدفع عندما يتفاعل أي مستخدم معها.

تكلفة إعلانات يوتيوب: متوسط تكلفة المشاهدة أو الإجراء من 10 سنتات أميركية إلى 30 سنتا.

الإيجابيات

فعالة من حيث التكلفة وتسمح بالوصول إلى العديد من الجماهير بسرعة مع ضمان استجابات أسرع.

السلبيات

لا توجد سيطرة مناسبة على الإعلانات الموضوعة على موقع يوتيوب، حيث لا يستطيع المعلنون تحديد مقاطع الفيديو التي ستظهر إعلاناتهم عليها، وهو ما يعيق عملية استهداف الجمهور المطلوب.

5. "لينكد إن"(LinkedIn)

يُعتبر موقع "لينكد إن" من أكبر الشبكات المهنية في العالم التي يمكن استخدامها في العديد من الوظائف المهنية مثل العثور على وظيفة، والحصول على تدريب، والتواصل مع محترفين في مختلف المجالات، وتُعد إعلانات "لينكد إن" التي تعمل بشكل يشبه نمط إعلانات غوغل وبينغ، طريقة أخرى فعالة من حيث التكلفة للإعلان والترويج.

تكلفة إعلانات "لينكد إن": متوسط تكلفة النقرة 5.58 دولارات.

الإيجابيات

نظرًا لأنها منصة متخصصة للمحترفين، يمكن استهداف الإعلانات التي يتم إنشاؤها على "لينكد إن" بشكل مباشر للمحترفين.

إنشاء إعلان "لينكد إن" موفر للوقت وسهل التنفيذ.

السلبيات

لا توجد لدى "لينكد إن" خدمة تخصيص مناسبة متاحة للمستخدمين.

6. فيسبوك (Facebook)

لا تقتصر وسائل التواصل الاجتماعي على كونها منصات للتواصل فحسب، بل تطورت لتصبح مصدرًا رائعًا للإعلان، ومن بينها "فيسبوك" الذي يتيح لمستخدميه إمكانية إعطاء إعلانات مدفوعة تكون في شكل منشورات ترويجية أو لافتة إعلانية، ويستخدم "فيسبوك" خوارزمية درجة الأهمية لمشاركة أي إعلانات.

تكلفة إعلانات فيسبوك: متوسط 97 سنتا لكل نقرة، و7 دولارات لكل ألف ظهور.

الإيجابيات

يوفر خدمة تخصيص جيدة بأدوات أفضل، ومن السهل التعامل مع طريقة عمل إعلاناته.

السلبيات

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخصص فقط لجمهور محدود، وليست لديهم مجموعة واسعة من الجماهير مثل المنصات الأخرى المتاحة. ويمكن أن يتكرر عرض الإعلان على نفس الجمهور دون تحقيق أي فائدة.

7. تويتر (Twitter)

بغض النظر عن كونه مجرد وسيلة للتواصل الاجتماعي، يمكن استخدام تويتر كطريقة للإعلان عن شركة ناشئة، عن طريق خدمة إعلانات مدفوعة يتم تمكينها بواسطة المستخدمين الذين يرغبون في الترويج لشيء ما، والتي تعمل على نموذج الكلمات الرئيسية.

تكلفة إعلانات تويتر: متوسط 50 سنتا إلى دولارين.

الإيجابيات

لا يطلب تويتر الدفع إلى حين إكمال الهدف المحدد. ويكون استهداف الكلمات الرئيسية موجهًا بشكل أفضل في تويتر نظرًا لمحتواه المليء بالتغريدات والرسائل الكلامية.

السلبيات

لا يقدم تويتر تقارير مفصلة للحملات الإعلانية. وهناك فرص لتخطي التغريدة المعلن عنها من قبل المستخدمين بسبب عدد الخلاصات المتاحة.

8. كورا (Quora)

"كورا" هي عبارة عن منصة أسئلة وأجوبة تُستخدم لاكتساب المعرفة ومشاركتها، ولكنها في الوقت الحاضر تجاوزت حدود شكلها الأساسي لتصبح منصة تستخدم يوميًّا يبحث فيها الناس عن أشياء جديدة، وحلول، وخيارات من خلال استخدام خاصية الإعلان المدفوع، ويتم إنشاء إعلانات "كورا" من قبل المستخدم نفسه. ومع ذلك، فإن النموذج الذي يعملون عليه مشابه لنموذج غوغل الخاص بالكلمات الرئيسية.

إعلانات كورا: متوسط تكلفة النقرة من 25 سنتا إلى دولار.

الإيجابيات

يقدم أهدافًا سلوكية للعملاء بشكل مباشر، ويخلق وعيًا بين العملاء بسهولة.

السلبيات

لا توجد سلبيات واضحة.

9. إنستغرام (Instagram)

تسهم منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" في السماح لمستخدميها بمواكبة الاتجاهات مثل "فيسبوك" و"تويتر" حيث تحتوي على أنواع مختلفة من الجماهير الذين يمكن للشركات الناشئة استهدافهم. وتسمح إنستغرام لمستخدميها بالمزايدة على الإعلان ثم عرض المحتوى المدعوم للفائز، كما تعمل بشكل مشابه لـ"فيسبوك"، ولكن مع نطاق ضئيل.

تكلفة إعلانات إنستغرام: متوسط 20 سنتا إلى دولارين للكلفة بالنقرة، و6 دولارات لكل ألف ظهور.

الإيجابيات

يوجد جمهور مستهدف يجعلك متقدمًا على الآخرين فيما يتعلق بالترويج لعلامة تجارية أو شركة ناشئة. وهناك العديد من الميزات المتقدمة المتاحة للاستخدام.

السلبيات

تميل إعلانات "إنستغرام" نحو مستخدمي تطبيقات الهاتف المحمول أكثر من مستخدمي الحاسوب.