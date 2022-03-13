ماذا تعرف عن وظيفة مدير تطوير الأعمال بالشركات؟ إليك مهامه وأدواته

يشيرُ مفهوم تطوير الأعمال إلى الإجراءات التي تشمل المبادرات والخطط والمفاهيم، المصمّمة لجعل الأعمال التجارية أكثر كفاءةً.

إنها عمليّةُ اتخاذ قرارات إستراتيجية لتسريع توسّع الأعمال وتوليد المزيد من الإيرادات، وزيادة الأرباح إلى الحدّ الأقصى من خلال عقد شراكات إستراتيجية.

وفي هذا التقرير، تطرّق موقع "ستارت أب تالكي"(startuptalky) إلى كل ما يتعلق بمدير تطوير الأعمال.

من هو؟

مدير تطوير الأعمال مسؤول عن وضع خطة تطويريّة تتمحور حول تحقيق المنافع الماليّة وإرضاء العملاء. ويمكن أن يؤدي أدوارا متنوعة في نفس الوقت، ويتطلع فريق تطوير الأعمال بالشركة دائمًا إلى إيجاد سبل لجني المال.

تُنفذ مختلف أنشطة تطوير الأعمال في أقسام متنوعة بما فيها التسويق والمبيعات والإدارة إلى جانب إدارة التوريد والمنتجات، وتشمل إقامة علاقات عبر شبكات العمل والتفاوض بشأن الشراكات، بالإضافة إلى وضع إستراتيجيات وعلاقات تعاون هدفها توفير التكلفة.

تعمل مختلف الأقسام وفقًا لأهداف تطوير العمل، كما يتم تنفيذ المهام داخليًا أو بالاستعانة بأحد الخبراء في مجال تطوير الأعمال.

أدوار ومسؤوليات

على مدير تطوير الأعمال أداء الواجبات والمسؤوليات الأساسيّة المطلوبة منه، وتحقيق الأهداف طويلة وقصيرة الأمد على حد سواء.

وفيما يلي، المهام الرئيسيّة:

تحديد مندوبي المبيعات ذوي القدرات المناسبة لزيادة المبيعات.

تدريب فريق المبيعات والإشراف عليه بغرض تحسين الأداء.

وضع خطط عمل ومبيعات فعّالة لتحقيق أهداف المبيعات.

تنفيذ دورات وبرامج تحسّن من قدرات الموظفين ومعالجة الإشكالات الناشئة في العمل.

التحقق من إدارة الموارد وفق شروط الميزانية لتنفيذ خطة العمل.

دراسة احتياجات العملاء وظروف السوق التنافسية، مما يساعد على تحسين إعداد خطط المبيعات وتنفيذها.

إقامة علاقات وطيدة مع العملاء والحفاظ عليها عند الإتيان بأفكار تجاريّة جديدة.

تعزيز إستراتيجيات التسويق لرفع الوعي حول المنتج الذي تقدمه الشركة عبر التنسيق مع قسم التسويق.

التحقق من حداثة المعلومات التي يتم تداولها حول العمل ومشاركتها مع فريق الاتصالات بالمؤسسة وموظفي المبيعات والإدارة والعملاء.

وفيما يلي الإستراتيجيات الأكثر فعاليّة لتطوير الأعمال:

اعرف المنافسين

فهم المنافسين إستراتيجيّة أساسيّة لتطوير العمل. ولابدّ من تقييم الخدمات التي يقدمها المنافسون وتحليل العوامل التي تضمن تميّز الشركة.

اغتنم الفرص الصحيحة

من الضروري تحديد العملاء المحتملين للعمل معهم، والبحث عن شراكات فعّالة قبل توقيع أي عقد.

الاهتمام بالموقع الإلكتروني

يكتسي تصميم الموقع الإلكتروني أهميّة كبيرة لأن معظم العملاء يتصفحون هذه المواقع قبل اتخاذ أي قرار. ومن الضروري إضافة مقاطع الفيديو والمزايا الجديدة الأخرى ليكون الخيار المفضّل للعملاء المحتملين.

صقل مهارة الإصغاء

يُعد الإصغاء وسيلة مثلى لتطوير الأعمال، ويمكن استعمال هذه المهارة لتنمية الأعمال التجارية. يتمثّل دور مدير الأعمال في معرفة وجهة نظر العميل والقضايا أو المشاكل المطروحة بالإضافة لنوع العمل المنجز.

تابع التعليقات المنشورة

في أيامنا هذه، يتصفح العملاء التعليقات المنشورة على الإنترنت ليحددوا ما إذا كانوا سيقومون بأعمال تجاريّة مع شركة معينة أم لا.

لذلك، ينبغي أن تُفعِّل خيار إشعارات غوغل لتتابع التعليقات على الإنترنت حول الخدمات التي تقدمها الشركة.

التركيز على متطلبات العميل

من المهم معرفة ما يريده العميل بدلاً من الاكتفاء بعرض خدماتك، مع ضرورة الإصغاء لمخاوفه والتحقُّق من تعديل الخدمات بما يناسب احتياجاته.

إدارة الوقت

تعد واحدة من أهم القدرات الأساسيّة التي يجب أن يتمتع بها كل رائد أعمال ناجح، وهي تقتضي ترتيب المهام حسب الأولوية.

تقديم خدمات ذات جودة عالية

حين تبدأ العمل مع العملاء، فلا بدَّ من تقديم خدمات ذات جودة عالية تحقِّق رضاهم. يجب تحديد موعد نهائي دقيق للعميل واحترامه لضمان الوصول إلى فرص أعمال جديدة بعد إتمام تلك المهمة.

الابتكار

إن تقديم منتج أو خدمة مميّزة للعملاء سيضمن وفاءهم لعلامتك التجارية.

حضور الفعاليات الخاصة بالأعمال

من الضروري التأكُّد من الحفاظ على شبكة العمل، فالبقاء في مكتب والعمل على الخطط لوحدها لا يكفي، بل ينبغي حضور اجتماعات الأعمال المختلفة التي تُسهم في بناء شبكة علاقات.

قائمة بأدوات تطوير الأعمال

فيما يلي بضع أدوات يستخدمها المسؤولون التنفيذيون في مجال تطوير الأعمال:

"سيم رش" (SEMrush)

إن كنت تبحث عن مؤسسات تعمل معها، ستساعدك "سيم رش" في تحديد الفرص التجارية الأكثر ربحًا. وهذه الأداة عبارة عن منصة على الإنترنت تقدم اشتراكات لبرمجيات تحليل التسويق.

"إيه ويبر" (AWeber)

يحتاج كل فريق تطوير أعمال إلى أداة فعالة لإدارة البريد الإلكتروني. وهي مفيدة في التسويق ويمكنها توجيه رسائل لحملات إلكترونية مختلفة.

"إنستا بيج" (InstaPage)

عبارة عن برمجية أعمال عبر الإنترنت وتُستخدم أداة في تصميم وتخصيص الصفحات. وهي تتيح ميزة معرفة من هم المستخدمون الذين يزورون الصفحة.

"فايفر" (Fiverr)

أداة لتكليف الآخرين بمهام معينة، تسمح بالتركيز على العمل المهم من خلال تفويض المهام المتكررة إلى أشخاص آخرين، كما تساعدنا على توفير الوقت.

"كانفا" (Canva)

منصة رائعة للتصميم الغرافيكي تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات، بالإضافة إلى صور الوسائط الاجتماعية والمستندات والعروض التقديمية وغيرها من الوسائط المرئية.

لينكد إن (LinkedIn)

شبكة علاقات عمل تركز على التوظيف وتضم حوالي 706 ملايين عضو من 150 دولة. تُستخدم لتسهيل التواصل المهني والاجتماعي والوظيفي. يقوم أصحاب العمل بنشر عروض الشغل لتحديد المرشحين، بينما يستطيع الباحثون عمل نشر سيرهم الذاتية.