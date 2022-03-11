كيف تجذب العملاء للموقع الإلكتروني لشركتك الناشئة؟

حتى تحصل على عدد أكبر من الزيارات، يجب أن تنشئ حسابات لشركتك في منصات التواصل المختلفة المناسبة للفئات المستهدفة لديك.

الرغبة في الانتشار عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لا تقتصر على المدونين والكتاب فحسب، بل تحتاج الشركات أيضا إلى محتوى عالي الجودة لتحقيق أهدافها التجارية، ليس فقط سعيا وراء الترتيب الجيد، بل أيضا لتقديم تجربة جيدة للمستخدم. وتبقى كلمة السر هنا في جودة المحتوى التي تجذب العميل المحتمل لشراء منتجك.

المحتوى عالي الجودة لا يجذب العميل لاستكشاف منتجك فقط، بل يشكل نوعا من الولاء لشركتك، ومن ثم تتكرر زيارة العميل، ويجذب عملاء جددا.

وفي تقرير لموقع "ستارتاب توكي" (startuptalky) قدم الكاتب بارناس غوش مجموعة من النصائح للمساعدة في إنشاء محتوى عالي الجودة لزيادة ترتيب موقع شركتك عبر الإنترنت وزيادة أعداد الزائرين.

إجراء بحث عميق

قم بإجراء بحث عميق قبل كتابة محتوى الموقع الإلكتروني لشركتك الناشئة، وفي الوقت نفسه عليك متابعة ما يكتبه المنافسون في مواقعهم، واحرص على تجنب أخطائهم.

وحتى تحصل على عدد أكبر من الزيارات، يجب أن تنشئ حسابات لشركتك عبر منصات التواصل المختلفة المناسبة للفئات المستهدفة لديك. واتبع المؤثرين أو المدونين في مجال تخصصك، واستلهم تجاربهم.

كلمات البحث

استخدم الأدوات المناسبة للتعرف على كلمات البحث الشائعة التي يرغب الجمهور في معرفة المزيد عنها، ثم قم ببناء وتحسين المحتوى الخاص بك وفقا لتلك الكلمات بما يتناسب مع أهدافك ونوع منتجاتك أو الخدمات التي تقدمها، وسيساعدك ذلك على جلب القدر المثالي من حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك.

طول المقال

قد تكون لديك كثير من المعلومات التي ترغب في إبرازها، لكن المؤكد أن الجمهور إن لم يجد ضالته سريعا في ما تقدمه سينصرف عنك سريعا؛ لذلك عليك أن تجعل المحتوى قصيرا قدر الإمكان، وهذا لا يعني أنه يجب عليك إزالة الأسطر المهمة.

قم بتضمين كل ما تعتقد أنه مهم وما يعتقد جمهورك أنه مهم، والحد الأدنى لعدد الكلمات التي يجب تضمينها هو 450 كلمة لكل منشور، ولا يحب الجميع قراءة المحتوى الطويل، فاجعله لطيفا وقصيرا وبسيطا.

تنسيق النص

يعني تنسيق النص إضفاء المزيد من الجمال على مظهره، ويمكنك جعل الكلمات المهمة عريضة الخط أو مائلة للتركيز عليها. إذا كنت تعتقد أنك كتبت فقرة رائعة لا يستطيع أحد التفكير فيها، فما عليك سوى إبراز الفقرة بأكملها. وإذا لزم الأمر يمكنك أيضا تغيير الألوان أو زيادة حجم النصوص.

عناوين جاذبة

العنوان أول ما يراه الزائر، ويعد موظف التسويق الصامت لموقعك؛ لذلك اجعل عنوان المحتوى جذابا، ويجب أن يعالج المشكلة إلى جانب الأمل في الحل.

ومع ذلك، يجب أن تختار عنوانا قصيرا؛ فالعناوين الطويلة ليست جذابة على الإطلاق. تقول بعض الأبحاث إنه يجب تضمين الأرقام في العناوين.

تجنب الحشو

يقوم الناس بزيارة أي موقع لهدف معين، وإذا كان الموقع مليئا بتفاصيل غير ضرورية فسيؤدي ذلك إلى إضاعة الوقت، ولن تزور هذا الموقع مرة أخرى؛ لذلك تأكد من عدم الإفراط في حشو المحتوى الخاص بك بمعلومات غير مطلوبة، وقل ما تريده مباشرة وقدّم حلا للمشكلة.

الصور

تساعدك الصور ومقاطع الفيديو في وصف المحتوى الخاص بك، ويمكن للأشخاص الارتباط بالمحتوى الخاص بك بشكل أقوى عندما تكون هناك صورة مناسبة له، والمقالة من دون أي صورة تبدو فارغة ومملة إلى حد كبير، وتذكر أن الصورة يجب أن تكون ذات صلة بموضوعك.

الروابط

إذا كنت مدونا ولديك بعض الخبرة، فيجب أن تعرف بالفعل مدى أهمية الروابط الداخلية والخارجية لموقعك الإلكتروني. والروابط الداخلية تتعلق بصفحات خاصة داخل موقعك على الويب، لكن الروابط الخارجية تشير إلى مواقع أخرى.

توفير القيمة

أكثر ما يهم هو جودة المحتوى، إنها القيمة التي تعطيها لقرائك؛ لذلك حاول إضافة محتوى قيم وأصلي خاص بك.

تحقيق الجماهيرية

تعتمد شعبية المحتوى الخاص بك على جودته، فكن على دراية بما يريده جمهورك في المحتوى الخاص بك، فهذه الطريقة هي التي ستمكنك من إدراك ما يحتاجه الموقع لتحسينه، والذي سيساعدك في المقابل على جذب المزيد من الزيارات إلى موقعك الإلكتروني.