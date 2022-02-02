للمبتدئين.. تعرف على أفضل 5 تطبيقات عالمية للاستثمار

هناك العديد من التطبيقات والمنصات العالمية للمستثمرين، يتميز كل تطبيق عن الآخر ببعض الخصائص، مثل العمولة الأقل وسهولة الاستخدام أو منتجات استثمارية أفضل.

نشر موقع "بزنس إنسايدر"(Businessinsider) تقريرا يشرح فيه أهم 5 تطبيقات للمبتدئين في عالم الاستثمار. وأكد أن هذه التطبيقات تقدم رسومًا منخفضة وإمكانية الوصول إلى أنواع حسابات ومنتجات استثمارية متنوعة.

يجب على المستثمر في البداية أن يختار التطبيق الذي يتناسب مع أسلوبه الاستثماري وأن يراجع الفيديوهات التعليمية جيدا، ويتأكد من أن التطبيق لديه خدمة عملاء قوية ويحقق أهدافه الاستثمارية.

1. منصة "صوفي" (SoFi)

يعد تطبيق "صوفي" من أسهل التطبيقات استخداما. يمكنك بدء الاستثمار بدولار واحد فقط، ولا توجد عمولات على الصفقات ولا رسوم للحساب فهو مجاني للاستخدام.

يقوم التطبيق باختيار جميع استثماراتك وإدارتها من أجلك، يتضمن التطبيق الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة المدرجة حسب الفئة، مما يسهل تصفح فرص الاستثمار المحتملة.

لا يحتوي التطبيق على أبحاث الاستثمار الأكثر تعمقًا، ولكن هناك ما يكفي لبدء وتوجيه بحثك خارج التطبيق. بالإضافة إلى تداول العملات المشفرة (للبتكوين والإيثيريوم والدوجكوين وأكثر من 27 عملة أخرى)، يمكنك أيضًا الوصول إلى مقالات التعليم الاستثماري من داخل التطبيق.

كمكافأة إضافية خارج التطبيق، يقدم "صوفي" جلسات تخطيط مالي مجانية لجميع الأعضاء.

إذا كنت مبتدئًا وتريد المساعدة في وضع إستراتيجية استثمار، فإن هذا التطبيق يعد المكان المثالي لك.

غالبًا ما يكون أداء المبتدئين جيدًا مع منصات الاستثمار البسيطة والمباشرة.

تقدم منصة "ألي إنفست" تطبيقا ممتازا للهاتف المحمول. يمكنك تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة دون عمولات، ستدفع رسوم عمولة بقيمة 9.95 دولارات إذا أردت الاستثمار في صفقات الصناديق المشتركة. لا توجد رسوم متكررة أو متطلبات للحد الأدنى للرصيد.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التطبيق على مستشار آلي يستطيع إنشاء محفظة مخصصة من صناديق الاستثمار المتداولة لك.

ستحتاج فقط إلى 100 دولار كحد أدنى للبدء، ولن تدفع أي رسوم استشارية. باختصار يحتوي التطبيق على كل شيء قد يحتاجه المستثمرون المبتدئون.

3 ."تي دي أميريتريد" (TD Ameritrade)

إذا كنت جديدًا في الأسواق وتخطط للدخول في تداول نشط، فإن هذا التطبيق مكان جيد للبدء.

لا يتقاضى أي عمولات على تداولات الأسهم، وتستطيع إنشاء حسابات متعددة تتوافق مع أنماطك وأهدافك الاستثمارية المختلفة.

إذا زادت خبرتك الاستثمارية يتم ترشيحك لمنصة أخرى "ثينك أور سويم" (Thinkorswim)، وهي منصة التداول النشطة الأولى. لديها الكثير من الميزات المفيدة للمتداولين النشطين، وهناك ميزة الدردشة مع خبير في التداول.

عندما تكون مبتدئًا في سوق الأوراق المالية، قد تشعر بالخوف من البحث واختيار الأسهم والاستثمارات الأخرى بنفسك.

يجمع هذا التطبيق بين ميزات الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر مع ميزات الوساطة التقليدية، وهذا يجعل تطبيق الاستثمار مثاليًا للمبتدئين الذين يشقون طريقهم في الأسواق.

يمكنك التعلم من محافظ الخبراء الآخرين من خلال متابعة منشوراتهم، كما يمكنك إنشاء محادثات جماعية مع مستخدمين آخرين والمشاركة في محادثات الاستثمار المباشر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستثمار في العديد من العملات المشفرة، بما في ذلك البتكوين والدوجكوين والإيثريوم.

يعد هذا التطبيق جيدا للمستثمرين الجدد أو حتى المستثمرين المتمرسين الذين يتطلعون إلى تحسين إستراتيجيتهم الاستثمارية.

5 ."روبن هود" (Robinhood)

يمتلك هذا التطبيق شركة رائدة في نموذج السمسرة من دون عمولة.

هو خيار قوي للمبتدئين، حيث يمكنهم الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والخيارات من دون عمولات. سيتمكن مستثمرو الأسهم النموذجية و"صناديق الاستثمار المتداولة" (ETF) من استخدام "روبن هود" دون أي تكاليف على الإطلاق.

يمكنك أن تنشئ حسابا مميزا بمزيد من الخصائص مقابل رسوم شهرية تبدأ من 5 دولارات.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم هذه المنصة تداولًا للعملات المشفرة دون عمولة للعديد من الأصول الرقمية، ومن بين هذه العملات البتكوين والإيثريوم والدوجكوين واللايتكوين.