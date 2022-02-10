قيمة شركتها 550 مليون دولار.. النجمة الأميركية جيسيكا ألبا تتحدث عن تجربتها من التمثيل لريادة الأعمال

بدأت جيسيكا ألبا التمثيل في سن 13 عاما، وبرزت في سن 19 في مسلسل الخيال العلمي التلفزيوني "دارك أنجل"(Dark Angel) وتحولت من هوليود لإطلاق "أونِست كومباني"(Honest Company) وهي شركة سلع منزلية غير سامة، في سن 29 عاما.

وسردت قصة تحولها من التمثيل لتكون رائدة أعمال في تقرير لموقع "سي إن بي سي" (CNBC) ضمن سلسلة لقاءات مع أبرز رواد الأعمال الناجحين، وتبلغ قيمة شركتها حاليا 550 مليون دولار.

تقول ألبا: الشهرة والنجاح مفهومان مختلفان تماما بين التمثيل وريادة الأعمال، عندما انتقلت إلى مجال ريادة الأعمال تساءل الكثير من الناس لماذا؟ وقليل منهم توقع هذا النجاح.

أنشأت شركة "أونست كومباني" بعد أن أصبحت أما، حيث أدركت أن العديد من منتجات الأطفال تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

"أونِست كومباني" لم تكن رحلة سهلة، فقد رفعت ضدها العديد من الدعاوى القضائية وحدثت تغييرات في القيادة، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة على مر السنين، لكن كلها تحديات تعلمت منها، ومضت قدما في الطريق الصحيح و"ننفق 2% من الإيرادات سنويا على البحث والتطوير واختبار الجودة لضمان تقديم منتجات آمنة وفعالة".

في مايو/أيار 2021، بعد أيام فقط من عيد ميلادها الـ 40، طرحت ألبا "أونست كومباني" للاكتتاب العام بسعر 16 دولارا للسهم، مما منح الشركة تقييما بقيمة 1.4 مليار دولار. واليوم، يتم تداول الأسهم بالقرب من 6 دولارات، وتقدر قيمة الشركة بنحو 550 مليون دولار.

وتقول ألبا إن بناء الشركات يذكرها كثيرا بتربية الأطفال فـ "عندما تعتقد أنك فهمت الأمر، يحدث شيء آخر مخالف تماما، فتقول لنفسك: لقد تعلمت شيئا جديدا لم أكن أعرفه من قبل وتكتشف أنك تتعلم كل يوم ثم كل أسبوع وكل عام، وهناك دائما ما تتعلمه".

وتضيف "يعتقد الكثيرون أنني أجلس في منصب مجلس الإدارة وأمثل الوجه العام للشركة، وهذا غير صحيح. لقد مارست الكثير من الضغط على نفسي على مر السنين، حتى حققت هذا" النجاح.

نشأت ألبا في عائلة أميركية مكسيكية تقليدية متواضعة جدا. وكانت أسرتها تخضع لسيطرة الذكور وتنتمي للطائفة الكاثوليكية.

تقول "كان لي فيديو في ديزني لاند عندما كان عمري 6 سنوات قلت فيه: أنا امرأة مستقلة لن أعتمد على رجل أبدا".

وتستطرد: بعد ذلك كانت حياتي كلها لأثبت صحة هذه الجملة، وربما كان ذلك هو القوة المحركة لي. في ريادة الأعمال يجب أن تنظر إلى أن الفشل بداية النجاح، ويجب أن تكون لديك الجرأة لتبدأ من القاع.

وتضيف "النجاح بالنسبة لي يعني أني لست مضطرة للعيش بمعاناة. وعندما تكون في وضع كل ما يهمك هو البقاء على قيد الحياة، فمن الصعب جدا أن يكون لديك تطلعات للحياة التي تحلم بها. والاستقرار المالي يمنحك جزءا كبيرا من القدرة على معرفة أنك ستكون على ما يرام في المستقبل".

وتختم رائدة الأعمال النصيحة التي تكررها لنفسها دائما: ليتني بدأتُ في وقت أبكر. ورائد الأعمال يجب أن يكون له رؤية كيف ستفيد شركته المجتمع، وما هي الرسالة التي تهتم بها الشركة لتساعد العالم على أن يكون (هناك) مكان أفضل للجميع. يجب أن تفهم نفسك، ولماذا تفعل ما تفعله، وكيف تعمل في العالم، يجب أن يكون عملك قادرا على أن يطلق كل إمكاناتك.