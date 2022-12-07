14 شركة ناشئة تجمع 406 ملايين دولار خلال الشهر الماضي

نجحت 14 شركة ناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جمع تمويل بأكثر من 406 ملايين دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واحتلت صناعة التكنولوجيا المالية المرتبة الأولى بين جولات التمويل. وجاءت في الصدارة شركة "بلينك"(Blnk) المصرية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، حيث استطاعت جمع تمويل يقدر بـ32 مليون دولار من الديون والأسهم.

وجمعت شركة التكنولوجيا المالية الإماراتية الناشئة "بيبل" (Pebble) 20 مليون دولار، وكذلك شركة "بركة" (BARAKA).

وجمعت شركة "كاشيو" (Cashew)، وهي شركة ناشئة أخرى في مجال التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة 10 ملايين دولار في جولة تمهيدية.

واستطاعت شركة "غرينتا" (Grinta)، وهي منصة لتسهيل تجارة الأدوية مدعومة بتقنية "فاين تك" (FinTech) في مصر، جمع 8 ملايين دولار في جولة أولية.

وفي مجال العقارات، جمعت شركة "سيلكهاوس" (silkhouse) لتكنولوجيا العقارات الإماراتية الناشئة 7.7 ملايين دولار في جولة تمويل أولي. كما استطاعت منصة الإنتاجية المعتمدة على البيانات في المملكة العربية السعودية "داتا ليكسينغ" (Data Lexing) جمع 3 ملايين دولار في جولة بذرية.

وجمعت منصة "ياسير" (Yassir) الجزائرية لخدمات النقل التشاركي وتوصيل الطعام والبقالة، والخدمات المصرفية؛ 150 مليون دولار في جولة التمويل الثانية. وجمعت منصة الألعاب "فينكس" (Fenix Games) الإماراتية المدعومة من بلوكتشين 150 مليون دولار من التمويل.

كما شهدت الشركات الناشئة في مجال التطبيقات نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جمعت شركة "كونيكس" (Connex) الناشئة في مجال الهندسة المعمارية في مصر 1.3 مليون دولار في جولة تمهيدية، وجمعت شركة "أوردر" (order) -وهي مزود حلول تقنية لأصحاب مشاريع المأكولات والمشروبات السعودية الناشئة- مليون دولار في تمويل أولي.

كما نجحت منصة الطلبات الاجتماعية السعودية "سلايد" في جمع 1.7 مليون دولار في جولة تمويل ما قبل التأسيس.

وجمعت "ريكت ستوديوز" (Rect Studios)، الشركة الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الألعاب، 1.5 مليون دولار من التمويل.

واستطاعت شركة "بروتيني" -وهي شركة ناشئة في مجال حلول تكنولوجيا الغذاء- جمع 600 ألف دولار في جولة تمويل تأسيسية.