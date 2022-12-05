شركة ناشئة مصرية تجمع تمويلا قدره 1.2 مليون دولار وتنقل مقرها الرئيسي إلى الرياض

جمعت منصة "سايد آب" (SIDEUP) التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية، ومقرها مصر، مبلغ مليون و200 ألف دولار في جولة تمويل تأسيسية من عدة شركات إقليمية.

أُسّست منصة "سايد آب" في عام 2019، وهي توفر لأصحاب الأعمال التجارية الإلكترونية بوابات الدفع، وتكاملا للشحن والتخزين والتنفيذ والاستشارات من خلال منصة واحدة وعبر واجهات برمجة التطبيقات.

سوف تستخدم منصة "سايد آب" استثمارها لمضاعفة وجودها في مصر، والتوسع في المملكة العربية السعودية، ونقل مقرها الرئيسي إلى الرياض.

وعُرفت منصة"سايد آب" سابقًا بالاسم "فو" (VOO)، إذ كانت تدير إحدى الأسواق اللوجستية المهمة في المنطقة.

وتأسست الشركة من أجل التصدّي للتحدّيات الماثلة أمام اقتصاد التجارة الإلكترونية عبر تمكين الشركات من الوصول إلى بوابات الدفع الرقمي، وتحقيق التكامل في عمليات الشحن والتخزين والتنفيذ والاستشارات من خلال منصة واحدة وعبر واجهات برمجة التطبيقات.

ويُتوقع أن ينمو قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 104 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2022. ويعزّز هذه التوقعات الشرائح الكبيرة من الشباب الملمّ بالتكنولوجيا والمعتمد عليها في جميع أنحاء المنطقة، إلا أن شركات التجارة الإلكترونية العاملة في أجزاء معينة بالمنطقة ما زالت تواجه تحدّيات تتعلّق بالنمو في مجالات المدفوعات والتوصيل.

تتيح منصة "سايد آب" لشركات التجارة الإلكترونية في 45 دولة توسعة أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة لمنتجاتها وخدماتها، كما يتمتع مقدمو الخدمات من شركاء "سايد آب" بفرص التعرّف على عملاء جدد وتنمية مصادر دخل جديدة.

وتجمع الشركةَ علاقات شراكة مع جهات بارزة في مجالاتها، مثل منصات التجارة الإلكترونية "زد" و"زميت" و"ويلت"، وخدمات الدفع الإلكتروني "بيتابس" و"كاوباي" و"باي موب"، ومقدمي الخدمات اللوجستية "أرامكس" و"جيه آند تي" و"إيمايل".

وتحقق منصة "سايد آب" تدفقًا نقديًّا تشغيليًّا إيجابيًّا يزيد على 500 ألف دولار من حجم البضائع الإجمالي شهريًّا، بمعدل نمو قدره 30% شهريًّا.