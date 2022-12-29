مليارديرات العالم الأكثر خسارة في 2022

تسبّبت الخسائر التي شهدتها الأسواق العالمية، خلال الأسابيع الماضية، في تراجع ثروات أغنى 10 مليارديرات في العالم، حيث فقدوا ما يقرب من تريليوني دولار -مجتمعين- في عام 2022، وفقًا لمجلة "فوربس".

وخسر أصحاب المليارات في الولايات المتحدة فقط 660 مليار دولار، تعادل ثلث القيمة الإجمالية عالميًا، وهو أعلى معدل في أي بلد وفقًا لإحصاءات "فوربس"، حيث انخفضت أسعار أسهم شركات التقنية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور الاقتصاد.

وأظهر مؤشر "بلومبيرغ للمليارديرات"، أن خسائر الأثرياء الخمسة الأكثر خسارة تمثّل 52% من إجمالي ثرواتهم المسجلة في بداية العام الحالي، والمقدّرة بنحو 813 مليار دولار.

وانخفض إجمالي ثروة الخمسة الأكبر خسارة منذ بداية العام إلى 388.3 مليار دولار حتى يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتصدَّر قائمة الأكثر خسارة الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية "تسلا" إيلون ماسك، بعد خسارة 132 مليار دولار منذ بداية العام، بما يعادل تراجعًا بـ48.7%.

ويحلَّ ماسك بالمرتبة الثانية لأغنى أثرياء العالم، بثروة تقدر حاليًا بـ139 مليار دولار.

وانخفض سعر سهم تسلا بنسبة 70% تقريبًا منذ بداية العام، وحتى إغلاق تعاملات أمس الأربعاء. ويدعو مستثمرو تسلا -منذ فترة طويلة- مجلس إدارتها لجعل ماسك يعيد التركيز على شركة السيارات الكهربائية.

وعلى الرغم من أن ماسك فقد مكانته "أغنى شخص في العالم هذا العام"؛ فإنه لا يزال أغنى شخص في الولايات المتحدة، حيث بلغ صافي ثروته ما يقرب من 139 مليار دولار بداية من 27 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وفقًا لـ "فوربس".

وخسر مؤسس أمازون جيف بيزوس 84.1 مليار دولار منذ بداية العام، جعلت ثروته تنخفض إلى 108 مليارات دولار، ليأتي في المرتبة الخامسة بقائمة أغنى الأثرياء.

وإليك مقدار خسارة 5 من أصحاب المليارات الأميركيين الآخرين في عام 2022.

1. جيف بيزوس- مؤسس ورئيس شركة أمازون.

خسائر 2022 المقدرة: 80 مليار دولار.

صافي الثروة: 106.8 مليار دولار في 27 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

2. مارك زوكربيرغ- المؤسس المشارك، لـ ميتا بلاتفورمز.

خسائر 2022 المقدرة: 78 مليار دولار.

صافي الثروة: 42.7 مليار دولار في 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

3. لاري بيدج- الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة غوغل.

خسائر 2022 المقدرة: – 40 مليار دولار.

صافي الثروة: 76.8 مليار دولار في 27 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

4. فيل نايت– رئيس شركة نايك.

خسائر 2022 المقدرة: 18.3 مليار دولار.

صافي الثروة: 45.2 مليار دولار في 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

5. ليونارد لودر- الرئيس الفخري لشركات إستي لودر.

خسائر 2022 المقدرة: 9.8 مليار دولار.

صافي الثروة: 22 مليار دولار في 27 ديسمبر/كانون الأول الحالي.