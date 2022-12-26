أفضل النصائح للاستثمار في عمر الثلاثين

العشرينيات من عمرك مخصصة لاختيار مسار الحياة والوظيفة، أما الثلاثينيات فمخصصة للاستقرار في المسار الذي اخترته والبدء في الاستعداد لمستقبلك.

ولذلك تعتبر الثلاثينيات من العمر سنا مثاليا لبدء الاستثمار، فأنت في سنوات كسبك الأولى، ومن الأرجح أن لديك أموالا حقيقية قادمة، ولكن لديك أيضا 3 أو 4 عقود حتى التقاعد، وهو وقت كبير لتنمو استثماراتك حتى لو اضطررت إلى تحمل فترة هبوط أو اثنتين في سوق تداول الأوراق المالية على سبيل المثال.

حدد الكاتب بيتر لازاروف مجموعة من النصائح -في تقرير بموقع "فوربس" (FORBES) الأميركي الخاص بشؤون الاستثمار- تمكنك من وضع إستراتيجية استثمار حكيمة في الثلاثينيات من العمر.

في ما يلي أفضل النصائح حول الاستثمار في الثلاثينيات من عمرك:

1. وضع خطة شاملة

لا يمكنك أن تبدأ رحلة الاستثمار الخاصة بك حتى تكون لديك خريطة طريق لتتبعها.

فكر مليا في أهدافك الاستثمارية، أين تريد أن ينتهي بك الأمر؟ وما مدى صعوبة العمل لتحقيق هذه الغاية؟ وما هي مواردك الشخصية: المالية والنفسية؟

تتألف خطة الاستثمار الجيدة من أهداف قابلة للتنفيذ ومحددة.

والقابلية للتنفيذ مهمة، لأنك إذا حددت لنفسك أهدافا نبيلة لكنها غير قابلة للتحقيق فأنت تعرض نفسك للفشل، وهذا الطعم المر سيجعل من الصعب تكرار المحاولة.

والأهداف المحددة مهمة، لأنه من الأسهل قياس تقدمك نحو أهداف محددة، فإذا كنت تحاول فقط "توفير الكثير من المال" فمن سيقول إذا ما كنت قد فشلت أو نجحت؟

2. احتضان المخاطر

عندما تستثمر في الثلاثينيات من عمرك فإن التقاعد سيكون على بعد عقود، ولديك الكثير من السنوات لتكتسب الفائدة أو تعوض أي زلات.

لذا، يجب ألا تخشى المخاطر الكبيرة الآن، فلا يزال لديك متسع من الوقت، إذا فاتتك فرصة استثمار كبير أو وقعت ضحية لتصحيح السوق فإنه يمكنك استيعاب هذه الخسائر بسهولة، بعد كل شيء تأتي العوائد الكبرى أيضا مع المخاطر الأعلى.

وإذا كان لديك قدر كبير من تحمل المخاطر يقترح الخبراء الماليون وضع أموالك في الاكتتابات العامة أو السندات ذات العائد المرتفع أو صناديق الاستثمار العقاري أو الأسواق الناشئة الأجنبية.





3. التنويع أمر جيد

أسهل طريقة لاتخاذ تدابير معقولة لحماية استثماراتك هي التأكد من أن لديك محفظة متنوعة، فإذا تم توزيع أموالك بين استثمارات مختلفة فأنت محصن ضد الصدمة المفاجئة في أحد الأسواق.

لنفترض أن كل أموالك في الأسهم، إذا تعرض سوق الأسهم لضربة كبيرة فستتراجع محفظتك، ولكن إذا تم توزيع أموالك بين الأسهم والسندات والعقارات والعملات المشفرة فإن صافي ثروتك سيتلقى ضربة أقل بكثير.

4. السيطرة على الديون الخاصة بك

يجب أن يكون سداد الديون أولوية عالية إلى حد ما في هذه المرحلة من رحلتك الاستثمارية، خاصة الديون عالية الفائدة مثل أرصدة بطاقات الائتمان، لأن الفائدة المترتبة على هذا الدين ستتراكم على مر السنين، وغالبا ستصل إلى نقطة ستدفع فيها أضعاف ديونك الأولية.

هناك العديد من الإستراتيجيات التي يستخدمها الناس لسداد ديونهم، لكن يتفق معظم الخبراء على أن الطريقة الأكثر منطقية للقيام بذلك هي التعامل مع الديون ذات الفائدة الأعلى، ثم الانتقال إلى التي تليها، وهكذا دواليك حتى تتحرر من الديون.

فقط، تأكد من تحقيق التوازن بين سداد الديون واستثمار أموالك.

5. وضع ميزانية والالتزام بها

بغض النظر عن المبلغ الذي تجنيه ستنفق أقل بكثير إذا وضعت ميزانية وتمسكت بها، وهناك عدد من التطبيقات المالية التي ستتابع إنفاقك وتوضح لك الأماكن التي تخسر فيها أكبر قدر من المال، ستقارن بعض هذه التطبيقات إنفاقك مع أقرانك وتظهر لك أين تنفق أكثر أو أقل بالنسبة إليهم.

في تقرير آخر حدد الكاتب كريستين هيرولد بموقع "إنفستد والت" (Invested Wallet) الأميركي مجموعة أخرى من النصائح للاستثمار في الـ30 من العمر، من ضمنها ما يلي:

6. بدء الادخار للتقاعد

يقترح الخبراء الماليون تخصيص 10 إلى 15% من دخلك خلال الثلاثينيات من العمر للتقاعد، إذ يحتاج المال بضعة عقود لتراكم الفائدة.

ومع وجود متسع في حسابك لمدة 3 عقود أو أكثر قبل أن تتقاعد فمن المحتمل أن تكون الاستثمارات التي تقوم بها الآن أهم الاستثمارات في حياتك.

7. الاعتماد بشدة على الأسهم الطويلة الأجل

على المدى الطويل بلغ متوسط ​​عائد الأسهم حوالي 10%، وهو أمر رائع، العيب الوحيد هو أن سوق الأسهم لا يمكن التنبؤ به، فسلوكه متقلب، مما يعني أنك ستضطر إلى تحمل بعض الحوادث إذا كنت ستواجهه على المدى الطويل.

إذا لم تكن لديك الرغبة في المخاطرة فلا يزال بإمكانك جني الأرباح من السوق الطويل الأجل عن طريق وضع الأموال في صناديق الاستثمار المتداولة أو الصناديق المشتركة.





8. التفكير في شراء منزل

كثير من الأشخاص في العشرينيات من العمر مستأجرون، وهذا أمر مفهوم، إذ يمنحك الإيجار المرونة والتنقل، ويمكن أن يكون أقل تكلفة على المدى القصير من الشراء.

لكن عندما تصل إلى الثلاثينيات من العمر يجب أن تفكر في شراء منزل باعتباره وسيلة لبناء الثروة، فمن الناحية التاريخية كانت العقارات استثمارا رائعا.

9. الاحتفاظ ببعض السيولة النقدية احتياطيا

كقاعدة عامة يجب أن تستثمر قدر المستطاع في الثلاثينيات من العمر، ولكن لأسباب عملية يجب أن تحتفظ بكمية جيدة من النقود في متناول اليد لتغطية نفقاتك، بالإضافة إلى أي حالات طارئة قد تظهر.

يقترح الخبراء الماليون الاحتفاظ بحوالي 50% من متوسط ​​نفقات الشهر في حساب جارٍ حتى تتمكن من التعامل مع أي نفقات، ويجب أيضا أن يكون لديك صندوق طوارئ من 3 إلى 6 أشهر من النفقات في حال فقدانك الوظيفة أو مواجهة أي تغيير مفاجئ آخر في الظروف.

لا تحتفظ بالكثير من النقد، حيث تتآكل قيمته مع التضخم، وقد تميل إلى الإنفاق باندفاع، خاصة إذا تعرضت استثماراتك لتراجع مفاجئ.

10. طلب المساعدة

تعتبر المشورة المهنية مهمة بشكل خاص إذا كنت قد بدأت للتو رحلة استثمارك، فبدلا من التعلم بالتجربة يمكنك الاستفادة من معرفة الخبير والتأكد من أنك تبدأ في الطريق الصحيح، إذ يمكن للمخططين الماليين وضع خطة شاملة للادخار والاستثمار من أجلك، وقد ثبت أن العمل مع مخطط يحسّن عائد الاستثمار، بعد كل شيء يمكن أن يفيدك اتخاذ قرارات الاستثمار الصحيحة في الثلاثينيات من العمر لعقود، في حين أن اتخاذ القرارات الخاطئة يمكن أن يعيقك لسنوات عديدة.

11. طلب الزيادات

عندما تدخل الثلاثينيات من عمرك فإنك تقترب من سنوات أرباحك الرئيسية، فكلما ربحت أكثر زادت قدرتك على الاستثمار، لذا افعل كل ما في وسعك لزيادة أرباحك المحتملة، لا تخجل من طلب زيادات في العمل أو تغيير الوظيفة إذا كان بإمكانك التفاوض على راتب أعلى.

وكما أن الثلاثينيات من عمرك هي سنوات كسبك الرئيسية فهذا أيضا أفضل وقت للاستثمار، حيث إن أموالك تحتاج عقودا لتنمو.