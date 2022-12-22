فرصة سوقية تصل إلى 800 مليار دولار..كيف تبدأ الاستثمار في عالم ميتافيرس؟

يبحث كثير من رواد الأعمال عن طرق لبناء وتسويق علاماتهم التجارية بأحدث الوسائل، بهدف الوصول إلى الجمهور المستهدف.

ويبدو أن المنافسة في العالم الافتراضي -الذي بات يُعرف بـ"ميتافيرس" (Metaverse) أصبحت طموحة للغاية، وباهظة في الوقت نفسه. ولكن الاقتصاديين يدركون جيدًا أن عالم ميتافيرس سيصبح خلال فترة وجيزة بيئة خصبة للاستثمار.

في مقال على موقع "فوربس" (Forbes) الأميركي، كتب فيكاس أغراوال -المؤسس المشارك في وكالة التصميم الإنفوغرافي "إنفوبراندز" (Infobrandz)- عما يُطلق عليه بناء العلامة التجارية على ميتافيرس.

يقول أغراوال -وهو خبير أيضًا في الاتصال المرئي- إن ميتافيرس يمكنه أخذ العلامة التجارية إلى واقع جديد تمامًا، وستكون التجارب الافتراضية الجديدة هي تذكرتك لتحقيق أهدافك في هذا العالم.

ويتوقّع محللو "بلومبيرغ إنتليجنس" (Bloomberg Intelligence) أن المنافسة عبر ميتافيرس قد تكون فرصة سوقية تصل قيمتها إلى 800 مليار دولار.

وحسب موقع فوربس، هناك 3 خطوات يمكنك فعلها لبناء علامتك التجارية (وإبرازها) في ميتافيرس.





تجارب تخطيط العلامة التجارية لشركة ميتافيرس

فرص العلامات التجارية في ميتافيرس ليست مقتصرة على العلامات ذات الأسماء الكبيرة، فمن الممكن للشركات الصغيرة، وصانعي المحتوى الفرديين بناء "بصمتهم" من خلال التخطيط لتجارب رقمية ثرية، وغامرة لجمهورهم.

تقول مؤسسة شركة "سيك" (Ceek) لتطوير تجارب الواقع الافتراضي الاجتماعية والواقع المعزّز ماري سبيو، إن ميتافيرس سيمكّن صانعي المحتوى من التواصل مع الجماهير بطريقة جديدة تمامًا.

فيمكنك -على سبيل المثال- في واقع ميتافيرسي افتراضي غامر، الانضمام إلى الأصدقاء والدخول في فيلم، والشعور باندفاع فريقك المفضل الذي يركض بواسطتك، وقضاء بعض الوقت عن قُرب مع فرقك المفضلة، والاستمتاع بالحفلات الموسيقية الحية والرياضة.

ومع وجود بعض الإبداع، فإن الفرص المتاحة للعلامات التجارية، بغض الطرف عن الحجم، لا حدود لها تقريبًا.

ويمكنك القيام بالعروض التقديمية والنشاطات في مساحة افتراضية، وإجراء مشاورات افتراضية -أيضًا- وجهًا لوجه، وأخذ دورات عبر الإنترنت إلى آفاق جديدة وافتراضية.

وإذا كنت تُجري مزادات عبر البث المباشر على فيسبوك، ففكر في مزادات ميتافيرس مع "إن إف تي" (NFTs) باستخدام العملات المشفّرة مدفوعات.

لا توجد قواعد عندما يتعلّق الأمر بالتجارب الافتراضية التي يمكن إنشاؤها. ولكن مع اقتراب الإطلاق العالمي لميتافيرس، أصبح الطيف بين أفكار العلامات التجارية الجيدة والسيئة أكثر وضوحًا.

انتظر وتحقّق من المنافسة

في هذه المرحلة، ومع الاتجاهات الناشئة المتعلّقة بالميتافيرس في كل زاوية، لا يزال من السابق لأوانه الالتزام بفكرة واحدة.

النبأ السار هو أن تبنّي ميتافيرس ليس من المفترض أن يكون سباقًا، على الأقل في مرحلة البداية.

بالطبع، يمكنك تصميم أفكار من العلامات التجارية الكبرى التي قطعت خطوات كبيرة بالفعل؛ مثل: "كوكاكولا" (Coca-Cola).





تعرّف على موقفك

قبل أن تضع نصب عينيك واقع ميتافيرس، من الأهمية بمكان أن تتعرّف على ما يلي.

ما أهداف العلامة التجارية الرئيسية للدخول في عالم ميتافيرس؟

كم من جمهورك سيقضي وقتًا فعليًا في ميتافيرس وإلى متى؟

ويمكن أن يكون للميتافيرس -أيضًا- تأثير داخلي كبير على الأعمال التجارية. ويمكن أن يساعدك في تقديم برامج تدريب أكثر جاذبية للموظفين، وتطوير موظفين يتألّقون بهُوية علامتك التجارية.

مع وجود ميتافيرس الذي يلوح في الأفق، فإن المفتاح هو أن تكون لديك رؤية للمستقبل دون أن تلغي الأهداف الحالية.

لا تزال التقارير تظهر أنه ليس كثير من الناس على دراية بالميتافيرس. على الرغم من هذا، فمن المؤكد أنه قادم.