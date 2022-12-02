أخطاء مالية تجنب ارتكابها في سن العشرين

من أجل مستقبل مالي مستقر، لا ترتكب هذه الأخطاء المالية في العشرينيات من عمرك.

عندما تكون في العشرينيات من العمر قد يكون اتخاذ قرارات مالية تندم عليها آخر شيء يخطر ببالك، لكن خيارات التمويل الشخصي التي تتخذها في هذه الفترة، وقبل بلوغك سن الثلاثين، قد تؤثر على حياتك المستقبلية طيلة عقود.

ولتفادي هذا المآل ينصح باجتناب 7 أخطاء شائعة في هذه المرحلة من العمر، حددها مقال نشر في موقع "إينفستد ووليت" (Invested Wallet) الأميركي المعروف والخاص بتعليم الاستثمار.

1- العيش على القروض

من السهل الحصول على أكبر قدر ممكن من القروض، لكن تقديم طلب للحصول على أموال أكثر مما تحتاج، حتى تتمكن من شراء سيارة على سبيل المثال أو العيش في منزل كبير، يعد فكرة سيئة في سن العشرين.

فبناءً على المبلغ الذي تقترضه، يمكنك قضاء ما يصل إلى ما بين 10 و25 عاما في سداد هذه القروض.

لذلك من الأفضل لك في هذه السن أن تبتعد تماما عن إنفاق أموال القروض من أجل الحصول على نمط حياة أفضل، وقم بدلا من ذلك بإيداع هذه الأموال في حساب مدخراتك.

2- تجاهل درجة الائتمان الخاصة بك

يمكن أن يؤدي تأخر سداد مدفوعات بطاقة الائتمان، لأكثر من 90 يوما، إلى إسقاط درجة الائتمان الخاصة بك، وهي الدرجة التي يراجعها الدائنون قبل تمديد الائتمان.

3- اختيار أصدقاء سيئين

قد يكون أفضل صديق لك ممتعًا للغاية ليوم واحد، لكن هل هو قادر على مساعدتك على تحقيق أهدافك المالية؟

وعلى سبيل المثال، إذا اخترت زميلًا في السكن مراوغا ومتهربا من سداد مستحقاته، فستدفع الثمن لاحقا من خلال درجة الائتمان الخاصة بك.

4- إهمال المدخرات الطارئة

عندما تقوم بجمع الأموال، في حساب توفير للطوارئ، يكون لديك أموال لتغطية إصلاحات السيارات والفواتير الطبية والتكاليف البيطرية وإصلاحات المنزل، وغيرها من النفقات غير المتوقعة التي قد تضطر إلى تحصيلها على بطاقات الائتمان.

ولتجنب دفع الفائدة على الديون المتراكمة في حالات الطوارئ، قم بتوفير ما لا يقل عن ألف دولار، ويفضل أن يكون المبلغ أكثر من ذلك حتى لا تمتد ديون بطاقات الائتمان إلى العقد المقبل من حياتك.

5- تمويل حياتك ببطاقات الائتمان

من المؤكد أن الخروج لتناول مشروب والعشاء كل ليلة مع الأصدقاء وشراء أثاث أنيق وقضاء إجازات متكررة والحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية، أمور قد تكون ممتعة، لكن إذا وضعت كل هذه الأشياء على حساب بطاقات الائتمان فستدفع مقابلها لاحقًا لا محالة.

عندما تعيش بما يتجاوز إمكانياتك عن طريق تمويل كل ما تريده ببطاقات الائتمان، يمكن أن ينتهي بك الأمر بالسقوط في فخ الديون وأسعار الفائدة المرتفعة التي ستتبعك إلى ما بعد العشرينات من العمر.

6- إغفال فرص صندوق التقاعد

يعد البدء في الادخار من أجل التقاعد في العشرينات من العمر أمرا ذكيا، لأن أمامك عقودا لبناء حساب تقاعد خاص بك.

مثلا، إذا ساهمت بمبلغ 5500 دولار سنويًا في حساب التقاعد وكسبت 7% سنويا، فسيكون لديك حوالي 31 ألف دولار بعد 5 سنوات، وإذا ادخرت نفس المبلغ لمدة 15 عامًا فستحصل على 138 ألف دولار. استمر في العمل لمدة 35 عامًا وستحصل على حوالي 760 ألف دولار.

7- التراخي في تحقيق الأهداف

إن تحديد الأهداف المالية في العشرينات من العمر يحفزك على تحويل الأحلام إلى حقيقة. حان الوقت إذن لبدء الادخار مقابل دفعة أولى على منزل، والمساهمة في حساب تقاعد وبناء مدخرات طارئة، وبناء مهاراتك المهنية من أجل كسب دخل أعلى.