أهم الخطوات لنجاح مشروعك الأول.. تعرف عليها

كثير من المشروعات الناشئة تفشل لعدم وضوح الرؤية وتحديد الأهداف بدقة من قبل المستثمرين.

عدم وضوح أهداف مشروعك يجعلك لا تحصل على التحليل السليم؛ لذلك أساس نجاح أي مشروع يتمثل في وضوح الأهداف للعاملين فيه، وكيفية تحقيقها، ومعرفة الموانع التي قد تعوق تحقيق هذه الأهداف. وإذا كانت لديك الإجابات عن هذه الأسئلة، فسيكون مشروعك على المسار الصحيح.

نشر موقع "أنتروبرونور" (Entrepreneur) الأميركي المتخصص في ريادة الأعمال تقريرا للكاتب بارويندر سينغ يتحدث فيه عن أهم الخطوات التي تساعدك على بدء العمل التجاري وتنميته ويستعرض فيه خبراته وتجاربه، موضحا أنه باتباع هذه الإستراتيجيات اليسيرة والفعالة، ستتمكن من بدء أو توسيع مشروعك أو عملك التجاري في سن مبكرة.

لا تبحث مطلقا عن "كيفية كسب المال"

الإنترنت مليء ببرامج التسويق لمنتجات شركات والخدع وفرص الأعمال المزيفة الأخرى؛ إذ يمكن لعملية بحث واحدة على "يوتيوب" (YouTube) أن تكشف عن ملايين مقاطع الفيديو عن كيفية جني الأموال من المنزل. وللأسف، هكذا يبدأ الجميع. ويقول سينغ "حتى إنني أعترف بالوقوع في بعض الأفكار التي وعدت بربح ما يتراوح بين 100 و500 دولار في اليوم".

ومع ذلك، فإن كل المحتوى الذي يدعي أنه يساعدك في كسب المال هو مجرد حفرة عميقة، حفرها منشئ محتوى يتطلع إلى استخدامك مثل الطعم.

ويضيف أن "أول شيء تعلمته هو -أنه من أجل كسب المال- عليك تقديم قيمة إلى شركة أو شخص. ابدأ في استخدام يوتيوب لتعلم مهارات جديدة أو تحسين المهارات التي لديك بالفعل، بدلا من مشاهدة مقاطع فيديو ذات مخطط ثراء سريع".

تعرّف على مواردك

بعد تطوير مهارة أو خدمة، حان الوقت لبدء تسويق هذه المهارة وتقديمها للآخرين. هذه هي النقطة التي تبدأ فيها الأشياء بتكوين هيكل، ونبدأ في وضع أدوات الأساس لبدء مشروعنا المستقبلي.

من المشكلات الشائعة التي يواجهها كثيرون هي التمويل أو الاستثمار؛ "فلم يكن لدي أي أموال لشراء بضاعة أو توظيف شخص ما لبناء موقع على شبكة الإنترنت" يقول سينغ. ربما تواجه المشكلة نفسها، ولكن هناك قدرا هائلا من الموارد التي يمكن أن تساعدك في الحصول على كل ما تحتاجه تقريبا لوضع حجر الأساس لعملك.

الكاتب جوشا ستيورز كتب مقالا آخر -نشر في موقع "بيزنس نيوز ديلي" (business news daily)- حدد فيه مزيدا من الخطوات التي تمكنك من بدء أو توسيع مشروعك أو عملك التجاري في سن مبكرة، ومن هذه الخطوات ما يلي:

كيف تحصل على عملائك الأوائل

من أكبر الأخطاء التي يرتكبها الجميع في المرحلة الأولى من بدء تشغيلهم هو استهداف العملاء الذين يصعب الوصول إليهم.

ويعد تقديم خدمات مجانية خطأ آخر يرتكبه رواد الأعمال؛ فيجب أن يكون عملاؤك الأوائل -سواء كانوا شركات أو أفرادا- لديهم المشكلة التي تحلها بشكل مكثف، فهم مستعدون للدفع والعمل مع الشركات الناشئة.

يمكنك أن تبدأ رحلتك من خلال إنشاء حساب على وسائل التواصل الاجتماعي على "إنستغرام" (Instagram) ومشاركة منشورات حول حل مشكلتك.

من هناك، يمكنك معرفة جمهورك المستهدف. على سبيل المثال، إذا كنت تطور مواقع ويب، فتحقق إذا ما كان لدى المستخدمين موقع ويب أم لا. إذا كانت الإجابة لا، فيمكنك ترك رسالة لهم عما تقوم به وكيف يمكن لخدمتك أن تؤثر بشكل كبير على أعمالهم. في بعض الأحيان، يكون هذا كل ما تحتاجه للحصول على عملائك الأوائل.

كيف تحصل على تمويل لبدء مشروعك؟

بالنسبة للشركات الناشئة التي يديرها المراهقون، قد يكون الحصول على تمويل لمشروعك الناشئ مهمة شاقة. ولكن هناك الكثير من الموارد والمنظمات التي تقدم منحا أو قروضا أو أشكالا أخرى من المساعدة المالية لك، ويمكنك البحث من خلال شبكة الإنترنت على العديد من الجهات المتخصصة التي توفر ذلك.