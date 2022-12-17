يجذب مجال المضاربة والاستثمار في العملات المشفرة العديد من المحتالين، ولا يمر أسبوع واحد من دون أن تتحدث وسائل الإعلام عن حوادث سرقة واختلاس للعملات المشفرة، وغالبًا ما يحدث الاختراق أثناء عمليات تحويل العملة أو ببساطة عن طريق قرصنة حسابات المالكين.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع "نوميراما" (Numerama) الفرنسي قدّم الكاتب بوغدان بودنار بعض الحلول السريعة التي يمكن اعتمادها لتأمين عملاتك المشفرة.

وقال الكاتب إن العملات المشفرة تعتمد على تقنية البلوكتشين التي تجعل هذه العملات آمنة؛ فإذا كنت تستخدم خدمة إرسال العملات عبر الإنترنت من خلال المنصات والتطبيقات الشهيرة مثل أغلب مالكي العملات المشفرة، فإنك حسب ما ينصّ عليه بروتوكول الاستخدام لا تمتلك عملاتك فعليًّا لأن أموالك ومفاتيح تحويلها في الواقع ملك تلك للمنصة، وعندما تقرر سحب هذه العملة أو تحويلها فإنك تطلب من المنصة أو البورصة التوقيع على معاملة السحب نيابة عنك.

وذكر الكاتب أن جميع هذه الخدمات متاحةٌ عبر الإنترنت، وذلك يعني أنه يمكن لطرف ثالث -في مرحلة ما- التدخّل وتعطيل عمليّة التحويل، ومن الممكن نقل عملاتك المشفرة إلى القرص الصلب للحاسوب أو ذاكرة فلاش "يو إس بي" مخصصة لهذا الغرض تحديدًا.

وفي ما يأتي 3 طرق بسيطة لحماية عملاتك المشفرة:

المحفظة الساخنة

تعدّ هذه الطريقة الأكثر سهولة، وتتمثل في تنزيل تطبيق خاص على الهاتف الذكي، وتعدّ الخدمات المقدمة عمومًا سهلة ومناسبة للاستخدام اليومي. ويسمح هذا النوع من التطبيقات مثلا بمسح ضوئي لعنوان يكون في شكل رمز الاستجابة السريعة لجعل عملية النقل أسرع، وغالبًا ما تكون التطبيقات المعروضة مجانية، في حين أن التطبيقات المتخصصة في الأمان تقدم خططًا يسيرة التكلفة.

تستخدم شركات تصميم هذه التطبيقات آليات للتخزين على الخوادم تكون إما متصلة أو غير متصلة بالإنترنت لحماية محافظ المستخدم. ومع ذلك، يجب أن تتوخى الحذر وتدرك أن المحافظ والمفاتيح الموجودة في التطبيق متصلة بالإنترنت ومن ثم فهي أكثر عرضة للهجمات، لهذا السبب لا يُنصح بها عندما يتعلق الأمر بالمبالغ الضخمة.

المحفظة الباردة

خلافًا للمحفظة الساخنة، هذه المحفظة غير متصلة بالإنترنت، وفي معظم الحالات تكون هذه المحفظة في شكل ذاكرة فلاش "يو إس بي". وعلى عكس التطبيقات الأخرى، فإن هذه الأدوات غير متصلة بالإنترنت، وذلك يعني أنها أقل عرضة للاختراق.

يمكن أن تظل العملات المشفرة مخزنة على هذه المحفظة عندما يحدث خلل على المنصة. وتقدم بعض الشركات محفظة مشفرة لتوفير مزيد من الأمان، وهذا هو الحل الموصى به عندما تكون قيمة الأموال كبيرة جدا.

تتطلب المحفظة الباردة توقيعًا لكل معاملة لإثبات الهوية، لذلك تستغرق عمليات التبادل وقتًا أطول قليلًا مقارنة بالتطبيقات الأخرى. وإذا فقدت جهازك، فلن تسترد أموالك أبدًا، وأنت دائمًا معرض لخطر سرقة بيانات الاعتماد الخاصة بك، لذلك عليك التأكد من اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

المحفظة الورقية

يوفّر عالم العملات المشفرة طرقًا لم يكن من الممكن تصوّرها قبل بضع سنوات لتخزين الأموال، ويمكنك بالفعل طباعة عنوان لتخزين عملاتك يستخدم رمز الاستجابة السريعة المرسوم على الورقة لتلقي المعاملات. ومن الواضح أن هذه المحفظة آمنة للغاية لأنها غير متصلة بالإنترنت.

ولإنشاء هذه المحفظة عليك الانتقال إلى مواقع تقوم بإنشاء مفتاح عشوائي وأشهر هذه المواقع موقع bitcoinpaperwallet.com أو bitaddress.org، ويجب عليك بعد ذلك النقر فوق علامة التبويب "إنشاء عنوان جديد" أو علامة التبويب "إنشاء مفتاح وطباعة محافظ ورقية" لإنشاء عنوان جديد.