الهلع يدفع المستثمرين إلى سحب 3 مليارات دولار.. هل تسقط أكبر منصة للعملات المشفرة؟

شهدت منصة "بينانس" (Binance)، وهي أكبر منصة لتداول العملات الرقمية، أضخم عمليات سحب لعملة البيتكوين في تاريخها، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة أمس الثلاثاء عن شركة بيانات بلوكتشين "نانسن" (Nansen) التي أكدت أن منصة العملات المشفرة "بينانس" شهدت عمليات سحب بقيمة 3 مليارات دولار في آخر 24 ساعة.

وما زال المستثمرون يواصلون سحب ودائعهم وعملاتهم المشفرة من منصات التداول، بعد تراجع كبير في الثقة ناتج عن سلسلة من الإفلاسات والاختلاسات، حيث تكافح أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم ضد أزمة الثقة في قطاع التشفير مع مخاوف من استدراجها إلى التحقيقات الأميركية بعد انهيار منصة "إف تي إكس"(FTX).

وأرجعت شركة "نانسن" تلك السحوبات الضخمة إلى الأخبار المسربة عن التحقيق المزمع عقده من قبل وزارة العدل الأميركية مع شركة "بينانس".

ومع نهاية الأسبوع الماضي ذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن مصادر مجهولة، أن المدّعين الأميركيين يفكرون في التحقيق في عمليات غسل الأموال في شركة "بينانس" من خلال "توجيه اتهامات جنائية ضد المديرين التنفيذيين الأفراد بمن في ذلك مؤسسها تشانغ بينغ تشاو الصيني الأصل.

وفي بيان منفصل، قالت شركة "بينانس" إن المنظمين في الولايات المتحدة يعملون على مراجعة شاملة لكل شركات التشفير.

وذكر بيان الشركة أن "صناعة التشفير نمت بسرعة، وأظهرت بينانس التزامها بالأمان والامتثال للقوانين من خلال استثمارات كبيرة في فريقها، بالإضافة إلى الأدوات والتكنولوجيا التي تستخدمها للكشف عن الأنشطة غير المشروعة وردعها".

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us.

I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪

1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022