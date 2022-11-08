اعمل بالمنزل واربح بالدولار.. كيف تجني المال من العمل في الترجمة؟

أصبحنا نعيش في عصر لا يكفي فيه مرتب واحد لتغطية النفقات، ويحتاج الجميع إلى بذل مزيد من الجهد للحصول على دخل إضافي، وفي الواقع هناك فرص متعددة للحصول على وظائف جيدة لمن هم مستعدون لبذل الجهد.

يتساءل الكثيرون عن إمكانية جني المال من المنزل، والإجابة بكل بساطة هي: نعم.

أي شخص يمكن أن يقوم بالعمل انطلاقا من منزله، إلا أن هناك صفات يجب أن تتوفر فيه مثل روح المبادرة والتنظيم والمسؤولية والحرص على تجاوز الصعوبات.

نشر في تقرير بصفحة ريادة بموقع الجزيرة نت سابقا "كيف تعمل من المنزل وتكسب بالدولار.. كيف تجني المال من العمل في التفريغ الصوتي؟"، واليوم نتحدث عن مجال أخر يتوفر فيه نفس مقومات العمل من المنزل وكسب المال بالدولار.

يعد مجال الترجمة من المهام التي يمكن إنجازها عن بعد، فهي لا تتطلب الحضور الشخصي للمترجم، حيث إن هناك العديد من المنصات التي تسهل عملية التقاء المترجم بالشركات أو الأفراد الذين يودون ترجمة مستنداتهم، كما أن تلك المنصات تتميز بتوفر فرص الحصول على مزيد من الأعمال، بالإضافة لتميزها بصونها لحقوق العاملين فيها، وفي هذا التقرير سنستعرض أهم هذه المواقع التي ممكن أن تتعامل معها.

1. موقع "بروز"(proz)

يعتبر موقع "بروز" من أشهر المواقع العالمية المختصة بخدمات الترجمة، حيث يضم أكثر من مليون و300 ألف مترجم محترف حول العالم، ويتيح موقع بروز التسجيل للمترجمين مجانا، وتم تأسيسه عام 1999.

ورغم شهرة الموقع واعتماده كأحد أقوى المواقع المتخصصة في تقديم خدمات الترجمة فإنه لا يطلب أي شهادات رسمية أو أوراق لقبول تسجيل المترجمين الجدد.

2. موقع "ترانسليتور كافيه"(Translatorscafe)

وهو من أشهر المواقع العالمية المختصة في الترجمة. يضم ما يقارب 341 ألف مترجم ومترجمة من جميع أنحاء العالم، وأكثر من 22 ألفا و770 شركة ومؤسسة وصاحب عمل يعلنون عن مشاريع ترجمة. الموقع مجاني، يمكن للمترجمين أن يسجلوا ويقدموا لأغلب مشاريع الترجمة.

بعض المشاريع يتم تحديدها للأعضاء المسجلين فقط، كما أن بعض الخصائص متاحة فقط للأعضاء المسجلين. ولا يتدخل الموقع بالوساطة المالية بين المترجم والعميل.

قيمة الاشتراك: 40 دولارا لكل 3 شهور، و70 دولارا لكل 6 شهور، و110 دولارات للسنة.

3. موقع "غينغو"(gengo)

يتيح الموقع خدمات الترجمة لأكثر من 35 لغة حول العالم، والتسجيل مجاني للمترجمين، ويخضع المترجمون لاختبار مكون من جزئين قبل الموافقة على الانضمام، وبعد الموافقة يستطيع المترجم البدء في العمل وربح الدولارات.

يوفر الموقع حاسبة تقريبية توضح مدى الربح الذي تستطيع الحصول عليه وفقا للغة التي تختارها، ووفقا للموقع فإن الترجمة إلى اللغة العربية يصل متوسط الربح الشهري منها إلى 200 دولار.

يوفر الموقع لعملائه الاختيار بين الترجمة الآلية والترجمة البشرية، ويتيح الترجمة بين أكثر من 120 لغة حول العالم.

وللتسجيل في الموقع كمترجم يتم الدخول إلى صفحة المحررين في الموقع، ثم تسجيل البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني المرتبط بحساب "بايبال"PAYPAL أو "بايونير"(Pioneer).

كما يجب تحديد اللغات التي يود المترجم العمل بها بدقة، فمثلا يحدد الترجمة من الإنجليزية إلى الفرنسية، وفي هذه الحالة يختص بذلك فقط، فلا يمكنه مثلا الترجمة من الفرنسية إلى الانجليزية، وسيخضع المتقدم للاختبار والانتظار في قائمة الانتظار حتى الانضمام لفريق المترجمين في الموقع.

5. موقع: ترانسليتور بيز"(Translatorbase)

وهو من الموقع المشهورة عالميا مختص فقط بالترجمة، لا يمكن لأي مترجم أن يقدم لأي مشروع ترجمة إلا بعد دفع اشتراك سنوي. لا يتدخل الموقع بالوساطة المالية بين المترجم وصاحب المشروع، وقيمة الاشتراك السنوي 99 دولارا.