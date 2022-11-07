اعمل بالمنزل واربح بالدولار.. كيف تجني المال من العمل في التفريغ الصوتي؟

أصبحنا نعيش في عصر لا يكفي فيه مرتب واحد لتغطية النفقات، ويحتاج الجميع إلى بذل مزيد من الجهد للحصول على دخل إضافي، وفي الواقع هناك فرص متعددة للحصول على وظائف جيدة لمن هم مستعدون لبذل الجهد.

يتساءل الكثيرون عن إمكانية جني المال من المنزل، والإجابة بكل بساطة هي: نعم.

أي شخص يمكن أن يقوم بالعمل انطلاقا من منزله، إلا أن هناك صفات يجب أن تتوفر فيه مثل روح المبادرة والتنظيم والمسؤولية والحرص على تجاوز الصعوبات.

كما أن الأشخاص الذين يجنون المال دون الخروج من المنزل هم في الأغلب من يتمتعون بعقلية رجال الأعمال، إذ إنهم يبحثون دائما عن فرص الربح، وهم مستعدون للمخاطرة، ويريدون الجمع بين المتعة والعمل باعتبار أنهم يقومون بالنشاط الذي يبدعون فيه ويحبونه.

وهؤلاء يستمتعون بنمط حياة مختلف تماما، وينجحون في تحقيق الثراء والحياة التي يحلمون بها.

هناك العديد من الوسائل والطرق للعمل من المنزل تسمح لك بتحقيق المال والربح، لعل أبرزها المواقع التي تمكنك من العمل في مجال التفريغ الصوتي.

مواقع التفريغ الصوتي هي عبارة عن مواقع إلكترونية تعمل عن طريق تفريغ الصوت لمجموعة من التسجيلات المختلفة، كما أنها لا تحتاج إلى الكثير من المعدات، ويعد مجال التفريغ الصوتي من أسهل وأسرع طرق العمل عن بعد (أونلاين) للكسب بالدولار، حيث لا تحتاج إلى مهارات عالية في مجال معين، ولا حتى خبرة في أحد مجالات العمل الأخرى.

وتتلخص فكرة التفريغ الصوتي في أنك تسمع مقطعا صوتيا معينا، ثم تكتب ما سمعته بالضبط بدقة عالية، وتتوفر هذه الأعمال بكل من العربية والإنجليزية، ولكن بالطبع سعر العمل باللغة الإنجليزية أعلى.

وكل ما تحتاجه لبدء الربح من التفريغ الصوتي هو معرفتك الجيدة بقواعد الكتابة دون أي أخطاء إملائية، ويُفضل معرفتك بطرق تنسيق الكتابة، وكيفية التعامل مع برامج الكتابة مثل "ميكروسوفت وورد" (Microsoft Word).

ويعتمد حساب الربح على عدد الدقائق الصوتية التي قمت بتفريغها، والمقصود هنا هو تفريغ مقاطع صوتية مجمعة قد تصل من عدة دقائق لساعات.

هناك العديد من المواقع التي توفر خدمة التفريغ الصوتي باللغة الإنجليزية، ومنها ما يدعم لغات متعددة ضمنها اللغة العربية.

من خلال التقرير التالي نقدم لك نبذة مختصرة عن أهم وأشهر هذه المواقع:

1. موقع "جو ترانسكريبت"(gotranscript)

يعد هذا الموقع من أشهر المواقع المعروفة في هذا المجال، ويتميز بالتسجيل المجاني، ويسمح للمبتدئين بالعمل. ويشتهر بالدفع أكثر قليلا عن باقي المواقع، حيث يمكنك أن تربح حوالي 15-25 دولارًا لكل ساعة من العمل في التفريغ الصوتي. ومن المعروف أيضًا أنه من أكثر المواقع ربحًا.

يجب عمل اختبار قصير لإثبات أهليتك للعمل، بعد النجاح ستبدأ في استلام بعض المهام. يمكنك الحصول على حوالي 0.60 دولار لكل دقيقة من الفيديو، والأهم من هذا أن هناك الكثير من طرق الدفع المختلفة والآمنة. يمكنك العمل من أي مكان في العالم وتكوين عملاء من أماكن مختلفة في العالم، ومن ضمن أهم مميزات الموقع أنه يسمح لك بتحديد ساعات العمل الخاصة بك حسب وقت فراغك.

2. موقع "سبيتش باد" (speechpad)

يعد هذا الموقع ضمن أفضل 10 مواقع للربح من العمل في التفريغ الصوتي. تعمل المنصة على توظيف أشخاص من جميع أنحاء العالم. يشترط الموقع بالنسبة للمتقدمين سرعة الكتابة، حيث يجري اختبارا في السرعة قبل الالتحاق، ويجب ألا تقل سرعة المتقدم عن 40 كلمة في الدقيقة.

يستطيع الشخص المبتدأ جني ما يُقارب 0.25 دولار لكل دقيقة تفريغ واحدة، في حين يمكن أن يكسب المفرغون المحترفون دولارا في الدقيقة الواحدة. يتيح هذا الموقع التسجيل والعمل من معظم بلدان العالم.

3. موقع "ريف" (Rev)

من المنصات المعروفة والأعلى تقييما، تمنح الأشخاص فرصة للعمل عن بعد في التفريغ الصوتي من المبتدئين وحتى المحترفين. يمكن للأشخاص الذين يمتلكون مهارات لغوية أخرى مثل الترجمة العمل بها، في أغلب الأحيان يكون متوسط الربح من المنصة بين 225 دولارا إلى 300 دولار شهريًا.

4. موقع "كويك تيت" (QuickTate)

كل ما عليك للتسجيل بهذا الموقع هو كتابة كافة بياناتك الشخصية المطلوبة، وإجراء الاختبار المطلوب في اللغة التي اخترتها، ويتيح لك هذا الموقع العمل في أي وقت خلال اليوم.

وتعد هذه الشركة واحدة من أشهر شركات التفريغ الصوتي، وتتعامل مع شركات عالمية مثل "فورد" (Ford) و"كوكا كولا" (Coca-Cola).

من السهولة أن تجد عليها العديد من وظائف النسخ الصوتي للمكالمات والتدقيق اللغوي.

يوفر هذا الموقع إمكانية التفريغ الصوتي لرسائل البريد الصوتي، وبعض المكالمات الهاتفية أو اللقاءات، ويسمح بالتسجيل من معظم بلدان العالم، ويتوفر عبره التسجيل بالعديد من اللغات المطلوبة.