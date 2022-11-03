بقيادة إيلون ماسك.. هل سيصبح تويتر وسيلة ذهبية لدعم العملات المشفرة؟

يبدو أن التغريدات والأنباء الأخيرة من أغني أثرياء العالم إيلون ماسك، الذي بات مالكا لتويتر عقب تنفيذ صفقة الاستحواذ المثيرة للجدل، سيكون لها تداعيات على أسواق العملات المشفرة بصفة عامة.

بيد أن عملة دوج كوين التي يشجعها إيلون ماسك سيكون لها نصيب الأسد، حيث يتوقع الكثيرون أن يحتضن تويتر هذه العملة تحديدا، بعد أن نشر ماسك، قبل أيام قليلة، تغريدة تحتوي على صورة لكلب شيبا إينو مرتديا شعار تويتر، وحققت الصورة نحو 600 ألف إعجاب في ساعات قليلة.

وقد ارتفع سعر العملة بنسبة 131% عن الشهر الماضي، وتحديدا منذ إعلان استحواذ ماسك على تويتر، في أحدث مثال على مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في تحركات للأموال.

ولكن من يهتمون بما يحدث في عالم العملات المشفرة لا يزالون يتذكرون انفجار الفقاعة التي حدثت قبل عام، عندما ألهبت تغريدات ماسك عملة دوج كوين لتقفز صوب مستويات 0.75 دولار وتقترب بقوة من هدف الدولار، ثم في ليلة الثامن من مايو/ أيار 2021 وخلال برنامج ساتر دي نايت لايف، هاجم ماسك العملة لتهوي في موجة بيعية عنيفة ويصيب عشاق هذه العملة بخيبة أمل كبيرة.

العلاقة بين تويتر والعملات المشفرة

العلاقة بين تويتر والعملات المشفرة وطيدة بالفعل حتى قبل صفقة استحواذ إيلون ماسك على تويتر التي أحرزت إنجازاتها في عالم التشفير مسبقا.

ويُعد جاك دورسي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق، أحد أشهر الشخصيات الداعمة لهذه الصناعة، حيث أدخلت الشركة تحت قيادته ميزة تتيح للمستخدمين تلقي النصائح حول "بتكوين"، كما أنشأت قسم "تويتر كريبتو" (Twitter Crypto)، وأطلقت مشروع "بلوسكاي" (Bluesky)، المخصص لبناء شبكة تواصل اجتماعي لامركزية، والتي أصبحت شركة مستقلة حاليا. ومنذ رحيل "دورسي" عن منصبه في شهر نوفمبر من العام الماضي؛ أضاف "تويتر" إرشادات حول "إيثر"، وصور الملف الشخصي للرموز غير القابلة للاستبدال، ومدفوعات العملة المستقرة "دولار كوين".

مشاركة منصة الكريبتو الرائدة "بينانس"

ووفقًا لتقرير من بلومبيرغ، خصصت بورصة العملات المشفرة "بينانس"(Binance) 500 مليون دولار لدعم عرض إيلون ماسك، وهو ما يسلط الضوء على استمرار علاقة تويتر بالعملات المشفرة مستقبلا. حيث سيسمح اتفاق الاستحواذ لـ"بينانس" بالحصول على حصة في واحدة من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم.

وهو أمر ليس سرا، حيث صرح تشانغ بينغ المدير التنفيذي لـ"بينانس" أو "سي زي"(CZ) كما يعرف عنه أنه سيجلب في المستقبل مشاريع "ويب 3" (Web3) الجديدة والتشفير لتحقيق رؤية "كريبتو تويتر"(Crypto Twitter)، وهو ما يعطى انطباعا حول الدور المحتمل لشركة بينانس في منصة التواصل الاجتماعي.

حيث قال تشانغ "يسعدنا أن نكون قادرين على مساعدة إيلون في تحقيق رؤية جديدة لتويتر، نهدف إلى لعب دور في الجمع بين وسائل التواصل الاجتماعي و"ويب 3" من أجل توسيع استخدام واعتماد تكنولوجيا التشفير والبلوك تشين.