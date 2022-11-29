شركة إماراتية ناشئة للألعاب تحصد تمويلا قدره 150 مليون دولار

حصدت "فينكس جيمز" (Fenix Games) الإماراتية استثمارًا قدره 150 مليون دولار أميركي بمشاركة شركتي "فونكيس" (Phoenix Group) و"سايبر كابيتل"(Cypher Capital) بالإضافة إلى مستثمرين آخرين.

تخطط هذه الشركة الإماراتية التي تأسست عام 2022 إلى تغيير طريقة نشر الألعاب الإلكترونية المطورة، بالاعتماد على تقنية "بلوك تشين" وتمكين المطورين في شتى أنحاء العالم من دخول سوق الألعاب ونشر ألعابهم بطريقة أسهل.

وتسعى "فينكس جيمز" إلى استخدام الأموال من أجل الاستثمار والاستحواذ على ألعاب مطورة بتقنية "بلوك تشين" ونشر ألعاب جديدة في المستقبل.

كما تهدف أيضًا لجمع وإدارة عدة استديوهات تطوير ألعاب معًا لتصبح لاعبًا مهمًا في سوق قيد التطوير، يتمثل في ألعاب "بلوك تشين" والذي لا يوجد له أسس ومنصات محددة مثلما يحدث مع سوني أو مايكروسوفت على أجهزة الألعاب أو أندرويد وآبل على الهواتف.